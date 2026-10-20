Η Γαλλία εξασφάλισε επιπλέον παραδόσεις 200.000 τόνων ντίζελ το μήνα από ΗΑΕ και Μπαχρέιν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία στον Κόλπο, εξασφάλισε την παράδοση επιπλέον 200.000 τόνων ντίζελ τον μήνα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν, ανακοινώθηκε σήμερα από το γαλλικό προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων.

Ο Μακρόν έλαβε «δεσμεύσεις» για «περίπου 100.000 τόνους ντίζελ το μήνα από τα Εμιράτα» και «100.000 συμπληρωματικοί τόνοι το μήνα» θα εξασφαλιστεί στο σταθμό που θα πραγματοποιήσει το απόγευμα στο Μπαχρέιν, διευκρινίστηκε από το Ελίζε, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Συνολικά, μαζί με τις επιπλέον ποσότητες που έχουν ήδη εξαφανιστεί από τη Σαουδική Αραβία και φθάνουν τους «95.000 τόνους» για «τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο», η Γαλλία έχει λάβει δεσμεύσεις για 295.000 τόνους, δηλαδή «λίγο πάνω από το 10%» της σε έναν μήνα, ώστε να μειωθεί η πίεση στις αγορές, πρόσθεσε η προεδρία.

Το Κουβέιτ έδωσε από την πλευρά του «πολύ σαφείς δεσμεύσεις» για παράδοση ντίζελ και κηροζίνη στα υπερπόντια γαλλικά εδάφη στον Ινδικό Ωκεανό -Μαγιότ και Ρεουνιόν- μέσω του Ομάν, παρακάμπτοντας λόγο τα στενά του Ορμούζ, όπου η κυκλοφορία έχει διαταραχθεί από την Η αρχή της σύγκρουσης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

Οι Συνομιλίες διεξάγονται επίσης με τις χώρες της περιοχής για να «μείνουν οι τιμές της ναυτιλιακής ασφάλισης ώστε οι εταιρείες να μπορούν να βγουν περισσότερες ποσότητες» υδρογονανθράκων από τα στενά με χαμηλότερο κόστος, σύμφωνα με την Ελιζέ.

«Ενισχύουμε έτσι σε βάθος χρόνου την ενεργειακή ασφάλεια μας με αυτές τις δεσμεύσεις των εταίρων μας», διαβεβαίωσε η προεδρία, χωρίς να διευκρινιστεί το αντίγραφο που έχει βεβαιωθεί ότι οι δεσμεύσεις αυτές θα έχουν στις τιμές στην αντλία.

Με τα στρατηγικά αποθέματα που έχουν ήδη αποδεσμευτεί στη Γαλλία, αυτό θα έχει «αποτέλεσμα στις τιμές, που δεν μπορούμε να σ' αυτό το στάδιο να προσδιορίσουμε ποσοτικά», πρόσθεσε.