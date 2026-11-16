Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, ο ενεργειακός πάροχος με τη μεγαλύτερη ιστορία στον χώρο της ενέργειας, επιστρέφει στα Τρίκαλα για να δώσει και φέτος τη δική του ξεχωριστή λάμψη στην πιο φωτεινή γιορτή της πόλης. Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, το Φυσικό Αέριο συμμετέχει για 3η συνεχή χρονιά στη μεγάλη εκδήλωση της φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην κεντρική πλατεία των Τρικάλων.

Το γιορτινό σπιτάκι της εταιρείας θα υποδεχθεί τους επισκέπτες με γλυκές λιχουδιές, ενισχύοντας την ζεστή ατμόσφαιρα της βραδιάς. Ξεχωριστή θέση θα έχει το photobooth, όπου μικροί και μεγάλοι θα απαθανατίσουν τις πιο όμορφες στιγμές τους και θα κρατήσουν ένα ξεχωριστό αναμνηστικό. Παράλληλα, οι μικροί επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δώσουν χρώμα στη γιορτινή τους εμφάνιση μέσα από τη μαγεία του face painting. Η γιορτή θα ολοκληρωθεί με συμμετοχή σε κληρώσεις για μοναδικά δώρα.

Η χριστουγεννιάτικη ενέργεια του Φυσικού Αερίου φωτίζει από τις 20 Νοεμβρίου έως και τις 6 Ιανουαρίου, για 8η συνεχή χρονιά, τον Μύλο των Ξωτικών, το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο πάρκο στην Ελλάδα. Το φετινό περίπτερο της εταιρείας αντλεί έμπνευση από το παραμυθένιο θέμα «Χριστούγεννα στον κόσμο του ΟΖ», και υποδέχεται τους επισκέπτες σε έναν ξεχωριστό χώρο, γεμάτο χρώματα και μαγεία, ιδανικό για οικογενειακές φωτογραφίες και αξέχαστες αναμνήσεις.

Στο μπλε περίπτερο μικροί και μεγάλοι θα βρουν ακόμη έναν λόγο να χαμογελάσουν, μέσα από μια διαδραστική ψηφιακή εμπειρία. Και φυσικά, δεν θα λείψουν οι κληρώσεις για μεγάλα δώρα.

Με σταθερή παρουσία στις γιορτινές εκδηλώσεις της πόλης, το Φυσικό Αέριο γίνεται και φέτος μέρος των χριστουγεννιάτικων αναμνήσεων των Τρικάλων, δημιουργώντας χώρους και αφορμές για να συναντηθούμε, να παίξουμε, να χαμογελάσουμε και να μοιραστούμε τη χαρά των γιορτών. Γιατί αυτή είναι η ενέργεια που κάνει τα Χριστούγεννα πραγματικά ξεχωριστά!