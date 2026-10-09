Ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρέδωσε τρία ανακαινισμένα γήπεδα μπάσκετ με δωρεά της ΔΕΗ

Τρία πλήρως ανακαινισμένα γήπεδα μπάσκετ παρέδωσε στους πολίτες ο Δήμος Θεσσαλονίκης, με την ευγενική χορηγία της ΔΕΗ, που συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την πρόσβαση στον αθλητισμό και αναβαθμίζουν χώρους άθλησης για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης.

Οι αναβαθμίσεις των γηπέδων δημιουργούν καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες άθλησης και δίνουν νέα ζωή σε χώρους που αποτελούν σημεία συνάντησης και δραστηριότητας για τις γειτονιές της πόλης.

Πρόκειται για τα γήπεδα μπάσκετ στους Κήπους του Πασά, στην Γ΄ Δημοτική Κοινότητα, στην αυλή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τριανδρίας και στην οδό Κίμωνος Βόγα, στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα.

Η παράδοση πραγματοποιήθηκε στο ανακαινισμένο γήπεδο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τριανδρίας, παρουσία της Αντιδημάρχου Αθλητισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού Κούλας Γιαννακίδου, του Αντιδημάρχου Παιδείας Χρήστου Τζελέπη, του προέδρου της Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας Δημήτρη Γιαχούδη, της Διευθύντριας Χορηγιών και Συνεργασιών του Ομίλου ΔΕΗ, Έλενας Χριστοπούλου και άλλων στελεχών του Ομίλου ΔΕΗ.

Οι εργασίες περιλάμβαναν την ανακατασκευή των αθλητικών δαπέδων, νέες διαγραμμίσεις, παρεμβάσεις στις μπασκέτες, στις περιφράξεις και στον περιβάλλοντα χώρο, καθώς και τη βελτίωση του εξοπλισμού, ώστε τα γήπεδα να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των αθλούμενων.

Η ΔΕΗ στηρίζει διαχρονικά τον αθλητισμό σε όλες τις μορφές του και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την καθημερινή άθληση. Μέσα από δράσεις όπως η αναβάθμιση αθλητικών υποδομών, επιδιώκει να συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία σύγχρονων, ασφαλών και λειτουργικών χώρων άθλησης για τους κατοίκους όλων των ηλικιών.

Η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού Κούλα Γιαννακίδου δήλωσε:

«Παραδίδουμε τρία ανακαινισμένα γήπεδα μπάσκετ, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Τριανδρίας, στους Κήπους του Πασά και στην οδό Κίμωνος Βόγα. Ευχαριστούμε θερμά τη ΔΕΗ για αυτή τη σημαντική δωρεά. Έχει γίνει εξαιρετική δουλειά, με νέα δάπεδα, ανακαινισμένες μπασκέτες και διαγραμμίσεις. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που παραδίδουμε αυτούς τους χώρους στα παιδιά, ενώ θα ακολουθήσουν ακόμη τρία γήπεδα».

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Χρήστος Τζελέπης υπογράμμισε:

«Η δωρεά της ΔΕΗ αποτελεί μια σημαντική προσφορά για τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τα σχολεία μας. Θέλουμε τα παιδιά να αθλούνται σε ένα όμορφο και ασφαλές περιβάλλον. Στο γήπεδο της Τριανδρίας έγιναν ουσιαστικές παρεμβάσεις, χωρίς να διαταραχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Ο ανακαινισμένος αύλειος χώρος θα αξιοποιείται και το απόγευμα, ενώ παραμένουμε ανοιχτοί σε κάθε αντίστοιχη πρωτοβουλία προς όφελος των παιδιών».

Η Διευθύντρια Χορηγιών και Συνεργασιών του Ομίλου ΔΕΗ, Έλενα Χριστοπούλου, ανέφερε:

«Για τη ΔΕΗ, η στήριξη του αθλητισμού, εκτός από τις μεγάλες διοργανώσεις και τις σημαντικές συνεργασίες, περιλαμβάνει και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την καθημερινή άθληση και τη συμμετοχή στις τοπικές κοινωνίες. Η παράδοση των πρώτων τριών από τα έξι γήπεδα που αναβαθμίζονται στον Δήμο Θεσσαλονίκης με δωρεά της ΔΕΗ δημιουργεί σύγχρονους, λειτουργικούς και ασφαλείς χώρους άθλησης, που μπορούν να αποτελέσουν ζωντανά σημεία συνάντησης και δραστηριότητας για τις γειτονιές της πόλης».