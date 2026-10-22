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Στο 15% η ανακύκλωση στην Κ. Μακεδονία – Εγκρίθηκε το αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Στο 15% η ανακύκλωση στην Κ. Μακεδονία – Εγκρίθηκε το αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
Newsroom
Πέμπτη, 22/10/2026 - 14:45
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Το «πράσινο φως» έλαβε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας το αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), το οποίο μετατοπίζει το βάρος από την επεξεργασία των σκουπιδιών στην ανάκτηση και την ανακύκλωση. Όπως ειπώθηκε, στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, από τον αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Σωκράτη Δωρή, το ποσοστό της ανακύκλωσης στην Κεντρική Μακεδονία έρχεται σήμερα στο 15% με στόχο να ξεπεράσει το 60% στα επόμενα χρόνια.

«Στόχος είναι το ποσοστό ανακύκλωσης να αυξηθεί από το 15% στο 60% έως το 2030 και στο 65% το 2035 και η ταφή να περιοριστεί κάτω από το 10%», τόνισε ο κ. Δωρής. Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για τρεις μονάδες ανάκτησης και ανακύκλωσης, στο δυτικό και στον ανατολικό τομέα της Θεσσαλονίκης και στις Σέρρες, αλλά και έξι μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, ώστε ο καφές να φτάσει σε Χαλκιδική, Ημαθία, Πέλλα, Βέροια και Πιερία.

«Κανένας δήμος και καμία κοινωνία δεν πρέπει να μείνει πίσω. Μαγικά ραβδιά δεν υπάρχουν. Το σχέδιο από μόνο του δεν θα μαζέψει ούτε μία σακούλα σκουπιδιών. Θα το κάνουμε όλοι εμείς: Η περιφέρεια, ο ΦΟΣΔΑ και οι δήμοι. Με σκληρή δουλειά και με τους πολίτες στο πλευρό μας», συμπλήρωσε ο αντιπεριφερειάρχης.

Λαμβάνοντας τον λόγο, κατά τη συζήτηση του θέματος, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας, Μιχάλης Γεράνης, είπε πως η πολιτεία έχει καθυστερήσει και ότι η δουλειά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι «να διεκδικήσουμε να γίνουν πράγματα για τους συμπολίτες μας».

Ο επικεφαλής της παράταξης «Πράξεις για τη Μακεδονία», Χρήστος Παπαστεργίου, ζήτησε από τον κ. Η Γεράνη να ενημερώνει κάθε χρόνο το περιφερειακό συμβούλιο για τα αποτελέσματα στον τομέα της ανακύκλωσης «και να μην είναι άλλο ένα σχέδιο επί χάρτου».

Ο Σωτήρης Αβραμόπουλος, εκ μέρους της «Λαϊκής Συσπείρωσης», δήλωσε πως το νέο ΠΕΣΔΑ «δεν φέρνει κάτι καινούργιο, αλλά κινείται με βάση γνωστές κατευθύνσεις και στις ράγες της κυβερνητικής πολιτικής». Από την πλευρά του, ο Γιάννης Μυλόπουλος από την παράταξη «Αλλαγή στην Κ. Μακεδονία» υποστήριξε πως «η ανακύκλωση στην Κεντρική Μακεδονία έχει αποτύχει» και αναρωτήθηκε εάν το σημερινό ποσοστό μπορεί στα επόμενα χρόνια να φτάσει στο 60% που ορίζουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες.

Η επιστροφή της Αθ. Αηδονά στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου

Στο μεταξύ, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά έδωσε το «παρών» στη συνεδρίαση, μετά την περιπέτεια της υγείας της, λαμβάνοντας θερμές ευχές για «περαστικά» και «σιδερένια» από τα μέλη του περιφερειακού συμβουλίου.

« Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μαζί σας, αν και η ψυχή και το μυαλό μου ήταν εδώ, καθώς παρακολουθούσα καθημερινά τη λειτουργία της Περιφέρειας», είπε η κ. Αηδονά. Παράλληλα, ευχαρίστησε όλους τους συμβούλους «για την εξαιρετική στάση που επέδειξαν» τονίζοντας πως το Περιφερειακό Συμβούλιο, η Περιφερειακή Επιτροπή και τα όργανα «λειτούργησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

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