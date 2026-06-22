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Revoil: Η Μαρία Ελένη Μπουζούρα το νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Revoil: Η Μαρία Ελένη Μπουζούρα το νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας
Newsroom
Δευτέρα, 22/06/2026 - 08:53
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Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους Διοικητικού Συμβουλίου – Ανασυγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα – Ανασύνθεση Επιτροπών Δ.Σ.

Η REVOIL Α.Ε.E.Π. γνωστοποιεί ότι η κυρία Μαρία Σάββα υπέβαλε για προσωπικούς λόγους την παραίτηση της από τη θέση του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς και από Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 18/06/2026 συνεδρίαση του έκανε δεκτή την παραίτηση της κας Σάββα, την ευχαρίστησε για την προσφορά της στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις επιτροπές του και αποφάσισε σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων την αναπλήρωση της θέσης με την εκλογή της κυρίας Μαρίας Ελένης Μπουζούρα ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του υφιστάμενου Δ.Σ. ήτοι την 03/09/2027. H εκλογή αυτή θα ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, προς έγκριση, στην πρώτη προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που θα συγκληθεί και η οποία είναι αρμόδια να αποδώσει την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης, επιβεβαίωσε ότι η κυρία Μπουζούρα πληροί τα ατομικά και συλλογικά κριτήρια καταλληλότητας, όπως αυτά εξειδικεύονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεν συντρέχει κάποιο από τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας ασυμβίβαστα για την εκλογή της και επιπλέον, πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Ειδικότερα η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων διαπίστωσε ότι η κυρία Μπουζούρα, πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας και συγκεκριμένα: α) Γνώσεις, Δεξιότητες και Επαγγελματική Εμπειρία, β) Ήθος, Ακεραιότητα και Φήμη, γ) Ανεξαρτησία Κρίσης, δ) αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, ε) Διάθεση επαρκούς χρόνου.

Το βιογραφικό της κας Μπουζούρα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.revoil.gr. Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του Ν. 4706/2020 όπως τροποποιήθηκε με το N. 5178/2025, σχετικά με το ποσοστό εκπροσώπησης του υποεκπροσωπούμενου φύλου, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

  • Γεώργιος Ρούσσος Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
  • Κωνσταντίνος Καρράς Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
  • Ευάγγελος Ρούσσος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
  • Ιωάννης Ρούσσος, εκτελεστικό μέλος
  • Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος
  • Βασιλική Σακελλαροπούλου, ανώτατο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
  • Μαρία Ελένη Μπουζούρα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Επιπρόσθετα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την 18.06.2026 αποφάσισε την εκλογή της κας Μαρίας Ελένης Μπουζούρα ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση της κας Μαρίας Σάββα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε στο πρόσωπο της κας Μπουζούρα εκτεταμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της ελεγκτικής, της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαχείρισης κινδύνων, της κανονιστικής συμμόρφωσης και της συμβουλευτικής επιχειρήσεων. Η επαγγελματική πορεία της κας Μπουζούρα, τόσο κατά τη διάρκεια της πολυετούς θητείας της στη Grant Thornton όσο και στη συνέχεια ως Ιδρύτρια και Διευθύνουσα Εταίρος της Rethink Advisory Services και ως Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions, καταδεικνύει σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία συναφή με τα καθήκοντα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου εισηγμένης εταιρείας.

Επίσης, διαπίστωσε ότι η κα Μπουζούρα πληροί αφενός τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις καταλληλότητας, όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017 ως ισχύει, και αφετέρου τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 διότι δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της.

Ως εκ τούτου δεν έχει σχέση εξάρτησης με την Εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, ούτε τελεί σε οποιαδήποτε δυνητική ή πραγματική κατάσταση που οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρία. Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου κατά την συνεδρίασή της την 18.06.2026 ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

  • Μαρία Ελένη Μπουζούρα, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου,
  • Βασιλική Σακελλαροπούλου, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου,
  • Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση της 18.6.2026, αποφάσισε την εκλογή της κας Μπουζούρα, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση της κας Σάββα, για θητεία λήγουσα την 03.09.2027.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κατά τη συνεδρίασή της την 18.06.2026 ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

  • Βασιλική Σακελλαροπούλου,, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ,
  • Μαρία Ελένη Μπουζούρα, μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων,
  • Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος, μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.
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