Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και στη Σύνοδο για τη Διαπεριφερειακή Ασφάλεια και Συνδεσιμότητα στις Βρυξέλλες, αναφέρθηκε στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις Ελλάδας - Κύπρου και Αιγύπτου, τονίζοντας πως «θα πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό ότι η συνδεσιμότητα είναι ένας αναγκαίος όρος για την ενεργειακή ασφάλεια και δεν πρέπει να υπάρχει απολύτως καμία παρέκκλιση από τον κεκτημένο και καμία απολύτως παρεμπόδιση σε σχέση με το Διεθνές Δίκαιο».

Παράλληλα, ο κ. Ο Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στα ζητήματα της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολή, που βρίσκεται στην ατζέντα της συζήτησης με τους ομολόγους του, τονίζοντας πως «καλούν για μια πολύ πιο ενεργή συμμετοχή της χώρας, με το κύρος και την αξιοπιστία που διαθέτει, με βάση το Διεθνείς Δίκαιο, τις απαρέγκλιτες αρχές της εδαφικής ακεραιότητας και του σεβασμού της κυριαρχίας όλων των κρατών».

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του κ. Γεραπετρίτη:

«Οι πόλεμοι που βρίσκονται στην Ουκρανία και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή καλούν για μια πολύ πιο ενεργή συμμετοχή της χώρας, με το κύρος και την αξιοπιστία που διαθέτει, με βάση το Διεθνές Δίκαιο, απαρέγκλιτες αρχές της εδαφικής ακεραιότητας και του σεβασμού της. κυριαρχίας όλων των κρατών.

Ειδικά για τη Συρία, η Ελλάδα στέκεται αρωγός. Θα πρέπει, βεβαίως, σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και μεταρρύθμισης να είναι κατά βάση της συριακής ιδιοκτησίας, να αποκλείει την ξένη παρέμβαση, να είναι συμπεριληπτικό και να έχει στον ίδιο του τον πληθυσμό, τους εθνοτικούς αλλά και τους θρησκευτικούς.

Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τη διαπεριφερειακή ασφάλεια και τη σύνδεση με εκπροσώπους από την Κεντρική Ασία, από τη Μαύρη Θάλασσα και από την Ανατολική Εταιρική Σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διασυνδεσιμότητα είναι ένα πολύ κρίσιμο κεφάλαιο. Η Ελλάδα έχει επενδύσει σημαντικά, αποτελεί έναν ενεργειακό κόμβο με τον Κάθε Διάδρομο, αλλά και με τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις Ελλάδας - Κύπρου και Ελλάδας - Αιγύπτου. Θα πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό ότι η συνδεσιμότητα είναι ένας αναγκαίος όρος για την ενεργειακή ασφάλεια και δεν πρέπει να υπάρχει απολύτως καμία παρέκκλιση από το κεκτημένο και καμία απολύτως παρεμπόδιση σε σχέση με το Διεθνές Δίκαιο.

Θα ήθελα ιδιαιτέρως να αναφερθώ στο ζήτημα της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Επαναφέρω το ζήτημα που η Ελλάδα έθεσε στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σε σχέση με την ανάγκη μιας παγκόσμιας θάλασσας εκεχειρίας.

Μια εκεχειρία η οποία θα στηρίζεται στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, στην ασφάλεια των ναυτικών, στην καθολική εφαρμογή του Δικαίου της Θάλασσας. Θα πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό ότι η θαλάσσια ασφάλεια δεν αποτελεί απλώς έναν όρο για το παγκόσμιο εμπόριο, αλλά αποτελεί μια απαραίτητη συνθήκη, έτσι ώστε να υπάρξει ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια και, εντέλει, ευημερία των λαών».