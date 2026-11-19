Το 2025, οι 35 αλυσίδες κατέγραψαν κύκλο εργασιών 13,6 δισ. ευρώ, αλλά τα κέρδη προ φόρων περιορίστηκαν σε μόλις 189 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο κέρδους να υποχωρεί στο 1,39%, από 2,22% το 2021. Η ενέργεια αντιπροσωπεύει πλέον το 6,8% των λειτουργικών δαπανών του κλάδου, ενώ η μισθοδοσία απορροφά το 62,6%. Τα ενοίκια συμμετέχουν με 6,4%, οι μεταφορές και τα logistics με 4,3% και οι υπόλοιπες δαπάνες με 19,9%. Τα στοιχεία παρουσίασε η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ), αποτυπώνοντας την πίεση που δέχονται τα οικονομικά αποτελέσματα των αλυσίδων, παρά την αύξηση των πωλήσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι την περίοδο 2020-2025 οι πωλήσεις αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 4,8% και το μεικτό κέρδος με 4,7%, ενώ οι λειτουργικές δαπάνες και οι τόκοι αυξήθηκαν με ρυθμό 5,3%.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρουσίασε ο γενικός διευθυντής της ΕΣΕ, Απόστολος Πεταλάς, το μεικτό κέρδος των 35 αλυσίδων διαμορφώθηκε στα 3,6 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 26,7% των πωλήσεων. Έναντι αυτού καταγράφονται λειτουργικά έξοδα και τόκοι ύψους 3,4 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 25,3% του τζίρου. Η πορεία της κερδοφορίας είναι σταθερά πτωτική τα τελευταία χρόνια. Το περιθώριο κέρδους προ φόρων, που είχε φτάσει στο 2,22% το 2021, υποχώρησε στο 1,80% το 2022 και το 2023, στο 1,50% το 2024 και στο 1,39% το 2025. Την ίδια στιγμή, οι αλυσίδες αύξησαν σημαντικά τις επενδύσεις τους, οι οποίες έφτασαν στα 660 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 400 εκατ. ευρώ το 2024.

Συνολικά, την τελευταία δεκαετία οι επενδύσεις του κλάδου ανήλθαν σε 3,8 δισ. ευρώ. Η συμπίεση της κερδοφορίας εντείνει, κατά τους εκπροσώπους της αγοράς, την ανάγκη για μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακας και περαιτέρω συγκέντρωση του κλάδου. «Με τόσο μικρά κέρδη, ακόμη και με ζημιές κάποιες αλυσίδες, η συγκέντρωση του κλάδου προκύπτει από ανάγκη», ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΣΕ, Γιάννης Μασούτης, στη συνέντευξη Τύπου. Ο ίδιος εκτίμησε ότι τα επόμενα χρόνια ο αριθμός των επιχειρήσεων θα μειωθεί, καθώς οι εξαγορές δημιουργούν δυνατότητες συνεργειών και περιορισμού του λειτουργικού κόστους. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της ΕΣΕ και επικεφαλής της METRO, Αριστοτέλης Παντελιάδης, προειδοποίησε ότι, εάν συνεχιστεί η υποχώρηση των περιθωρίων κέρδους, η βιωσιμότητα ορισμένων αλυσίδων καθίσταται αμφίβολη.

Η απόσταση από τις μεγάλες διεθνείς αλυσίδες είναι σημαντική. Τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ δείχνουν ότι το ελληνικό περιθώριο κέρδους προ φόρων αντιστοιχεί μόλις στο 43% του μέσου όρου επτά μεγάλων ομίλων του εξωτερικού, ο οποίος διαμορφώνεται στο 3,22%. Η Walmart εμφανίζει περιθώριο 3,07%, η ισπανική Mercadona 4,53% και η καναδική Metro Inc 4,62%. Παράλληλα, η οργανωμένη αγορά σούπερ μάρκετ συνεχίζει να διευρύνει το μερίδιό της στην κατανάλωση τροφίμων. Από τη συνολική καταναλωτική δαπάνη των 26,1 δισ. ευρώ το 2025, τα 15,7 δισ. ευρώ κατευθύνθηκαν στις αλυσίδες, έναντι 10,4 δισ. ευρώ στα υπόλοιπα σημεία πώλησης. Το μερίδιο των σούπερ μάρκετ αυξήθηκε από 49,5% το 2015 σε 60,4% το 2025.

Σήμερα ο κλάδος αριθμεί περίπου 40 αλυσίδες, περισσότερα από 3.800 καταστήματα και 125.000 εργαζομένους. Ωστόσο, η εικόνα που έχουν οι καταναλωτές για την κερδοφορία του κλάδου διαφέρει σημαντικά από τα οικονομικά στοιχεία. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΙΕΛΚΑ, καθηγητής Γεώργιος Δουκίδης, οι καταναλωτές εκτιμούν ότι το καθαρό περιθώριο κέρδους των σούπερ μάρκετ φτάνει κατά μέσο όρο το 8,9%, ενώ θεωρούν εύλογο ένα ποσοστό 5,1%. Η έρευνα δείχνει επίσης ότι το 69% ζητά χαμηλότερες καθημερινές τιμές, το 60% αναζητά συστηματικά προσφορές και το 46% επισκέπτεται περισσότερα από ένα καταστήματα για να περιορίσει τις δαπάνες του.