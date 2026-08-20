Ρουμανικό μαχητικό F-16 κατέστρεψε θαλάσσιο drone κοντά σε εγκαταστάσεις αερίου στη Μαύρη Θάλασσα

Ρουμανικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 κατέστρεψε σήμερα ένα θαλάσσιο drone εκατοντάδες μέτρα μακριά από τις εγκαταστάσεις αερίου Neptum Deep στη Μαύρη Θάλασσα, το τελευταίο συμβάν μέχρι σήμερα στη χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ που συνορεύει με την Ουκρανία, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας.

Το drone ήταν "φορτωμένο εκρηκτικά" και δεν προερχόταν από την Ουκρανία, διευκρίνισε ο υπουργός Άμυνας, ο Ράντου Μιρούτα, στο Facebook.

Εντοπίστηκε στις 06:28 από εμπορικό πλοίο, 80 ναυτικά μίλια ανατολικά της πόλης Κωνστάντζα, στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου του υπουργείου Άμυνας.

Βρισκόταν λίγες εκατοντάδες μέτρα ανοικτά της υπεράκτιας πλατφόρμας Neptum Deep. Δύο ρουμανικά F-16 αναπτύχθηκαν και ένα από αυτά το κατέστρεψε, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το ΝΑΤΟ κατέρριψε πρόσφατα τέσσερα drones στη Ρουμανία -- η τελευταία κατάρριψη ήταν το περασμένο Σαββατοκύριακο, μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Οι μη εξουσιοδοτημένες πτήσεις drones έχουν πολλαπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης.

Ο Ρουμάνος πρόεδρος Νικουσόρ Νταν καταδίκασε "σθεναρά" στο X "την κλιμάκωση αυτών των ανεύθυνων περιστατικών" τα οποία απέδωσε στη Ρωσία. Χαρακτήρισε επίσης τη σημερινή επέμβαση "αναμέτρηση με τον χρόνο" ώστε να προστατευθεί η ζωή των ανθρώπων που εργάζονται στην υπεράκτια πλατφόρμα.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, εκατοντάδες άνθρωποι εργάζονται αυτή τη στιγμή στις εγκαταστάσεις του Neptum Deep, η έναρξη λειτουργίας του οποίου προβλέπεται το 2027.

Το Βουκουρέστι ανέφερε επίσης σήμερα την πτώση drone έπειτα από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, το οποίο συνετρίβη σε ακατοίκητη περιοχή τέσσερα χιλιόμετρα βορειοανατολικά του χωριού Γκρίντου (ανατολικά). Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε σήμερα να υπάρξει διεθνής απάντηση στην "κλιμάκωση" της Μόσχας στον πόλεμο που διαρκεί περισσότερα από τεσσεράμισι χρόνια, μετά τους ρωσικούς βομβαρδισμούς που σκότωσαν τουλάχιστον 16 ανθρώπους στο Κίεβο και στα περίχωρά του στη διάρκεια της νύχτας.