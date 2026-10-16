ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ηράκλειο: Επίσκεψη του Στ. Παπασταύρου στο εργοτάξιο του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
16/10/2026 - 15:46
Τ. Χατζηβασιλείου: Ζητάμε από την Κομισιόν μέτρα για την ενεργειακή κρίση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/10/2026 - 15:17
Κ. Κυρανάκης: Ο Κάθετος Διάδρομος κάνει την Ελλάδα αναγκαία σε συμμάχους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/10/2026 - 14:20
WWF: Χθες η Βουλή ψήφισε υπέρ της «ειδικής μεταχείρισης» για ένα από τα κύρια αίτια καταστροφικών δασικών πυρκαγιών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/10/2026 - 13:43
Motor Oil: Τρεις συλλήψεις, στην Εντατική πολυτραυματίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/10/2026 - 13:14
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Investment Grade για το πρόγραμμα ΕΜΤΝ από S&P και Moody’s
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/10/2026 - 12:45
Αναθεώρηση του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών ζητά ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/10/2026 - 12:26
Κυβερνητικές πηγές: Στη σωστή κατεύθυνση τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις τιμές της ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/10/2026 - 11:59
Πρωτότυπη μεθοδολογία για την αξιολόγηση κλιματικών κινδύνων από 11 ελληνικές ερευνητικές ομάδες μέσω του CLIMPACT
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/10/2026 - 11:24
Ν. Παπαθανάσης: 5,672 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση διατηρητέων κτιρίων του Πυροσβεστικού Σώματος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/10/2026 - 10:59
Φραγκίσκος Παρασύρης: Εικονική η στήριξη της Κυβέρνησης στα καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/10/2026 - 10:29
Δημόσια ημερίδα για τις Ευρωπαϊκές Πλατφόρμες Εξισορρόπησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/10/2026 - 09:52
Συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: Τονίζεται η ανάγκη αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους με βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/10/2026 - 09:27
HELLENiQ ENERGY: Προσφορά νέου υπερσύγχρονου αγγειογράφου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/10/2026 - 08:58
Επίσκεψη του νέου επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζόσουα Χακ και του γερουσιαστή Ρικ Σκοτ στο ΥΠΕΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/10/2026 - 08:34
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η συνολική αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου θα υπερβεί τα 400 εκατ. βαρέλια
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/10/2026 - 08:20
Νέο ατύχημα στη Motor Oil- δύο τραυματίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/10/2026 - 08:13
ΔΕΠΑ Εμπορίας και ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ: Στην τελική ευθεία η πρώτη μονάδα παραγωγής συμπιεσμένου βιομεθανίου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/10/2026 - 08:07
Γιάννης Τριήρης: Η προστασία της πρώτη κατοικίας δεν μπορεί να εξαρτάται μόνο από τα δικαστήρια
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/10/2026 - 08:01
Μην συνδέετε ποτέ πολύπριζο σε αυτό το δωμάτιο του σπιτιού: Οι ηλεκτρολόγοι είναι κατηγορηματικοί
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/10/2026 - 06:39
Γιατί ορισμένα laptop δεν φορτίζουν ποτέ στο 100%
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/10/2026 - 06:39
Αγανάκτηση με τις τιμές ενέργειας στις ΗΠΑ: Καταναλωτές απειλούν με μαζικές μηνύσεις
ΚΟΣΜΟΣ
16/10/2026 - 06:40
Παύλος Μαρινάκης; Δίνουμε όσα παραπάνω αντέχουν τα οικονομικά της χώρας και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που έφερε έσοδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/10/2026 - 15:49
Κώστας Τσουκαλάς: Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν περίπου 50% από πέρυσι ενώ οι μισθοί και συντάξεις απειροελάχιστα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/10/2026 - 15:32
Ευρωπαϊκές διακρίσεις για έργα ΕΣΠΑ: Στην πρώτη θέση του διαγωνισμού REGIOSTARS 2026 το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/10/2026 - 15:10
Παπασταύρου: Η Ελλάδα πρώτη χώρα για την οποία εγκρίθηκε η ρήτρα διαφυγής – διεκδικούμε μεγαλύτερη ευελιξία για ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/10/2026 - 14:57
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής της εταιρείας enaon EDA για την περίοδο 2027-2031
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/10/2026 - 14:24
Δύο επενδύσεις της ElvalHalcor αναγνωρίζονται ως Στρατηγικά Έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/10/2026 - 13:49
Κυρ. Μητσοτάκης: Ζητάμε πρόσθετα μέτρα για το κόστος ενέργειας ώστε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/10/2026 - 13:09
Πετρέλαιο θέρμανσης AVIN με κέρδος έως 6% - Εγγυημένη Ποιότητα, Πολλαπλά Οφέλη και Άμεση Παράδοση
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/10/2026 - 12:25

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Motor Oil: Τρεις συλλήψεις, στην Εντατική πολυτραυματίας

Motor Oil: Τρεις συλλήψεις, στην Εντατική πολυτραυματίας
Newsroom
Παρασκευή, 16/10/2026 - 13:14
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Σε τρεις ανέρχονται οι συλλήψεις μετά το δεύτερο εργατικό ατύχημα που συμβαίνει μέσα σε έξι ημέρες στις εγκαταστάσεις της Motor Oil, στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας

Η προσαγωγή του 62χρονου εργολάβου μετατράπηκε σε σύλληψη ενώ συνελήφθησαν 63χρονος επίσης από εργολαβική εταιρεία και 46χρονος από τη Motor Oil, στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού από ελεγκτές της Επιθεώρησης Εργασίας.

Σχετικά με τους τέσσερις τραυματίες από την έκρηξη, που σύμφωνα με την εταιρεία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης από εξωτερικό συνεργείο λόγω αιφνίδιας και βίαιης εκτόνωσης αερίου, το Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο», ενημερώνει ότι οι δύο πολυτραυματίες που μεταφέρθηκαν από την Κόρινθο, έφεραν κατάγματα άνω και κάτω άκρων, καθώς και εγκαύματα μικρής έκτασης και ήπιας βαρύτητας.

Και οι δύο τραυματίες υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις και παρουσιάζουν καλή μετεγχειρητική πορεία. Ο ένας εκ των δύο νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) για μετεγχειρητική παρακολούθηση, βρίσκεται σε καλή γενική κατάσταση και δεν είναι διασωληνωμένος.

Η κατάσταση της υγείας και των δύο παρακολουθείται στενά και, σύμφωνα με την έως τώρα ιατρική εκτίμηση, δεν διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους.

Οι δύο σοβαρότερα τραυματισμένοι Έλληνες εργαζόμενοι, ηλικίας 40 και 59 ετών, ενώ ακόμη δύο εργαζόμενοι, μετέβησαν με δικό τους όχημα στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Πρόκειται για έναν 28χρονο Έλληνα και έναν 48χρονο Σλοβένο, ο οποίος πήρε ήδη εξιτήριο.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Investment Grade για το πρόγραμμα ΕΜΤΝ από S&amp;P και Moody’s
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Investment Grade για το πρόγραμμα ΕΜΤΝ από S&P και Moody’s 16 Οκτωβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέο ατύχημα στη Motor Oil- δύο τραυματίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Νέο ατύχημα στη Motor Oil- δύο τραυματίες

Σοβαρά τραυματίες δύο εργαζόμενοι στη Motor Oil
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Σοβαρά τραυματίες δύο εργαζόμενοι στη Motor Oil

Motor Oil: Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για δωρεάν διάθεση Ιδίων Μετοχών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Motor Oil: Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για δωρεάν διάθεση Ιδίων Μετοχών

Η Motor Oil στο 15ο Spetses Mini Marathon στηρίζοντας το Όραμα Ελπίδας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η Motor Oil στο 15ο Spetses Mini Marathon στηρίζοντας το Όραμα Ελπίδας

«Ιστορίες Ελπίδας» από τη Motor Oil: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

«Ιστορίες Ελπίδας» από τη Motor Oil: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος

Motor Oil: Διπλή διάκριση στα 2026 WITSA Global AI Awards
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Motor Oil: Διπλή διάκριση στα 2026 WITSA Global AI Awards