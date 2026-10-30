Αντίο στα αερόθερμα: Η εναλλακτική χαμηλής κατανάλωσης που κερδίζει τα νοικοκυριά

Με τις πρώτες κρύες νύχτες, τα φορητά αερόθερμα και οι σόμπες κάνουν την επανεμφάνισή τους.

Ένα τυπικό φορητό αερόθερμο καταναλώνει περίπου 1.500 watts. Η βασική αδυναμία αυτής της τεχνολογίας έγκειται στο ότι ζεσταίνει τον αέρα ολόκληρου του δωματίου - μεγάλο μέρος του οποίου δραπετεύει συνεχώς από παράθυρα, πόρτες και μη μονωμένους τοίχους.

Παράλληλα, υπάρχει και το ζήτημα της ασφάλειας. Σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής Ένωσης Προστασίας από Πυρκαγιές (NFPA), τα φορητά θερμαντικά σώματα εμπλέκονται στο 43% των οικιακών πυρκαγιών που προκαλούνται από συστήματα θέρμανσης, αποτελώντας την κύρια αιτία ατυχημάτων κατά τους χειμερινούς μήνες.

Η εναλλακτική: Θέρμανση του σώματος, όχι του χώρου

Η φιλοσοφία είναι απλή: όταν ξεκουράζεστε στον καναπέ ή ετοιμάζεστε για ύπνο, δεν χρειάζεται να διατηρείτε ολόκληρο το δωμάτιο στους 22°C. Αρκεί να μένετε εσείς ζεστοί.

Ηλεκτρικές κουβέρτες και υποσέντονα: Θερμαίνουν απευθείας το σώμα καταναλώνοντας ελάχιστη ενέργεια σε σχέση με ένα αερόθερμο. Ένα ηλεκτρικό υπόστρωμα, αν ενεργοποιηθεί 20 λεπτά πριν τον ύπνο, προσφέρει ζεστασιά με μηδαμινό κόστος.

Έξυπνη ενδυμασία: Μάλλινες κάλτσες, ισοθερμικά ρούχα και ζεστές παντόφλες εμποδίζουν την απώλεια θερμότητας, καθώς τα κρύα άκρα επηρεάζουν τη συνολική θερμοκρασία του σώματος.

Περιορισμός απωλειών: Η χρήση χαλιών, το κλείσιμο των κουρτινών τη νύχτα και η σφράγιση των ρευμάτων αέρα κάτω από τις πόρτες κρατούν τη θαλπωρή στο εσωτερικό του σπιτιού.

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Κανόνες ασφαλείας για κάθε συσκευή

Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αερόθερμο, τοποθετήστε το τουλάχιστον ένα μέτρο μακριά από εύφλεκτα υλικά (κουρτίνες, κρεβάτια), συνδέστε το απευθείας στην πρίζα (όχι σε πολύπριζο) και μην το αφήνετε ποτέ αναμμένο όταν λείπετε ή κοιμάστε.

Αντίστοιχα, οι ηλεκτρικές κουβέρτες απαιτούν προσοχή: μην τις τσακίζετε όσο λειτουργούν, αντικαταστήστε τις φθαρμένες συσκευές και αποφύγετε τη χρήση τους σε βρέφη ή άτομα με μειωμένη αίσθηση της θερμότητας.

Η προσωπική θέρμανση αποτελεί ένα εξαιρετικό μέτρο εξοικονόμησης, συμπληρωματικό προς τη βασική θέρμανση του σπιτιού.

Πηγή: The Coolist