Νέο ατύχημα στη Motor Oil- δύο τραυματίες

Νέο ατύχημα στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου της Motor Oil στην Κόρινθο με δυο εργαζόμενους τραυματίες.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, κατά τη διάρκεια προληπτικής συντήρησης σε μονάδα που βρίσκεται εκτός λειτουργίας, σημειώθηκε συμβάν με δύο τραυματίες εργαζόμενους εργολαβικού συνεργείου, οι οποίοι διακομίστηκαν άμεσα στο νοσοκομείο Κορίνθου με κατάγματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το περιστατικό προκλήθηκε από εκτόνωση ατμού ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες διερευνώνται σε συνεργασία με τις Αρχές.

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης του διυλιστηρίου αναστέλλονται άμεσα μέχρι τη Δευτέρα 19/10.