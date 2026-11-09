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Διασύνδεση Great Sea Interconnector - Δραστηριότητες έρευνας βυθού

Διασύνδεση Great Sea Interconnector - Δραστηριότητες έρευνας βυθού
Newsroom
Δευτέρα, 09/11/2026 - 08:14
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Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ και η Great Sea Interconnector ΑΕ ανακοινώνουν ότι οι αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές εξέδωσαν τις σχετικές προειδοποιήσεις ναυσιπλοΐας (NAVTEX) για δραστηριότητες έρευνας του βυθού που θα πραγματοποιηθούν από το ερευνητικό σκάφος Abeille Marengo σε θαλάσσιες περιοχές κατά μήκος της σχεδιαζόμενης διαδρομής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου.

Οι έρευνες αποτελούν μέρος των συνεχιζόμενων τεχνικών εργασιών για την ανάπτυξη της Great Sea Interconnector, της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, και θα παράσχουν περαιτέρω δεδομένα που απαιτούνται για τον λεπτομερή τεχνικό σχεδιασμό του έργου.

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