5 καθημερινές συσκευές που περιέχουν ραδιενεργά υλικά χωρίς να το ξέρουμε

Ορισμένες από τις πλέον διαδεδομένες ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιμοποιούμε καθημερινά περιέχουν μικρές ποσότητες ραδιενεργών υλικών για τη διασφάλιση της λειτουργίας τους.

Η παρουσία ραδιενεργών υλικών σε οικιακά εξαρτήματα εξυπηρετεί συγκεκριμένους λειτουργικούς σκοπούς, όπως την ανίχνευση σωματιδίων ή την παροχή αυτόνομου φωτισμού. Σε αντίθεση με τα κινητά τηλέφωνα που εκπέμπουν μη ιοντίζοντα ραδιοκύματα (RF), οι παρακάτω συσκευές ενσωματώνουν ισότοπα που απελευθερώνουν ενέργεια κατά τη διάσπασή τους.

1. Ανιχνευτές καπνού

Οι ανιχνευτές ιονισμού περιέχουν ελάχιστη ποσότητα αμερικίου-241. Το υλικό εκπέμπει σωματίδια άλφα που ιοντίζουν τον αέρα στο θάλαμο, επιτρέποντας τη διέλευση ενός ασθενούς ηλεκτρικού ρεύματος. Όταν εισέλθει καπνός, τα σωματίδιά του εμποδίζουν τη ροή του ρεύματος, με αποτέλεσμα η συσκευή να ανιχνεύει τη μεταβολή και να ενεργοποιεί τον συναγερμό. Το αμερίκιο είναι πλήρως θωρακισμένο και απόλυτα ασφαλές όσο η συσκευή παραμένει σφραγισμένη.

2. Επιγραφές ΕΧΙΤ

Οι αυτόφωτες πινακίδες κινδύνου (EXIT) χρησιμοποιούν τρίτιο, ένα ραδιενεργό ισότοπο του υδρογόνου. Το αέριο εσωκλείεται σε γυάλινους σωλήνες με φωταυγάζουσα επίστρωση. Η διάσπαση του τριτίου εκπέμπει σωματίδια βήτα, παράγοντας συνεχή φωτισμό χωρίς απαίτηση ηλεκτρικού ρεύματος ή μπαταρίας.

3. Ρολόγια Quartz

Ορισμένα αναλογικά ρολόγια χειρός χρησιμοποιούν μικροσκοπικούς αεροστεγείς σωλήνες τριτίου στους δείκτες. Η φωτοβολία τους διαρκεί για χρόνια (με ημιζωή περίπου 12 ετών), αντικαθιστώντας τις παλαιότερες και επικίνδυνες βαφές ραδίου.

4. Φούρνοι μικροκυμάτων

Ορισμένα μοντέλα ενσωματώνουν θόριο στο νήμα βολφραμίου της λυχνίας magnetron. Το θόριο διευκολύνει την εκπομπή ηλεκτρονίων για τη δημιουργία μικροκυμάτων. Η διαδικασία αυτή δεν καθιστά τα τρόφιμα ραδιενεργά, καθώς η θέρμανση γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.

5. Λαμπτήρες υψηλής έντασης (HID) & προβολείς Xenon

Οι λαμπτήρες εκκένωσης σε στάδια και σε προβολείς αυτοκινήτων περιέχουν συχνά κρυπτό-85 ή θόριο. Το κρυπτό-85 ιοντίζει το αέριο αργό στον σωλήνα, διευκολύνοντας την ηλεκτρική εκκένωση για την έναρξη του φωτισμού.

Πηγή: bgr.com