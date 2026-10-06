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Η Motor Oil στο 15ο Spetses Mini Marathon στηρίζοντας το Όραμα Ελπίδας

Η Motor Oil στο 15ο Spetses Mini Marathon στηρίζοντας το Όραμα Ελπίδας
Newsroom
Τρίτη, 06/10/2026 - 09:14
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Ο αθλητισμός συναντά τον εθελοντισμό και την προσφορά ζωής

Η Motor Oil συμμετείχε δυναμικά στο 15o Spetses Mini Marathon, ενισχύοντας για ακόμη μία χρονιά τη στρατηγική της συνεργασία με το Όραμα Ελπίδας και μεταφέροντας το μήνυμα της εθελοντικής προσφοράς και αλληλεγγύης σε μία σημαντική αθλητική διοργάνωση που φέτος συμπληρώνει 15 χρόνια επιτυχίας.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η Motor Oil και το Όραμα Ελπίδας λειτούργησαν περίπτερο ενημέρωσης και λήψης δείγματος για την εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τη σημασία της δωρεάς και να γίνουν μέρος της ανθρώπινης αλυσίδας ελπίδας που σώζει ζωές.

Παράλληλα, αθλητές της ομάδας Motor Oil συμμετείχαν στους αγώνες του Spetses Mini Marathon και βρέθηκαν στο περίπτερο της δράσης, συμβάλλοντας στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Μεταξύ αυτών, ο Απόστολος Χρήστου, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, η Άννα Ντουντουνάκη, η Δώρα Γκουντούρα, η Αναστασία Ντραγκομίροβα, η Νικολέτα Παυλοπούλου, η Άρτεμις Βασιλάκη, ο Δημήτρης Μάρκος, ο Ιάσωνας Ρούτουλας, ο Βασίλης Κακουλάκης, ο Απόστολος Σίσκος, ο Νικόλας Παναγιωτόπουλος και ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης στήριξαν με την παρουσία τους την καμπάνια ενημέρωσης του Οράματος Ελπίδας.

Η Motor Oil πορεύεται τα τελευταία τρία χρόνια δίπλα στο Όραμα Ελπίδας, αναπτύσσοντας μια ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης και εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών, με τη συμμετοχή δεκάδων εθελοντών εργαζομένων του Ομίλου. Οι δράσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε Αθήνα, Λουτράκι, Ηράκλειο και Θεσσαλονίκη, δημιουργώντας ένα ισχυρό δίκτυο κοινωνικής προσφοράς και ενεργοποίησης των τοπικών κοινωνιών.

Μέχρι σήμερα, μέσα από αυτή τη συνεργασία έχουν εγγραφεί περισσότεροι από 700 νέοι εθελοντές δότες μυελού των οστών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της δεξαμενής δοτών και αυξάνοντας τις πιθανότητες να βρεθεί συμβατός δότης για κάθε ασθενή που δίνει τη δική του μάχη για τη ζωή.

Ένας Όμιλος. Μία δράση. Ένα κοινό όραμα: να μεγαλώνει συνεχώς η ανθρώπινη αλυσίδα ελπίδας.

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