Διασύνδεση Great Sea Interconnector - Δραστηριότητες έρευνας βυθού

Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ και η Great Sea Interconnector ΑΕ ανακοινώνουν ότι οι αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές εξέδωσαν τις σχετικές προειδοποιήσεις ναυσιπλοΐας (NAVTEX) για δραστηριότητες έρευνας του βυθού που θα πραγματοποιηθούν από το ερευνητικό σκάφος Abeille Marengo σε θαλάσσιες περιοχές κατά μήκος της σχεδιαζόμενης διαδρομής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου.



