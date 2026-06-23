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REVOIL: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2025

REVOIL: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2025
Newsroom
Τρίτη, 23/06/2026 - 15:18
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Η Εταιρεία REVOIL Α.Ε.Ε.Π. καταρτίζει και δημοσιοποιεί την πέμπτη κατά σειρά Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, που καλύπτει τη χρήση του 2025.

Στην Έκθεση, η Εταιρεία παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται στις διάφορες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, καθώς και στις προσδοκίες/απαιτήσεις των κοινωνικών της εταίρων. Επίσης, παρουσιάζονται οι πολιτικές, οι διαδικασίες, η στρατηγική, η διοικητική πρακτική, η στοχοθεσία και τα προγράμματα ESG που υλοποιεί. Η Εταιρεία δημοσιοποιεί την επίδοσή της σε κάθε άξονα βιωσιμότητας, επιδιώκοντας τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της απόδοσης, της κοινωνικής της συνεισφοράς και της εταιρικής της διακυβέρνησης. Η προσέγγιση αυτή αντικατοπτρίζει τη σταθερή δέσμευση της REVOIL για υπεύθυνη, διαφανή και βιώσιμη επιχειρηματική λειτουργία.

Η Έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα Πρότυπα της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας απολογισμού (GRI).

Με αφορμή την δημοσίευση της πέμπτης Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της REVOIL κος Ευάγγελος Γ. Ρούσσος επισημαίνει: «Σε μια εποχή που οι προκλήσεις εντείνονται και οι απαιτήσεις για βιώσιμες λύσεις αυξάνονται, παραμένουμε σταθερά προσανατολισμένοι στις αρχές της βιωσιμότητας, επιδιώκοντας τη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης όλων όσων συνδέονται με τη δραστηριότητά μας. Το 2025 ήταν μία χρονιά ορόσημο καθώς ολοκληρώσαμε την εξαγορά της Μαλτέζος, μιας ιστορικής ελληνικής βιομηχανίας με ισχυρή τεχνογνωσία στον τομέα των ηλιακών θερμοσιφώνων και των ενεργειακών λύσεων. Η στρατηγική αυτή κίνηση ενισχύει ουσιαστικά τη θέση μας στον χώρο της καθαρής ενέργειας και επιταχύνει τη μετάβασή μας σε ένα πιο βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο. Παράλληλα ο τομέας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας παραμένει βασική στρατηγική μας προτεραιότητα διαθέτοντας ήδη σε λειτουργία και παραγωγή φωτοβολταϊκά έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 24,44 MW. Με σταθερή προσήλωση στις αρχές της υπευθυνότητας και της βιωσιμότητας, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε, δημιουργώντας αξία για την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία με στόχο ένα μέλλον πιο δίκαιο, ασφαλές και βιώσιμο για όλους».

Για την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2025 της Εταιρείας REVOIL Α.Ε.Ε.Π. πατήστε εδώ

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