Αντίο στον κανόνα των 20°C: Η «σωστή» θερμοκρασία για άνεση και οικονομία στο σπίτι

Η ρύθμιση του θερμοστάτη στους 20°C αποτελεί τη χρυσή οδηγία των ειδικών για τον χειμώνα. Σε πολλά νοικοκυριά, ωστόσο, δεν «κόβει» το κρύο.

Ο θερμοστάτης δείχνει 20°C, φοράτε πουλόβερ, η θέρμανση λειτουργεί για ώρες κι όμως συνεχίζετε να κρυώνετε στον καναπέ. Η πρώτη αντίδραση είναι η αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1-2 βαθμούς, επιλογή που προφανώς συμπαρασύρει το κόστος.

Το πρόβλημα, όμως, δεν είναι ο αριθμός στον θερμοστάτη και η λύση δεν είναι να ανεβάσετε τη θερμοκρασία σε ολόκληρο το σπίτι.

Η σύσταση των οργανισμών ενέργειας για 20°C τις ώρες που είμαστε ξύπνιοι είναι σωστή. Αυτό που συχνά παραβλέπεται είναι ότι αυτή η θερμοκρασία προσφέρει πραγματική θαλπωρή υπό δύο βασικές προϋποθέσεις: σωστή υγρασία και ζεστές γύρω επιφάνειες.

Το ανθρώπινο σώμα δεν αντιλαμβάνεται απλώς τη θερμοκρασία του αέρα, αλλά και την απώλεια θερμότητας. Ένα μεγάλο παράθυρο, ένας αμόνωτος εξωτερικός τοίχος ή ένα κρύο δάπεδο «απορροφούν» τη θερμότητα του σώματος. Δίπλα σε ένα μονό τζάμι, οι 20°C γίνονται αισθητοί ως 17°C, ενώ δίπλα σε εσωτερικό τοίχο η αίσθηση είναι ιδανική.

Παράλληλα, ο ξηρός αέρας του χειμώνα (με σχετική υγρασία κάτω του 30%) επιταχύνει την εξάτμιση από το δέρμα, προκαλώντας αίσθηση ψύχους.

Πώς να πετύχετε άνεση χωρίς να αυξήσετε τη θέρμανση:

Κλείστε κουρτίνες και παντζούρια μόλις σουρουπώσει : Περιορίζουν την απώλεια θερμότητας από τα τζάμια.

: Περιορίζουν την απώλεια θερμότητας από τα τζάμια. Αντιμετωπίστε τα ρεύματα αέρα : Τα αεροστεγανωτικά στις πόρτες και τα παράθυρα εμποδίζουν τον παγωμένο αέρα.

: Τα αεροστεγανωτικά στις πόρτες και τα παράθυρα εμποδίζουν τον παγωμένο αέρα. Καλύψτε τα κρύα δάπεδα : Ένα χαλί πάνω από πλακάκια ή τσιμέντο αλλάζει αμέσως τη θερμική αίσθηση.

: Ένα χαλί πάνω από πλακάκια ή τσιμέντο αλλάζει αμέσως τη θερμική αίσθηση. Διατηρήστε την υγρασία στο 40% : Ο αέρας στους 20°C με 40% υγρασία φαίνεται σημαντικά πιο ζεστός από τον ξηρό αέρα (αποφύγετε υπερβολές άνω του 50% για πρόληψη μούχλας).

: Ο αέρας στους 20°C με 40% υγρασία φαίνεται σημαντικά πιο ζεστός από τον ξηρό αέρα (αποφύγετε υπερβολές άνω του 50% για πρόληψη μούχλας). Αλλάξτε διάταξη στα έπιπλα: Απομακρύνετε τις πολυθρόνες από τους εξωτερικούς, κρύους τοίχους.

Πού κρύβεται η πραγματική οικονομία

Όταν ο χώρος προσφέρει την πραγματική αίσθηση των 20°C, η μειωμένη ρύθμιση κατά 4-5 βαθμούς τη νύχτα ή όταν το σπίτι είναι άδειο προσφέρει εξοικονόμηση έως και 10% ετησίως.

Αντίθετα με τον μύθο, το σύστημα θέρμανσης δεν καταναλώνει περισσότερη ενέργεια για να επανέλθει, καθώς ένα πιο δροσερό σπίτι χάνει θερμότητα με πολύ βραδύτερο ρυθμό.

Πηγή: thecoolist.com