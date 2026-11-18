Σημαντικές επιβαρύνσεις στους λογαριασμούς φυσικού αερίου των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων φέρνει το νέο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2027-2031 της εταιρείας Enaon EDA[1], αν υιοθετηθεί ως έχει, όπως επισημαίνει η ΕΚΠΟΙΖΩ με παρέμβασή της στη δημόσια διαβούλευση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).

Η ΕΚΠΟΙΖΩ προειδοποιεί ότι τα αμφιβόλου οφέλους επενδυτικά σχέδια ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που εισηγείται η εταιρεία Enaon EDA απειλούν να εκτινάξουν (για τα έτη 2027-2030) τις χρεώσεις δικτύου, τη στιγμή που οι τιμές της ενέργειας παραμένουν στα ύψη και η Ευρώπη οδεύει προς την οριστική απομάκρυνση από το φυσικό αέριο.

Τι σημαίνουν οι επενδύσεις για την τσέπη μας;

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε η εταιρεία Enaon EDA, μόνο οι προτεινόμενες επενδύσεις (που αγγίζουν τα 494 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2027-2031) θα επιφέρουν άμεση αύξηση της μέσης χρέωσης δικτύου από 11% στην Αττική έως 13,5% στη Θεσσαλία, ενώ η συνολική προτεινόμενη αύξηση που έχει εισηγηθεί η εταιρεία με την εφαρμογή ενιαίου τιμολογίου διανομής[2] σε όλες τις περιοχές που διαχειρίζεται θα ανέλθει μεσοσταθμικά σε 35,4% για τους οικιακούς και εμπορικούς πελάτες.

Ο κίνδυνος άσκοπης οικονομικής επιβάρυνσης των καταναλωτών είναι εμφανής, αφού το παραπάνω ποσό της επένδυσης θα το πάρει πίσω η εταιρεία ολόκληρο από τους καταναλωτές (κατά την διάρκεια αποπληρωμής των επενδύσεων). Και επιπλέον απόδοση 8,7% ανά έτος (αν γίνει δεκτή από την ΡΑΑΕΥ η πρότασή της). Τα ποσά αυτά θα κληθούν να τα πληρώσουν οι καταναλωτές μέσω των λογαριασμών τους ανεξάρτητα από το αν τα δίκτυα αυτά θα χρησιμοποιούνται στο μέλλον ή όχι.

Το οξύμωρο: Επενδύσεις 40ετίας για ένα καύσιμο που καταργείται το 2050

Η ΕΚΠΟΙΖΩ θέτει ένα κρίσιμο ερώτημα προς την ΡΑΑΕΥ και την Πολιτεία:

Πόσο λογικό είναι να επενδύουμε σήμερα στην επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου(που αποτελεί ορυκτό καύσιμο) και το οποίο έχει διάρκεια ωφέλιμης ζωής άνω των 40 ετών, όταν σε περίπου 20 χρόνια (έως το 2050) η χώρα έχει θέσει ως στόχο και έχει νομική υποχρέωση να πετύχει κλιματική ουδετερότητα μηδενίζοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα;

Όπως τονίζει η ΕΚΠΟΙΖΩ, υπάρχει:

Κίνδυνος άχρηστων υποδομών: Χωρίς καμία μελέτη Κόστους - Οφέλους που να αποδεικνύει τη σκοπιμότητα των σχεδιαζόμενων υποδομών συγκρίνοντας το φυσικό αέριο με εναλλακτικές λύσεις[3]), υπάρχει σοβαρός κίνδυνος οι νέοι αγωγοί να αχρηστευτούν πρόωρα, γεγονός που σημαίνει καθαρή σπατάλη χρημάτων, αφού δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ούτε για μεταφορά υδρογόνου.

Ασυμφωνία με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα: Ενώ η ευρωπαϊκή νομοθεσία, εκτός της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050, ζητά πλέον και σχέδια σταδιακού παροπλισμού των δικτύων φυσικού αερίου (Οδηγία ΕΕ 2024/1788), στην Ελλάδα η εταιρεία ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ σχεδιάζει την επέκτασή τους χωρίς να υπάρχει καμία εγγύηση για την μελλοντική τους χρήση σε περιβάλλον κλιματικής ουδετερότητας.

Τι ζητά η ΕΚΠΟΙΖΩ από τη ΡΑΑΕΥ

Για να προστατευθούν τα νοικοκυριά από αδικαιολόγητες, προ των πυλών και για πολλά χρόνια χρεώσεις σε μια περίοδο ακρίβειας, η ΕΚΠΟΙΖΩ καλεί τη Ρυθμιστική Αρχή:

Να εγκρίνει επενδύσεις μόνο σε περιοχές όπου υπάρχει ήδη δίκτυο και αφορούν αποκλειστικά στην βελτίωση της οικονομικής του αποδοτικότητας ή στην, συντήρηση και την ασφάλειά του. Να “παγώσει” τις επεκτάσεις σε νέες περιοχές, απαιτώντας πρώτα μια πλήρη Μελέτη Κόστους - Οφέλους που να αποδεικνύει ότι αυτές οι επεκτάσεις συμφέρουν πραγματικά την κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψιν όλες τα σχετικές παραμέτρους και ειδικά τον στόχο κλιματικής ουδετερότητας του 2050.

Τα σχόλια της ΕΚΠΟΙΖΩ μπορείτε να τα δείτε στο παρακάτω αρχείο.

[1] Η εταιρεία Enaon EDA ανήκει στον όμιλο Italgas και διαχειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου διανομής της χώρας , δηλαδή σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

[2] Είναι η εφαρμογή των ίδιων χρεώσεων χρήσης δικτύου σε ολόκληρη την Ελλάδα, καταργώντας τις διαφορετικές ταρίφες που ίσχυαν μέχρι σήμερα ανά γεωγραφική περιοχή (όπως Αττική, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία και Λοιπή Ελλάδα)

[3] Όπως ο εξηλεκτρισμός, δηλ. η αντικατάσταση συσκευών και συστημάτων που καίνε φυσικό αέριο με αντίστοιχες τεχνολογίες που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια.

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