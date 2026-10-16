Motor Oil: Τρεις συλλήψεις, στην Εντατική πολυτραυματίας

Σε τρεις ανέρχονται οι συλλήψεις μετά το δεύτερο εργατικό ατύχημα που συμβαίνει μέσα σε έξι ημέρες στις εγκαταστάσεις της Motor Oil , στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας

Η προσαγωγή του 62χρονου εργολάβου μετατράπηκε σε σύλληψη ενώ συνελήφθησαν 63χρονος επίσης από εργολαβική εταιρεία και 46χρονος από τη Motor Oil, στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού από ελεγκτές της Επιθεώρησης Εργασίας.

Σχετικά με τους τέσσερις τραυματίες από την έκρηξη, που σύμφωνα με την εταιρεία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης από εξωτερικό συνεργείο λόγω αιφνίδιας και βίαιης εκτόνωσης αερίου, το Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο», ενημερώνει ότι οι δύο πολυτραυματίες που μεταφέρθηκαν από την Κόρινθο, έφεραν κατάγματα άνω και κάτω άκρων, καθώς και εγκαύματα μικρής έκτασης και ήπιας βαρύτητας.

Και οι δύο τραυματίες υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις και παρουσιάζουν καλή μετεγχειρητική πορεία. Ο ένας εκ των δύο νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) για μετεγχειρητική παρακολούθηση, βρίσκεται σε καλή γενική κατάσταση και δεν είναι διασωληνωμένος.

Η κατάσταση της υγείας και των δύο παρακολουθείται στενά και, σύμφωνα με την έως τώρα ιατρική εκτίμηση, δεν διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους.

Οι δύο σοβαρότερα τραυματισμένοι Έλληνες εργαζόμενοι, ηλικίας 40 και 59 ετών, ενώ ακόμη δύο εργαζόμενοι, μετέβησαν με δικό τους όχημα στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Πρόκειται για έναν 28χρονο Έλληνα και έναν 48χρονο Σλοβένο, ο οποίος πήρε ήδη εξιτήριο.