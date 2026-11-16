Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από επιστήμονες εγνωσμένου κύρους και επαγγελματίες του κλάδου των υδρογονανθράκων με εκτεταμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στο αντικείμενο, και έχει την κάτωθι σύνθεση:
- Πρόεδρος: Δρ. Αριστοφάνης Στεφάτος, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της ΕΔΕΥΕΠ. Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Διονύσιος Γκούτης, Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) και μέλος του ΔΣ του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
- Μέλος: Δρ. Σπυρίδων Μπέλλας, Κύριος Ερευνητής και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Γεωενέργειας, και πρώην Αντιπρόεδρος της ΕΔΕΥΕΠ. Αναπληρωτής ο Δρ. Ευθύμιος Ταρτάρας, Επικεφαλής Τμήματος Γεωεπιστημών και Σύμβουλος Διοίκησης της ΕΔΕΥΕΠ.
- Μέλος: Δρ. Κωνσταντίνος Τζιμέας, Ανώτερος Σύμβουλος Έρευνας στην ΕΔΕΥΕΠ. Αναπληρώτρια η Βασιλική Ζαβλάγκα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
- Γραμματείς της Επιτροπής: Δρ. Γεώργιος Μακροδήμητρας, γεωλόγος-ιζηματολόγος, επιστημονικός συνεργάτης της ΕΔΕΥΕΠ και Αθηνά Κεραμίδα, νομική σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ.
Σύμφωνα με τη θεσμοθετημένη διαδικασία, η Επιτροπή Αξιολόγησης πρόκειται να συνεδριάσει στις 19 Νοεμβρίου 2026 για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των συνολικά τριών (3) προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του διαγωνισμού.