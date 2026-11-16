Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) ανακοινώνει ότι την Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, προκειμένου να συγκροτήσει Επιτροπή Αξιολόγησης για τις προσφορές που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού που είχε προκηρύξει η ΕΔΕΥΕΠ για τη χορήγηση αδειών αναζήτησης με αντικείμενο την πρόσκτηση και επεξεργασία σεισμικών δεδομένων μη αποκλειστικής χρήσης (non-exclusive seismic data), εντός θαλασσίων περιοχών στη Δυτική και Νότια Ελλάδα.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από επιστήμονες εγνωσμένου κύρους και επαγγελματίες του κλάδου των υδρογονανθράκων με εκτεταμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στο αντικείμενο, και έχει την κάτωθι σύνθεση:

Πρόεδρος: Δρ. Αριστοφάνης Στεφάτος, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της ΕΔΕΥΕΠ. Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Διονύσιος Γκούτης, Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) και μέλος του ΔΣ του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

Μέλος: Δρ. Σπυρίδων Μπέλλας, Κύριος Ερευνητής και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Γεωενέργειας, και πρώην Αντιπρόεδρος της ΕΔΕΥΕΠ. Αναπληρωτής ο Δρ. Ευθύμιος Ταρτάρας, Επικεφαλής Τμήματος Γεωεπιστημών και Σύμβουλος Διοίκησης της ΕΔΕΥΕΠ.

Μέλος: Δρ. Κωνσταντίνος Τζιμέας, Ανώτερος Σύμβουλος Έρευνας στην ΕΔΕΥΕΠ. Αναπληρώτρια η Βασιλική Ζαβλάγκα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Γραμματείς της Επιτροπής: Δρ. Γεώργιος Μακροδήμητρας, γεωλόγος-ιζηματολόγος, επιστημονικός συνεργάτης της ΕΔΕΥΕΠ και Αθηνά Κεραμίδα, νομική σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ.

Σύμφωνα με τη θεσμοθετημένη διαδικασία, η Επιτροπή Αξιολόγησης πρόκειται να συνεδριάσει στις 19 Νοεμβρίου 2026 για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των συνολικά τριών (3) προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του διαγωνισμού.