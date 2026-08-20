ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ρουμανικό μαχητικό F-16 κατέστρεψε θαλάσσιο drone κοντά σε εγκαταστάσεις αερίου στη Μαύρη Θάλασσα
ΚΟΣΜΟΣ
20/08/2026 - 15:40
Τ. Χατζηβασιλείου: Η τουρκική θεώρηση για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/08/2026 - 15:36
Η Κομισιόν κάνει τον πρώτο απολογισμό για την πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/08/2026 - 15:16
Οι νέοι–ες Τομεάρχες της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/08/2026 - 14:54
Κλιματική Αλλαγή: 14.000 θάνατοι στη Γερμανία και 4.500 στην Ισπανία συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/08/2026 - 14:26
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 19,6% στο δείκτη κύκλου εργασιών στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο του 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/08/2026 - 14:00
IAEA: Χωρίς Ρεύμα ο Πυρηνικός Σταθμός της Ζαπορίζια
ΚΟΣΜΟΣ
20/08/2026 - 12:53
ΕΛ.Α.Σ.: Η κυβέρνηση οφείλει να αντιδράσει στις απαράδεκτες τουρκικές προκλήσεις για το χωροταξικό των ΑΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/08/2026 - 11:40
Eurostat: Στο 2,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/08/2026 - 10:38
ΔΑΠΕΕΠ: Εφαρμογή ΦΠΑ στις Συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/08/2026 - 09:53
Ντ. Τραμπ: Κήρυξε «οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου» στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
20/08/2026 - 08:55
Αλεξάντερ Νόβακ: Η Ρωσία άρχισε να εισάγει καύσιμα
ΚΟΣΜΟΣ
20/08/2026 - 08:33
Η Σωληνουργεία Κορίνθου αναλαμβάνει το έργο υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου Rovuma LNG
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
20/08/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Τέλος τα δώρα - Η κοινωνική δικαιοσύνη σε δεύτερη μοίρα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/08/2026 - 08:00
Αλ. Σδούκου: Μονομερής ενέργεια που παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα – Η Ελλάδα δεν αποδέχεται τετελεσμένα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/08/2026 - 15:35
ΔΕΗ: Πέντε χρόνια δράσεων για την προστασία των ελληνικών ακτών με νέο σταθμό τη Ρόδο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/08/2026 - 15:18
Παπασταύρου: Ενιαίοι και αυστηροί κανόνες χωροθέτησης φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/08/2026 - 15:03
Γερμανία: Δεύτερος Ουκρανός ύποπτος για τη συμμετοχή του στη δολιοφθορά των αγωγών Nord Stream συνελήφθη
ΚΟΣΜΟΣ
19/08/2026 - 14:14
Στις 2 Σεπτεμβρίου υπογράφεται η σύμβαση για το Μητροπολιτικό Πάρκο «ΑΕΝΑΟΝ» στον Φαληρικό Όρμο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/08/2026 - 13:51
Με πρωτοβουλία Χουρδάκη, ερώτηση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη ημέρα του Ολύμπου μετά την εγγραφή στην UNESCO
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/08/2026 - 13:27
Στρατηγική συμμετοχή της METKA στην ΚΟΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
19/08/2026 - 11:18
ΥΠΕΝ: 18 Ερωτήσεις και απαντήσεις για το Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/08/2026 - 10:59
ΥΠΕΝ: Από σήμερα σε ισχύ το Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/08/2026 - 10:56
Ν. Παπαγεωργίου: Εάν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε άμεσα, η τιμή του ίσως ξεπερνούσε το 1,60 ευρώ το λίτρο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/08/2026 - 10:13
ΔΟΑΕ: Μη επανδρωμένο αεροσκάφος εξερράγη σε σταθμό λεωφορείου στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
ΚΟΣΜΟΣ
19/08/2026 - 10:07
Διακοπή του διαλόγου ΗΠΑ-Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
19/08/2026 - 08:28
ΥΠΕΝ: Το Antinero κρίνεται από τα στοιχεία και τα αποτελέσματά του
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/08/2026 - 08:08
Γιάννης Τριήρης: Η δημοσιονομική επιτυχία δεν μεταφράζεται αυτόματα σε κοινωνική ευημερία
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
19/08/2026 - 08:01
Ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης και οι Εθελοντές μας δίπλα στο νησί της Σαλαμίνας που δοκιμάστηκε από τη μεγάλη φωτιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/08/2026 - 15:30
Έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο των εμπορικών συμφωνιών για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου «Κρόνος» και «Αφροδίτη»
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/08/2026 - 14:46

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανικό μαχητικό F-16 κατέστρεψε θαλάσσιο drone κοντά σε εγκαταστάσεις αερίου στη Μαύρη Θάλασσα

Ρουμανικό μαχητικό F-16 κατέστρεψε θαλάσσιο drone κοντά σε εγκαταστάσεις αερίου στη Μαύρη Θάλασσα
Newsroom
Πέμπτη, 20/08/2026 - 15:40
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Ρουμανικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 κατέστρεψε σήμερα ένα θαλάσσιο drone εκατοντάδες μέτρα μακριά από τις εγκαταστάσεις αερίου Neptum Deep στη Μαύρη Θάλασσα, το τελευταίο συμβάν μέχρι σήμερα στη χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ που συνορεύει με την Ουκρανία, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας.

Το drone ήταν "φορτωμένο εκρηκτικά" και δεν προερχόταν από την Ουκρανία, διευκρίνισε ο υπουργός Άμυνας, ο Ράντου Μιρούτα, στο Facebook.

Εντοπίστηκε στις 06:28 από εμπορικό πλοίο, 80 ναυτικά μίλια ανατολικά της πόλης Κωνστάντζα, στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου του υπουργείου Άμυνας.

Βρισκόταν λίγες εκατοντάδες μέτρα ανοικτά της υπεράκτιας πλατφόρμας Neptum Deep. Δύο ρουμανικά F-16 αναπτύχθηκαν και ένα από αυτά το κατέστρεψε, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το ΝΑΤΟ κατέρριψε πρόσφατα τέσσερα drones στη Ρουμανία -- η τελευταία κατάρριψη ήταν το περασμένο Σαββατοκύριακο, μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Οι μη εξουσιοδοτημένες πτήσεις drones έχουν πολλαπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης.

Ο Ρουμάνος πρόεδρος Νικουσόρ Νταν καταδίκασε "σθεναρά" στο X "την κλιμάκωση αυτών των ανεύθυνων περιστατικών" τα οποία απέδωσε στη Ρωσία. Χαρακτήρισε επίσης τη σημερινή επέμβαση "αναμέτρηση με τον χρόνο" ώστε να προστατευθεί η ζωή των ανθρώπων που εργάζονται στην υπεράκτια πλατφόρμα.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, εκατοντάδες άνθρωποι εργάζονται αυτή τη στιγμή στις εγκαταστάσεις του Neptum Deep, η έναρξη λειτουργίας του οποίου προβλέπεται το 2027.

Το Βουκουρέστι ανέφερε επίσης σήμερα την πτώση drone έπειτα από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, το οποίο συνετρίβη σε ακατοίκητη περιοχή τέσσερα χιλιόμετρα βορειοανατολικά του χωριού Γκρίντου (ανατολικά). Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε σήμερα να υπάρξει διεθνής απάντηση στην "κλιμάκωση" της Μόσχας στον πόλεμο που διαρκεί περισσότερα από τεσσεράμισι χρόνια, μετά τους ρωσικούς βομβαρδισμούς που σκότωσαν τουλάχιστον 16 ανθρώπους στο Κίεβο και στα περίχωρά του στη διάρκεια της νύχτας.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

IAEA: Χωρίς Ρεύμα ο Πυρηνικός Σταθμός της Ζαπορίζια
IAEA: Χωρίς Ρεύμα ο Πυρηνικός Σταθμός της Ζαπορίζια 20 Αυγούστου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ρουμανία: Καθολική διακοπή της λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Καθολική διακοπή της λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα

Ρουμανία: Προς καθολική διακοπή λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα λόγω της μείωσης της στάθμης των υδάτων του Δούναβη
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Προς καθολική διακοπή λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα λόγω της μείωσης της στάθμης των υδάτων του Δούναβη

Ρουμανία: Dacia και⁠ Ford σταματούν την παραγωγή έως τις 19 Αυγούστου λόγω επικείμενης κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Dacia και⁠ Ford σταματούν την παραγωγή έως τις 19 Αυγούστου λόγω επικείμενης κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας

ΑΒΑΞ -ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ: Υπογραφή σύμβασης για μελέτη, κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού στη Ρουμανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΒΑΞ -ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ: Υπογραφή σύμβασης για μελέτη, κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού στη Ρουμανία

Σε δοκιμαστική λειτουργία το πρώτο έργο της MORE εκτός Ελλάδας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σε δοκιμαστική λειτουργία το πρώτο έργο της MORE εκτός Ελλάδας

ΗΑΕ: Καταγγέλλουν «επικίνδυνη κλιμάκωση» μετά το πλήγμα με drone σε πυρηνική εγκατάσταση
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΑΕ: Καταγγέλλουν «επικίνδυνη κλιμάκωση» μετά το πλήγμα με drone σε πυρηνική εγκατάσταση