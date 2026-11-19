Τον δρόμο για τη συνέχιση της αδειοδότησης έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος έως 1.000 MW, τα οποία συνδυάζονται με φωτοβολταϊκά και άλλους σταθμούς ΑΠΕ, ανοίγει εγκύκλιος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με την παρέμβαση αυτή αποσαφηνίζεται ότι η απόλυτη προτεραιότητα που έχει θεσπιστεί για τα έργα αντλησιοταμίευσης δεν ανατρέπει την προτεραιότητα συγκεκριμένων επενδύσεων αποθήκευσης, για τις οποίες είχε ήδη ξεκινήσει ή ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των αιτημάτων σύνδεσης. Η εγκύκλιος, που υπογράφεται από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, διευκρινίζει τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 4685/2020, αντιμετωπίζοντας ζητήματα που έχουν προκύψει από τη συνύπαρξη διαφορετικών καθεστώτων προτεραιότητας για την πρόσβαση των επενδύσεων αποθήκευσης στο ηλεκτρικό σύστημα.

Η παρέμβαση αφορά ειδικότερα έργα αποθήκευσης που συνδέονται σε κοινό σημείο με φωτοβολταϊκούς σταθμούς ή άλλες μονάδες ΑΠΕ, οι οποίες συμμετέχουν απευθείας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς να λαμβάνουν λειτουργική ενίσχυση. Με βάση τη διευκρίνιση του ΥΠΕΝ, η διάταξη που θεσπίστηκε τον Ιούλιο του 2026 και προβλέπει απόλυτη προτεραιότητα για έργα αντλησιοταμίευσης συνολικής μέγιστης ισχύος παραγωγής έως 2.000 MW δεν εμποδίζει τη συνέχιση της αξιολόγησης άλλων έργων αποθήκευσης, εφόσον η εξέταση των αιτημάτων τους είχε ξεκινήσει ή ολοκληρωθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Πρόκειται για αιτήματα που υπάγονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 11Γ του νόμου 4685/2020 και είχαν ήδη αποκτήσει προτεραιότητα με βάση το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο. Η εξέτασή τους συνεχίζεται με τη σειρά που προκύπτει από τον αριθμό πρωτοκόλλου του Διαχειριστή, μέχρι την κάλυψη του προβλεπόμενου ορίου των 1.000 MW. Η εγκύκλιος επισημαίνει ότι νομοθετική ρύθμιση του 2024 είχε κατοχυρώσει την απόλυτη προτεραιότητα αυτής της κατηγορίας έργων.

Κατά συνέπεια, η μεταγενέστερη πρόβλεψη για την αντλησιοταμίευση δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως αναστολή της εξέτασης των συγκεκριμένων αιτημάτων. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η διευκρίνιση ότι η ολοκλήρωση της αξιολόγησης ενός αιτήματος πρέπει να συνοδεύεται από την έκδοση της αντίστοιχης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, χωρίς να μεσολαβεί χρονικό κενό μεταξύ των δύο διαδικασιών. Το ισχύον πλαίσιο επιτρέπει στους κατόχους φωτοβολταϊκών σταθμών και άλλων μονάδων ΑΠΕ που συμμετέχουν απευθείας στην αγορά χωρίς λειτουργική ενίσχυση να υποβάλλουν κοινό αίτημα για την εγκατάσταση μεμονωμένου σταθμού αποθήκευσης στο ίδιο σημείο σύνδεσης.

Η εγκατεστημένη ισχύς της μονάδας αποθήκευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα της εγκατεστημένης ισχύος των σταθμών ΑΠΕ που συμμετέχουν στο κοινό αίτημα. Παράλληλα, η ωφέλιμη χωρητικότητά της πρέπει να αντιστοιχεί κατ' ελάχιστον σε μία ώρα λειτουργίας στο άθροισμα της ισχύος των συγκεκριμένων μονάδων. Η ρύθμιση δίνει επίσης τη δυνατότητα στους φωτοβολταϊκούς σταθμούς να παράγουν και να εγχέουν ενέργεια πέραν των στατικών ή δυναμικών περιορισμών, καθώς και των περιορισμών που προκύπτουν από την αγορά, υπό την προϋπόθεση ότι η επιπλέον ενέργεια απορροφάται ταυτόχρονα από τον σταθμό αποθήκευσης.

Για την ενέργεια αυτή οι παραγωγοί δεν λαμβάνουν αποζημίωση από την αγορά ούτε λειτουργική ενίσχυση, ενώ η απορρόφησή της από τη μονάδα αποθήκευσης γίνεται χωρίς χρέωση. Κατά τα λοιπά, οι σταθμοί αποθήκευσης συμμετέχουν κανονικά στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Δυνατότητα υποβολής αιτήματος προβλέπεται και για κατόχους αδειών αποθήκευσης, εφόσον προσκομίσουν συμφωνία με τους κατόχους των φωτοβολταϊκών σταθμών για τη χρήση του κοινού σημείου σύνδεσης.

Η εγκύκλιος αφορά τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026. Όσα κατατέθηκαν μετά την ημερομηνία αυτή υπάγονται στο γενικό πλαίσιο προτεραιότητας για τη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης, όπως αυτό καθορίζεται από την υπουργική απόφαση του Αυγούστου 2022.