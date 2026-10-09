Motor Oil: Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για δωρεάν διάθεση Ιδίων Μετοχών

Η μεταφορά των μετοχών στις ατομικές μερίδες Σ.Α.Τ. των δικαιούχων, σύμφωνα με την κατά ως άνω απόφαση του Δ.Σ., θα πραγματοποιηθεί μέσω σειράς εξω-χρηματιστηριακών συναλλαγών στις 19 Οκτωβρίου 2026.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, κατ’ εξουσιοδότηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22ας Μαρτίου 2023, αποφάσισε, στην από 7 Οκτωβρίου 2026 συνεδρίασή του, την δωρεάν χορήγηση συνολικά 41.000 μετοχών της Εταιρείας σε έξι (6) δικαιούχους και ειδικότερα στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντα Σύμβουλο, στους δύο (2) Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους και σε τρεις (3) Γενικούς Διευθυντές.

Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει μετοχές που ήδη διαθέτει στο χαρτοφυλάκιο ιδίων μετοχών της. Η μεταφορά των μετοχών στις ατομικές μερίδες Σ.Α.Τ. των δικαιούχων, σύμφωνα με την κατά ως άνω απόφαση του Δ.Σ., θα πραγματοποιηθεί μέσω σειράς εξω-χρηματιστηριακών συναλλαγών (Over the Counter, Free of Payment) στις 19 Οκτωβρίου 2026.