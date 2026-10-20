Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύει 3,4 δισ. ευρώ σε έργα τεχνολογιών μηδενικών καθαρών εκπομπών

Μεταξύ των έργων που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση, οι παρακάτω τρεις ελληνικές πρωτοβουλίες προωθούν την απανθρακοποίηση της βιομηχανίας, την αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, και την ανάπτυξη υπεράκτιας αιολικής ενέργειας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε 77 ευρωπαϊκά έργα τεχνολογιών μηδενικών καθαρών εκπομπών, τα οποία θα λάβουν χρηματοδοτική στήριξη ύψους 3,4 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τεχνολογίες μηδενικών καθαρών εκπομπών του Ταμείου Καινοτομίας.

Μεταξύ των έργων που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση, οι παρακάτω τρεις ελληνικές πρωτοβουλίες προωθούν την απανθρακοποίηση της βιομηχανίας, την αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, και την ανάπτυξη υπεράκτιας αιολικής ενέργειας.

ORION – Εξηλεκτρισμός της παραγωγής πυρωμένης αργίλου. Το έργο αφορά την ενσωμάτωση πλήρως ηλεκτροδοτούμενης γραμμής παραγωγής πυρωμένης αργίλου σε υφιστάμενη μονάδα τσιμέντου στην Ελλάδα. Στόχος είναι η παραγωγή πάνω από 150.000 τόνων ετησίως, με την άργιλο να υποκαθιστά μέρος του κλίνκερ, περιορίζοντας το ανθρακικό αποτύπωμα της παραγωγής τσιμέντου.

TALOS – Αποθήκευση ενέργειας μεγάλης διάρκειας στην Κρήτη. Το έργο προβλέπει την ανάπτυξη ενός μεγάλης κλίμακας συστήματος αποθήκευσης ενέργειας και μικροδικτύου στην Κρήτη, συνδυάζοντας αιολική και ηλιακή ενέργεια με συστοιχία μπαταριών χωρητικότητας 400 MWh. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το έργο αναμένεται να συμβάλει στην αποφυγή περίπου 931.000 τόνων ισοδυνάμου CO₂ σε διάστημα δέκα ετών, ενισχύοντας παράλληλα την ενεργειακή αυτονομία του νησιού.

AEGEANFLOAT – Πιλοτικό έργο πλωτής υπεράκτιας αιολικής ενέργειας. Το έργο αφορά την ανάπτυξη πιλοτικού πλωτού υπεράκτιου αιολικού πάρκου ισχύος 45 MW στο Αιγαίο Πέλαγος, αποτελούμενου από τρεις ανεμογεννήτριες ισχύος 15 MW η καθεμία. Το έργο αποσκοπεί στην επίδειξη και αξιολόγηση καινοτόμων πλωτών θεμελιώσεων για βαθιά ύδατα, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην περιοχή της Μεσογείου.

Με την επανεπένδυση των εσόδων από το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) σε καινοτόμες τεχνολογίες απανθρακοποίησης, τα έργα αυτά θα ενισχύσουν τη βιομηχανική υπεροχή και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στους εν λόγω τομείς και θα συμβάλουν στην καθαρή μετάβαση, την ενεργειακή ανεξαρτησία και την ασφάλεια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι τα 77 αυτά έργα έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, αποτρέποντας εκπομπές ισοδύναμες με περίπου 290 εκατομμύρια τόνους κατά την πρώτη δεκαετία λειτουργίας τους και συμβάλλοντας σημαντικά στην επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.