ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στις 9 Ιουλίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Σύμφωνα με τον ν.4548/2018 και τα άρθρα 23 και 24 του Καταστατικού της εδρεύουσας στην Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων, αρ. 2 – 4, Τ.Κ. 11527) ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.», με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 303401000 (εφεξής η «Εταιρεία»), και μετά την από 18.06.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι μέτοχοί της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα την 9 η Ιουλίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., με φυσική παρουσία των μετόχων στο Χρηματιστήριο Αθηνών / Euronext Athens, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αρ. 110, Αθήνα, Τ.Κ. 10442, και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού της και το άρθρο 24 παρ. 1 περ. β’ του ν.4548/2018, συμπεριλαμβανομένων του καθορισμού των όρων της αύξησης, καθώς και του τρόπου και των λοιπών όρων διάθεσης των εκδοθησομένων μετοχών. Κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφισταμένων Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του ν.4548/2018.

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά τη Γενική Συνέλευση της 9 ης Ιουλίου 2026, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση με φυσική παρουσία των μετόχων στο Χρηματιστήριο Αθηνών / Euronext Athens, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αρ. 110, Αθήνα, Τ.Κ. 10442, και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως περιγράφεται κατωτέρω, την 16η Ιουλίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ..

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παράγραφος 2 του ν.4548/2018.

Με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με φυσική παρουσία στο Χρηματιστήριο Αθηνών / Euronext Athens, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αρ. 110, Αθήνα, Τ.Κ. 10442, και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση (αρχική και Επαναληπτική) και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του ν.4548/2018.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας, η Εταιρεία παρέχει στους μετόχους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν από απόσταση, μέσω επιστολικής ψήφου, στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης της 9 ης Ιουλίου 2026 και της τυχόν Επαναληπτικής αυτής, η οποία θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση.