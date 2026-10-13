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Ποια είναι η ελάχιστη απόσταση που πρέπει να αφήσετε ανάμεσα στο ψυγείο και τον τοίχο, για να γλυτώσετε ρεύμα και βλάβες

Ποια είναι η ελάχιστη απόσταση που πρέπει να αφήσετε ανάμεσα στο ψυγείο και τον τοίχο, για να γλυτώσετε ρεύμα και βλάβες
Pexels
Newsroom
Τρίτη, 13/10/2026 - 12:11
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Η διατήρηση της σωστής απόστασης είναι καθοριστική για την απρόσκοπτη αποβολή της θερμότητας, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μακροζωία της συσκευής.

Οι κατασκευαστές παρέχουν συγκεκριμένες οδηγίες για τα περιθώρια που πρέπει να αφήνονται γύρω από το ψυγείο, αν και οι προδιαγραφές διαφέρουν από εταιρεία σε εταιρεία.

Για παράδειγμα, η LG συνιστά απόσταση 10 εκατοστών από τα πλαϊνά και το πίσω μέρος και 30 εκατοστά από το ταβάνι. Η KitchenAid προτείνει τουλάχιστον 6,35 εκατοστά στα πλαϊνά όταν η συσκευή τοποθετείται δίπλα σε σταθερό τοίχο, ενώ η Samsung θεωρεί ιδανικό ένα κενό 5 έως 7 εκατοστών σε κάθε πλευρά, επιτρέποντας ως ελάχιστο όριο τα 2 με 3 εκατοστά αν ο χώρος είναι περιορισμένος.

Τι συμβαίνει όταν δεν υπάρχει επαρκής εξαερισμός

Για να κατανοήσουμε τη σημασία αυτών των ορίων, πρέπει να αναλογιστούμε τη λειτουργία του ψυγείου. Η ψύξη επιτυγχάνεται μέσω της αφαίρεσης θερμότητας από το εσωτερικό του και της διοχέτευσής της στο περιβάλλον της κουζίνας. Ο συμπιεστής και ο συμπυκνωτής συμπιέζουν και ψύχουν το ψυκτικό υγρό, παράγοντας θερμότητα που πρέπει να διαχυθεί στον αέρα.

Εάν δεν υπάρχει επαρκής εξαερισμός, ο θερμός αέρας εγκλωβίζεται γύρω από τη συσκευή. Αυτό αναγκάζει το ψυγείο να δουλεύει εντατικότερα και για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα προκειμένου να διατηρήσει τη σωστή εσωτερική θερμοκρασία. Η εξέλιξη αυτή έχει διπλό αντίκτυπο: αφενός μπορεί να επηρεάσει τη φρεσκάδα των τροφίμων, αφετέρου καταπονεί τα μηχανικά μέρη της συσκευής.

Η ελλιπής κυκλοφορία του αέρα αυξάνει σημαντικά την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και επιταχύνει τη φθορά των εξαρτημάτων, μικραίνοντας τη διάρκεια ζωής του ψυγείου. Παράλληλα, η υπερβολική προσπάθεια του συμπιεστή εκδηλώνεται συχνά με αυξημένο θόρυβο κατά τη λειτουργία.

Συμπερασματικά, πριν την αγορά ή την τοποθέτηση μιας συσκευής, οι ακριβείς μετρήσεις του διαθέσιμου χώρου είναι απαραίτητες. Η πρόβλεψη για τη σωστή ροή του αέρα προστατεύει τη συσκευή από υπερθέρμανση και γλιτώνει τον καταναλωτή από απρόβλεπτες δαπάνες.

Πηγή: Slash Gear

Τελευταία τροποποίηση στις 13/10/2026 - 12:11
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