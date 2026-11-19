Το μέλλον αιολικών πάρκων, data centers, πετρελαιαγωγών και δικτύων μεταφοράς ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες κρίνεται από ένα σαρωτικό νομοσχέδιο για τις αδειοδοτήσεις που εξετάζεται στο Κογκρέσο.

Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί συμφωνούν εδώ και δεκαετίες ότι η αδειοδότηση μεγάλων έργων υποδομής στις ΗΠΑ είναι μια εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία. Το ζήτημα έχει προσλάβει επείγοντα χαρακτήρα καθώς η ραγδαία άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης εκτοξεύει τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, εγείροντας ανησυχίες για το ύψος των τιμών, τα «σημεία συμφόρησης» στα δίκτυα, αλλά και τη συνολική ανθεκτικότητα του δικτύου ηλεκτροδότησης έναντι των νέων data centers.

Το νομοσχέδιο «Bipartisan American Affordability and Jobs Act», έκτασης 400 σελίδων, αποσκοπεί στην επιτάχυνση των εγκρίσεων για κρίσιμα ενεργειακά έργα, μειώνοντας τα χρονοδιαγράμματα των περιβαλλοντικών ελέγχων και των δικαστικών προσφυγών.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Ταχύτερες περιβαλλοντικές αξιολογήσεις: Θεσπίζονται αυστηρές προθεσμίες και στόχος διετούς ολοκλήρωσης των ομοσπονδιακών ελέγχων (από πάνω από τέσσερα χρόνια κατά μέσο όρο σήμερα).

Θεσπίζονται αυστηρές προθεσμίες και στόχος διετούς ολοκλήρωσης των ομοσπονδιακών ελέγχων (από πάνω από τέσσερα χρόνια κατά μέσο όρο σήμερα). Οικονομική συμμετοχή των data centers: Οι μεγάλες μονάδες δεδομένων θα κληθούν να επωμιστούν μεγαλύτερο μέρος του κόστους δικτύου και υποδομών που απαιτεί η τεράστια ενεργειακή τους κατανάλωση.

Οι μεγάλες μονάδες δεδομένων θα κληθούν να επωμιστούν μεγαλύτερο μέρος του κόστους δικτύου και υποδομών που απαιτεί η τεράστια ενεργειακή τους κατανάλωση. Επέκταση των δικτύων μεταφοράς: Προβλέπονται διαδικασίες για την ταχύτερη κατασκευή γραμμών μεταφοράς και την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών.

Προβλέπονται διαδικασίες για την ταχύτερη κατασκευή γραμμών μεταφοράς και την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών. Νομική ασφάλεια αδειών: Περιορίζονται τα περιθώρια ανάκλησης ή δικαστικής αμφισβήτησης των αδειών, καθιερώνοντας προθεσμία 150 ημερών για προσφυγές. Οι υποστηρικτές υποστηρίζουν ότι αυτό δίνει επενδυτική σιγουριά, ενώ οι επικριτές κάνουν λόγο για περιορισμό της λογοδοσίας.

Γιατί υπάρχουν αντιδράσεις;

Αν και το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις για την καθαρή ενέργεια, περιβαλλοντικές οργανώσεις (όπως οι Sierra Club και NRDC) καταγγέλλουν ότι ευνοεί την ανάπτυξη έργων που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, ενώ αποδυναμώνει την προστασία των φυσικών πόρων και των τοπικών κοινοτήτων. Παράλληλα, οργανώσεις αυτοχθόνων επισημαίνουν ότι δίνεται προτεραιότητα στην ταχύτητα εις βάρος της ουσιαστικής διαβούλευσης.

Στο πολιτικό πεδίο, οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται διχασμένοι: κάποιοι υποστηρίζουν την άμεση ψήφιση για μείωση του κόστους τώρα, ενώ άλλοι προτιμούν να αναμένουν την ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση της επόμενης χρονιάς.

Οικονομικά οφέλη και επόμενα βήματα

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Λευκού Οίκου, ο εξορθολογισμός των αδειοδοτήσεων θα μπορούσε να ενισχύσει το ΑΕΠ έως και 164 δισ. δολάρια ετησίως, μειώνοντας τους λογαριασμούς των νοικοκυριών κατά 178 έως 251 δολάρια τον χρόνο.

Μετά τις πρώτες δύσκολες ψηφοφορίες διαδικαστικού χαρακτήρα στη Γερουσία, το νομοσχέδιο οδεύει προς τελική ψηφοφορία αυτή την εβδομάδα, προτού κριθεί η τύχη του στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Πηγή: Reuters