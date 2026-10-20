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Εγκαινιάζεται σήμερα από τον πρωθυπουργό το νέο έξυπνο κτίριο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Εγκαινιάζεται σήμερα από τον πρωθυπουργό το νέο έξυπνο κτίριο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Newsroom
Τρίτη, 20/10/2026 - 10:15
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Το νέο κτίριο του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», μια υπερσύγχρονη ερευνητική υποδομή που φιλοξενεί έρευνα αιχμής στην τεχνητή νοημοσύνη, στα δίχτυα της επόμενης γενιάς και στην κυβερνοασφάλεια, εγκαινιάζεται σήμερα από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην εκδήλωση των εγκαινίων θα μιλήσουν ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Δημήτρης Τερζής, ο διευθυντής και πρόεδρος του ΔΣ του «Δημόκριτου», Βαγγέλης Καρκαλέτσης, και ο αναπληρωτής διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του «Δημόκριτου», Γιώργος Παλιούρας.

Εκτός από ερευνητικές δράσεις, το νέο κτίριο στεγάζει το data center του «Δημόκριτου», που εξυπηρετεί όλα τα ινστιτούτα του «Δημόκριτου», αλλά και τις εταιρείες που έχουν ενταχθεί στο τεχνολογικό πάρκο «Λεύκιππος». Στο data center που φιλοξενείται, επίσης, κόμβος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ), που θα διασυνδέσει με την ταχύτητα και την ασφάλεια με τον υπερυπολογιστή ΔΑΙΔΑΛΟΣ, διευκολύνοντας τη μεταφορά δεδομένων προς επεξεργασία για ερευνητικές και άλλες εφαρμογές.

Στο νέο κτίριο του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στεγάζονται και τα γραφεία της εταιρείας «Pharos AE», που είναι το ελληνικό εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης, αποτελεί το εμπορικό κλάδο του έργου PHAROS και αναλαμβάνει την αλληλεπίδραση και την εξυπηρέτηση των χρηστών.

Σημειώνεται τέλος ότι το νέο κτίριο δεν φιλοξενεί μόνο πολύπλευρες δραστηριότητες, αλλά αποτελεί και το ίδιο ένα πεδίο μελέτης. Είναι ένα έξυπνο κτίριο που έχει σχεδιαστεί για να αποτελέσει ένα ζωντανό πεδίο δοκιμών για τεχνολογίες ευφυών κτιρίων.

Η κατασκευή του κτιρίου του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κτιριακό πρόγραμμα για τον «Δημόκριτο», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

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