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METLEN: Αποπληρωμή Ομολογιών με λήξη την 30ή Οκτωβρίου 2026

Newsroom
Παρασκευή, 30/10/2026 - 13:04
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Η αποπληρωμή αυτή υπογραμμίζει τη χρηματοοικονομική ευελιξία της Εταιρείας και την πειθαρχημένη προσέγγισή της στη διαχείριση κεφαλαίων, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά της να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις λήξεις των δανειακών της υποχρεώσεων μέσω προσεκτικού σχεδιασμού της ρευστότητάς της.

Η METLEN PLC ανακοινώνει ότι η κατά 100% θυγατρική της, METLEN Energy & Metals Μονοπρόσωπη Α.Ε. (η «Εταιρεία»), προχώρησε στην πλήρη αποπληρωμή, κατά την ημερομηνία λήξης τους, των Ομολογιών Ονομαστικής Αξίας €500 εκατ., με επιτόκιο 2,25% και ημερομηνία λήξης την 30ή Οκτωβρίου 2026 (οι «Ομολογίες»).

Η αποπληρωμή πραγματοποιήθηκε κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης, αξιοποιώντας την ισχυρή ρευστότητα της Εταιρείας, χωρίς την έκδοση νέων χρεωστικών τίτλων για την αναχρηματοδότηση των Ομολογιών.

Κατόπιν της αποπληρωμής τους, οι Ομολογίες θα ακυρωθούν σύμφωνα με τους όρους τους και τις εφαρμοστέες διατάξεις των σχετικών συμβατικών εγγράφων.

Η αποπληρωμή αυτή υπογραμμίζει τη χρηματοοικονομική ευελιξία της Εταιρείας και την πειθαρχημένη προσέγγισή της στη διαχείριση κεφαλαίων, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά της να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις λήξεις των δανειακών της υποχρεώσεων μέσω προσεκτικού σχεδιασμού της ρευστότητάς της.

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