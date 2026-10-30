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ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΝΟΞΑΛ

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΝΟΞΑΛ
Newsroom
Παρασκευή, 30/10/2026 - 14:56
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Την έγκριση της συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και ΑΝΟΞΑΛ, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, προβλέπει απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

Ειδικότερα, με την απόφαση εγκρίνεται η συγχώνευση της εταιρείας «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Ανώνυμος Εταιρεία», με διακριτικό τίτλο «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.», ως απορροφώσας, με την εταιρεία «ΑΝΟΞΑΛ Βιομηχανία Επεξεργασίας και Ανακύκλωσης Μετάλλων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», με διακριτικό τίτλο «ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε.», ως απορροφώμενη.

Σύμφωνα με την απόφαση, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της ΑΝΟΞΑΛ.

Η έγκριση βασίζεται, μεταξύ άλλων, στο κοινό σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης της 24ης Σεπτεμβρίου 2026, στις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των δύο εταιρειών της 26ης Οκτωβρίου 2026, καθώς και στη συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης υπ' αριθμ. 8155 της 26ης Οκτωβρίου 2026.

Η συγχώνευση εγκρίθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4601/2019 και 5162/2024.

Η απόφαση, με ημερομηνία 30 Οκτωβρίου 2026, προβλέπει επίσης την καταχώρισή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και τη δημοσίευση ανακοίνωσης στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.

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