Green Tank: Ο ρόλος των ΑΠΕ και της αποθήκευσης στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας

Στην εκπομπή « Δεύτερες Σκέψεις » του ΣΚΑΪ 100.3, με τους Πέτρο Κιρκιλή και Ισαάκ Τριανταφυλλίδη , μίλησε την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 ο Νίκος Μάντζαρης , συνιδρυτής και επικεφαλής αναλυτικής πολιτικής του Green Tank, για τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, τη συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και την ανάγκη επιτάχυνσης της αποθήκευσης .

Παρά την αύξηση της παραγωγής από ΑΠΕ, το ακριβό ορυκτό αέριο εξακολουθεί να καλύπτει σημαντικό μέρος της ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα, επηρεάζοντας τις τιμές, κυρίως τις βραδινές ώρες. Όπως εξήγησε ο Νίκος Μάντζαρης, η άνοδος της τιμής του ορυκτού αερίου, στο πλαίσιο της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ, επιβαρύνει το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, το όφελος από τις ΑΠΕ παραμένει σημαντικό, καθώς χωρίς τη συμβολή τους οι τιμές θα ήταν πολύ υψηλότερες.

Καθοριστικό ρόλο στον περιορισμό της χρήσης ορυκτού αερίου μπορεί να διαδραματίσει η αποθήκευση ενέργειας. Οι μπαταρίες επιτρέπουν την αποθήκευση της πλεονάζουσας παραγωγής από φωτοβολταϊκά τις μεσημεριανές ώρες και την αξιοποίησή της το βράδυ, όταν η ζήτηση αυξάνεται. Όπως ανέφερε, η εμπειρία της Βουλγαρίας, όπου η εγκατεστημένη ισχύς μπαταριών έχει αναπτυχθεί πολύ ταχύτερα, δείχνει ότι η επιτάχυνση είναι εφικτή και οικονομικά συμφέρουσα. Αντίθετα, στην Ελλάδα η αργή αδειοδοτική διαδικασία εξακολουθεί να καθυστερεί την υλοποίηση επενδύσεων. Χρειάζεται, επομένως, να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την ταχύτερη ανάπτυξη της αποθήκευσης, παράλληλα με την αναγκαία ενίσχυση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας.

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, με τον Νίκο Μάντζαρη να επισημαίνει ότι η πολυπλοκότητά τους δυσκολεύει τους καταναλωτές να επιλέξουν το πρόγραμμα που τους συμφέρει. Παρότι η πλατφόρμα energycost.gr της ΡΑΑΕΥ αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο σύγκρισης, απαιτούνται επιπλέον δράσεις ενημέρωσης, ώστε οι πολίτες να μπορούν να αξιολογούν καλύτερα τις διαθέσιμες επιλογές. Τέλος, ερωτώμενος σχετικά με το αν χρειάζονται αλλαγές στη λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σημείωσε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του υφιστάμενου συστήματος αξιοποιώντας την υφιστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ωστόσο για τη μείωση των τιμών, η βασικότερη ανάγκη είναι η μείωση της χρήσης αερίου για ηλεκτροπαραγωγή.

Ακούστε τη συζήτηση στην εκπομπή «Δεύτερες Σκέψεις» του ΣΚΑΪ 100.3 και στο κανάλι του Green Tank στο YouTube.