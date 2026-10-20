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Στην Πάτμο και τη Λέρο ο Σταύρος Παπασταύρου – Έργα για το νερό, στήριξη στις υποδομές της νησιωτικής Ελλάδας

Στην Πάτμο και τη Λέρο ο Σταύρος Παπασταύρου – Έργα για το νερό, στήριξη στις υποδομές της νησιωτικής Ελλάδας
Newsroom
Τρίτη, 20/10/2026 - 11:41
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Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, θα επισκεφθεί σήμερα, Τρίτη 20 Οκτωβρίου, την Πάτμο και τη Λέρο, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κ. Πέτρο Βαρελίδη.

Στην Πάτμο, θα παραστεί στα εγκαίνια έργου αφαλάτωσης δυναμικότητας 600 κυβικών μέτρων ημερησίως, που ενισχύει την ασφάλεια υδροδότησης του νησιού.

Στη συνέχεια θα μεταβεί στη Λέρο, με επίκεντρο τα κρίσιμα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΥΠΕΝ για την οριστική αντιμετώπιση της λειψυδρίας του νησιού, συμπεριλαμβανομένου αγωγού ύδρευσης μήκους 17 χλμ.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, για την ενίσχυση των υποδομών και την αντιμετώπιση των αναγκών των νησιωτικών περιοχών για επάρκεια και ποιότητα νερού, προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών.

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