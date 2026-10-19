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ΑΔΜΗΕ: Στο ηπειρωτικό σύστημα υψηλής τάσης η Φολέγανδρος
Newsroom
Δευτέρα, 19/10/2026 - 15:28
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Με ενέργεια από το ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα, μέσω Νάξου και Σαντορίνης με ισχυρό δίκτυο υψηλής τάσης, τροφοδοτούνται πλέον οι καταναλωτές της Φολεγάνδρου, στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης των νοτίων Κυκλάδων

Με ενέργεια από το ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα, μέσω Νάξου και Σαντορίνης με ισχυρό δίκτυο υψηλής τάσης, τροφοδοτούνται πλέον οι καταναλωτές της Φολεγάνδρου.

Με την εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνεται η λειτουργικότητα του υποθαλάσσιου καλωδιακού συστήματος που εγκατέστησε ο ΑΔΜΗΕ, στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης των νοτίων Κυκλάδων, έργου συνολικού προϋπολογισμού 385,7 εκατ. ευρώ. Είχε προηγηθεί τον Ιούνιο η κατασκευαστική ολοκλήρωση της νέας διασύνδεσης, που περιλαμβάνει τα νησιά Σαντορίνη, Φολέγανδρος, Μήλος και Σέριφος.

Το καλώδιο που χρησιμοποιήθηκε για το τμήμα Σαντορίνης-Φολεγάνδρου είναι μήκους 60 χλμ., υψηλής τάσης 150 kV, με ενσωμάτωση οπτικών ινών. Ποντίστηκε σε μέγιστο βάθος 340 μ. και θάφτηκε για την προστασία του καθόλη την υποθαλάσσια όδευσή του.

Ο υποσταθμός υψηλής τάσης που κατασκεύασε ο Διαχειριστής στη Φολέγανδρο ενσωματώνει τεχνολογία αιχμής κλειστού τύπου (GIS), συμβάλλοντας στην ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής και οπτικής όχλησης. Ιδιαίτερη μέριμνα έχει δοθεί και στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του κτηρίου, το οποίο έχει επενδυθεί με επιφάνειες λιθοδομής, διασφαλίζοντας την αρμονική ένταξή του στο τοπικό δομημένο και φυσικό περιβάλλον.

Η ηλεκτρική διασύνδεση των νοτίων Κυκλάδων τερματίζει την ενεργειακή τους απομόνωση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, η παύση λειτουργίας των ρυπογόνων μονάδων που χρησιμοποιούν πετρέλαιο για την τοπική ηλεκτροπαραγωγή, προσφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη για το οικοσύστημα του Αιγαίου, λόγω της μείωσης των εκπομπών CO2.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε σχετικά: «Η Φολέγανδρος αφήνει πίσω της την ενεργειακή απομόνωση και συνδέεται με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό βήμα για την ασφαλή ηλεκτροδότηση του νησιού, τη μείωση του κόστους ηλεκτροπαραγωγής και την προστασία του μοναδικού φυσικού του περιβάλλοντος. Η διασύνδεση των νοτίων Κυκλάδων δείχνει πώς οι επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και στηρίζουν την ανάπτυξη των νησιών μας. Για εμάς, η ενεργειακή μετάβαση αποκτά αξία όταν τα οφέλη της φτάνουν σε κάθε τόπο, σε κάθε πολίτη. Ευχαριστώ τον ΑΔΜΗΕ, τους εργαζομένους και τις τοπικές κοινωνίες για τη συνεργασία τους. Συνεχίζουμε με σχέδιο τις διασυνδέσεις στο Αιγαίο, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια των νησιών μας και δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες ζωής για τους κατοίκους τους».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης, δήλωσε: «Η Φολέγανδρος είναι πλέον κομμάτι του διασυνδεδεμένου ηλεκτρικού συστήματος. Μέσα από σύγχρονες υποδομές που ανέπτυξε τα τελευταία χρόνια ο Διαχειριστής στις Κυκλάδες, νησιά με σημαντική συνεισφορά στην τουριστική βιομηχανία της χώρας απολαμβάνουν υψηλό επίπεδο ενεργειακής ασφάλειας ακόμη σε απαιτητικές συνθήκες ζήτησης. Η διασύνδεση των νοτίων Κυκλάδων, που ολοκληρώνει την ενσωμάτωση του νησιωτικού συμπλέγματος στην υψηλή τάση, ήταν ένα τεχνικά σύνθετο έργο που ενίσχυσε την τεχνογνωσία του ΑΔΜΗΕ. Με την ηλέκτριση των διασυνδέσεων της Σαντορίνης, της Μήλου και της Σερίφου το αμέσως επόμενο διάστημα, ολοκληρώνουμε ένα ακόμη μεγάλο κεφάλαιο ενεργειακών έργων στο Αιγαίο».

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από κοινοτικούς πόρους, ύψους 164,5 εκατ. ευρώ, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0. Στη χρηματοδότηση συμμετείχε επίσης η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μέσω απευθείας δανειακής σύμβασης 157 εκατ. ευρώ που έχει συνάψει ο ΑΔΜΗΕ, αλλά και μέσω δεύτερης δανειακής σύμβασης ύψους 108,4 εκατ. ευρώ η οποία υποστηρίχθηκε με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0.

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