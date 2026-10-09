ΑΔΜΗΕ: Σε διαβούλευση ο Φάκελος ΣΜΠΕ των Δεκαετών Προγραμμάτων Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2023–2032, 2024–2033 και 2025–2034

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Newsroom
Παρασκευή, 09/10/2026 - 13:09
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Ο ΑΔΜΗΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση τον Φάκελο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Δεκαετών Προγραμμάτων Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2023–2032, 2024–2033 και 2025–2034.

Ο φάκελος προς δημόσια διαβούλευση είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ, στη διεύθυνση, https://www.admie.gr/stratigiki-meleti-periballontikon-epiptoseon-smpe

Το ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί να λάβει γνώση της ΣΜΠΕ και να διατυπώσει τις απόψεις του εγγράφως ή ηλεκτρονικά προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , με κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΑΔΜΗΕ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η διαβούλευση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 107017/2006 (ΦΕΚ Β΄ 1225), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Καταληκτική ημερομηνία της διαβούλευσης η Κυριακή 08 Νοεμβρίου 2026, ώρα 23:59

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