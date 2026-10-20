ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύει 3,4 δισ. ευρώ σε έργα τεχνολογιών μηδενικών καθαρών εκπομπών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/10/2026 - 15:50
Τριπλή διεθνής αναγνώριση για τη VesselBot από Gartner, IDC και FreightWaves
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/10/2026 - 15:48
Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο του εθνικού διαλόγου για την Καινοτομία και την Τεχνητή Νοημοσύνη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/10/2026 - 15:46
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Γνωστοποιήθηκε η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της ENACT από θυγατρική της Motor Oil
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/10/2026 - 15:35
Καταγγελία ΣΥΦΩΕΛ στην Κομισιόν για περικοπές και αρνητικές τιμές φωτοβολταϊκών - Στο τελικό στάδιο οι προσφυγές για αποζημιώσεις
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/10/2026 - 15:27
Πάνω από 390 εκατ. ευρώ επενδύει η ΕΕ σε 135 νέα έργα για το κλίμα και το περιβάλλον
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/10/2026 - 15:25
Αιτήσεις χορήγησης και τροποποίησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
20/10/2026 - 15:01
Κυρ. Μητσοτάκης: Η σημαντικότερη επένδυση είναι στην παραγωγή της γνώσης
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
20/10/2026 - 14:24
Η Γαλλία εξασφάλισε επιπλέον παραδόσεις 200.000 τόνων ντίζελ το μήνα από ΗΑΕ και Μπαχρέιν
ΚΟΣΜΟΣ
20/10/2026 - 13:50
Δύο Silver διακρίσεις για τη Volton στα Environmental Awards 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/10/2026 - 13:18
Alpha Bank: Η χρηματοδοτική της παρουσία πίσω από δύο εμβληματικές επενδύσεις στην ενεργειακή και ψηφιακή μετάβαση της χώρας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/10/2026 - 12:50
Η ZeniΘ δίνει ενέργεια σε κάθε χιλιόμετρο του 14ου Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθώνιου Θεσσαλονίκης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/10/2026 - 12:49
Green Tank: Ο ρόλος των ΑΠΕ και της αποθήκευσης στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/10/2026 - 12:13
Στην Πάτμο και τη Λέρο ο Σταύρος Παπασταύρου – Έργα για το νερό, στήριξη στις υποδομές της νησιωτικής Ελλάδας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/10/2026 - 11:41
ΥΠΕΘΟΟ-ΥΠΑΑΤ-ΑΑΔΕ: Από 1η Νοεμβρίου η νέα διαδικασία για την απαλλαγή ΕΦΚ και αναλογούντος ΦΠΑ στο αγροτικό πετρέλαιο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/10/2026 - 11:09
Από τη Σαντορίνη έως τη Νίσυρο: Τα ηφαίστεια της Ελλάδας «ζωντανεύουν» τη γεωλογική ιστορία του Αιγαίου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/10/2026 - 11:06
Πρωτοβουλία Γ. Μανιάτη για την προστασία των Λιμνών με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/10/2026 - 10:26
Η NANKO στηρίζει τη βελτίωση της αγροτικής οδού στην Αδριανή του Δήμου Παρανεστίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/10/2026 - 10:19
Εγκαινιάζεται σήμερα από τον πρωθυπουργό το νέο έξυπνο κτίριο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
20/10/2026 - 10:15
Αναστάτωση λόγω οσμής αερίου από οικία στον Λυκαβηττό
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/10/2026 - 10:11
ΡΑΑΕΥ: Παράταση προθεσμίας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον κατάλογο διαιτητών και επιδιαιτητών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/10/2026 - 10:03
Στην ενεργειακή αναβάθμιση τριών ακόμη δημοτικών κτηρίων προχωρά ο Δήμος Χαλανδρίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/10/2026 - 09:57
Γιαννης Τριηρης: Η καταδίκη της βίας δεν σημαίνει αποδοχή της κοινωνικής αδικίας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/10/2026 - 08:17
Ενεργειακό κόστος: Πλήγμα στην κερδοφορία των επιχειρήσεων - Υποχωρούν οι επενδυτικές προσδοκίες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/10/2026 - 08:08
Ρεύμα: Στα 248 ευρώ η χονδρική- Ασπίδα απέναντι στις αυξήσεις τα μπλε τιμολόγια  
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/10/2026 - 07:57
Η κλιματική κρίση αφήνει πόλη της Νορβηγίας χωρίς πόσιμο νερό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/10/2026 - 06:50
Η μία συσκευή κουζίνας που πρέπει πάντα να βγάζετε από την πρίζα πριν κοιμηθείτε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/10/2026 - 06:50
Τέλος στις λάμπες LED: Η νέα τεχνολογία που μειώνει ακόμα περισσότερο τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/10/2026 - 06:50
Το νέο χαρτοφυλάκιο λύσεων συνεχούς ρεύματος της ABB επαναπροσδιορίζει την ενεργειακή αρχιτεκτονική των AI Data Centers
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/10/2026 - 15:52
Συνέντευξη του Ευάγγελου Μυτιληναίου στο CNBC
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/10/2026 - 15:51

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία εξασφάλισε επιπλέον παραδόσεις 200.000 τόνων ντίζελ το μήνα από ΗΑΕ και Μπαχρέιν

Η Γαλλία εξασφάλισε επιπλέον παραδόσεις 200.000 τόνων ντίζελ το μήνα από ΗΑΕ και Μπαχρέιν
Newsroom
Τρίτη, 20/10/2026 - 13:50
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία στον Κόλπο, εξασφάλισε την παράδοση επιπλέον 200.000 τόνων ντίζελ τον μήνα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν, ανακοινώθηκε σήμερα από το γαλλικό προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων.

Ο Μακρόν έλαβε «δεσμεύσεις» για «περίπου 100.000 τόνους ντίζελ το μήνα από τα Εμιράτα» και «100.000 συμπληρωματικοί τόνοι το μήνα» θα εξασφαλιστεί στο σταθμό που θα πραγματοποιήσει το απόγευμα στο Μπαχρέιν, διευκρινίστηκε από το Ελίζε, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Συνολικά, μαζί με τις επιπλέον ποσότητες που έχουν ήδη εξαφανιστεί από τη Σαουδική Αραβία και φθάνουν τους «95.000 τόνους» για «τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο», η Γαλλία έχει λάβει δεσμεύσεις για 295.000 τόνους, δηλαδή «λίγο πάνω από το 10%» της σε έναν μήνα, ώστε να μειωθεί η πίεση στις αγορές, πρόσθεσε η προεδρία.

Το Κουβέιτ έδωσε από την πλευρά του «πολύ σαφείς δεσμεύσεις» για παράδοση ντίζελ και κηροζίνη στα υπερπόντια γαλλικά εδάφη στον Ινδικό Ωκεανό -Μαγιότ και Ρεουνιόν- μέσω του Ομάν, παρακάμπτοντας λόγο τα στενά του Ορμούζ, όπου η κυκλοφορία έχει διαταραχθεί από την Η αρχή της σύγκρουσης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

Οι Συνομιλίες διεξάγονται επίσης με τις χώρες της περιοχής για να «μείνουν οι τιμές της ναυτιλιακής ασφάλισης ώστε οι εταιρείες να μπορούν να βγουν περισσότερες ποσότητες» υδρογονανθράκων από τα στενά με χαμηλότερο κόστος, σύμφωνα με την Ελιζέ.

«Ενισχύουμε έτσι σε βάθος χρόνου την ενεργειακή ασφάλεια μας με αυτές τις δεσμεύσεις των εταίρων μας», διαβεβαίωσε η προεδρία, χωρίς να διευκρινιστεί το αντίγραφο που έχει βεβαιωθεί ότι οι δεσμεύσεις αυτές θα έχουν στις τιμές στην αντλία.

Με τα στρατηγικά αποθέματα που έχουν ήδη αποδεσμευτεί στη Γαλλία, αυτό θα έχει «αποτέλεσμα στις τιμές, που δεν μπορούμε να σ' αυτό το στάδιο να προσδιορίσουμε ποσοτικά», πρόσθεσε.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ρούμπιο: Προσπάθεια ενίσχυσης της αμερικανικής επιρροής στις χώρες της κεντρικής Ασίας
Ρούμπιο: Προσπάθεια ενίσχυσης της αμερικανικής επιρροής στις χώρες της κεντρικής Ασίας 19 Οκτωβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ντίζελ: Οι χώρες της ΕΕ συζητούν γαλλική πρόταση για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Ντίζελ: Οι χώρες της ΕΕ συζητούν γαλλική πρόταση για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων

Σταύρος Παπασταύρου στο 2ο Ελληνογαλλικό Ενεργειακό Forum: Η Ευρώπη πρέπει να αφυπνιστεί και να εγκαταλείψει την πρακτική του ελάχιστου κοινού παρονομαστή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Παπασταύρου στο 2ο Ελληνογαλλικό Ενεργειακό Forum: Η Ευρώπη πρέπει να αφυπνιστεί και να εγκαταλείψει την πρακτική του ελάχιστου κοινού παρονομαστή

Μ. Μανουσάκης: O Great Sea Interconnector είναι εξαιρετικό παράδειγμα ελληνογαλλικής συνεργασίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ. Μανουσάκης: O Great Sea Interconnector είναι εξαιρετικό παράδειγμα ελληνογαλλικής συνεργασίας

Κομισιόν για δηλώσεις Τραμπ ότι εξετάζει τη μείωση των εξαγωγών ντίζελ - Ανησυχία και διαβουλεύσεις με την αμερικανική πλευρά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κομισιόν για δηλώσεις Τραμπ ότι εξετάζει τη μείωση των εξαγωγών ντίζελ - Ανησυχία και διαβουλεύσεις με την αμερικανική πλευρά

Ντίζελ: Η μέση τιμή στα πρατήρια καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ιστορικό υψηλό
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Ντίζελ: Η μέση τιμή στα πρατήρια καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ιστορικό υψηλό

Καύσιμα: Προ των πυλών το πακέτο στήριξης- Στο ντίζελ ο μεγάλος πονοκέφαλος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Καύσιμα: Προ των πυλών το πακέτο στήριξης- Στο ντίζελ ο μεγάλος πονοκέφαλος