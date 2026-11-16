Η απόσταση ανάμεσα στην επιστημονική επίδοση και την αξιοποίησή της στην οικονομία, μαζί με τα ερωτήματα που εγείρει η διάδοση της Τεχνητής Νοημοσύνης, συνθέτουν τον άξονα της εκδήλωσης που συνδιοργανώνουν το ΝΟΗΣΙΣ, η PAREMVASI Think Tank και η διαΝΕΟσις την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026, στις 17:30, στο ΝΟΗΣΙΣ, Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, στη Θεσσαλονίκη.

Η συνάντηση εξετάζει τις προϋποθέσεις ενός παραγωγικού και τεχνολογικού μετασχηματισμού που αξιοποιεί την έρευνα, ενισχύει τις δεξιότητες και συνδέει την καινοτομία με τις ανάγκες της κοινωνίας. Οι μελέτες της διαΝΕΟσις προσφέρουν την τεκμηρίωση για τη συζήτηση μεταξύ εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας, της επιχειρηματικότητας, των φορέων καινοτομίας και της δημόσιας διοίκησης.

Το χάσμα ανάμεσα στην έρευνα και την εφαρμογή

Η μελέτη για το ελληνικό σύστημα έρευνας και καινοτομίας αναδεικνύει μια επίμονη αντίφαση. Παρά το αξιόλογο επιστημονικό δυναμικό, τις βελτιωμένες ερευνητικές επιδόσεις και τη δραστηριότητα των νεοφυών επιχειρήσεων, η μετατροπή της γνώσης σε προϊόντα, υπηρεσίες και θέσεις εργασίας εξακολουθεί να συναντά προσκόμματα.

Η απόσταση από την Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται ιδιαίτερα ευδιάκριτη στην κατοχύρωση της καινοτομίας. Στην Ελλάδα καταγράφονται 10,3 αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας ανά εκατομμύριο κατοίκους, έναντι 152,2 στην ΕΕ, παρότι οι δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη έφθασαν το 2024 τα 3,66 δισ. ευρώ, δηλαδή το 1,54% του ΑΕΠ. Την αξιοποίηση της ερευνητικής παραγωγής ανακόπτουν οι περιορισμένοι δεσμοί πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, τα εμπόδια στη μεταφορά τεχνολογίας και η έλλειψη συνοχής των σχετικών πολιτικών.

Εξοικείωση με την AI, απαίτηση για εγγυήσεις

Οι δημοσκοπικές έρευνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη αποτυπώνουν μια κοινωνία που εξοικειώνεται με τις εφαρμογές της, χωρίς να παραγνωρίζει την ανάγκη εποπτείας. Τον Μάιο του 2026, το 69% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι έχει χρησιμοποιήσει εφαρμογές AI, ενώ περίπου 9 στους 10 πολίτες υποστηρίζουν τη θέσπιση κανόνων για τη χρήση της. Η ασφάλεια, η διαφάνεια, η δεοντολογία και η λογοδοσία αποτελούν ουσιώδεις όρους για την εμπιστοσύνη στην τεχνολογία.

Η επιλογή της Θεσσαλονίκης συνδέεται με την παρουσία πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και τεχνολογικών επιχειρήσεων, καθώς και με το αναπτυσσόμενο οικοσύστημα καινοτομίας της. Σε αυτό το περιβάλλον, η διοργάνωση επιδιώκει να προσδιορίσει παρεμβάσεις για στενότερη σύνδεση έρευνας και παραγωγής, αποτελεσματικότερη μεταφορά τεχνολογίας, καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων και υπεύθυνη αξιοποίηση της AI.

Την εκδήλωση θα ανοίξουν με χαιρετισμούς η Δρ. Έρη Τόκα, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟΗΣΙΣ, ο Σπύρος Ιγνατιάδης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της PAREMVASI Think Tank, ο Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής της διαΝΕΟσις, και ο Σταύρος Καλαφάτης, Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία.

Ο Άγγελος Τσακανίκας, Καθηγητής και Κοσμήτορας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ / ΕΜΠ), θα παρουσιάσει την έρευνα για το ελληνικό σύστημα έρευνας και καινοτομίας. Η Δρ. Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών της διαΝΕΟσις, θα αναπτύξει τα ευρήματα της σειράς δημοσκοπικών ερευνών «Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την AI».

Η ευρωπαϊκή προσέγγιση στην Τεχνητή Νοημοσύνη θα αποτελέσει το αντικείμενο της συνομιλίας που ακολουθεί, με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς η Ευρώπη συνδυάζει την καινοτομία με την ηθική, την εμπιστοσύνη και τη ρύθμιση». Ο Δρ. Μιχάλης Κρητικός, Επιστημονικός Γραμματέας του European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE) – Ethics Advice Mechanism της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα συνομιλήσει με την Αλεξάνδρα Γούτα, δημοσιογράφο με ειδίκευση στο οικονομικό, επιχειρηματικό και τεχνολογικό ρεπορτάζ.

Στη συζήτηση για τον παραγωγικό και τεχνολογικό μετασχηματισμό της χώρας, οι δύο εισηγητές των ερευνών θα συμμετάσχουν μαζί με τον Δημήτριο Τερζή, Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, τον Σταμάτιο Αγγελόπουλο, Πρύτανη του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, τον Παναγιώτη Κετικίδη, Πρόεδρο της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας και Εθνικό Εκπρόσωπο της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (European Innovation Council – EIC), και τον Δημήτριο Κουρτέση, Συνιδρυτή του The Flywheel Venture Studio. Τον συντονισμό θα αναλάβει η ίδια δημοσιογράφος.