Η κλιματική κρίση αφήνει πόλη της Νορβηγίας χωρίς πόσιμο νερό

Οι κάτοικοι του Λόνγκγιερμπιεν στη Νορβηγία, μιας από τις ταχύτερα θερμαινόμενες περιοχές του πλανήτη, ειδοποιήθηκαν πως το νερό της βρύσης στα σπίτια τους δεν είναι πλέον πόσιμο.

Το Λόνγκγιερμπιεν, στο αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ της Νορβηγίας, απέχει 800 μίλια από τον Βόρειο Πόλο και θερμαίνεται με ρυθμό πέντε έως επτά φορές ταχύτερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Η κύρια πηγή πόσιμου νερού της πόλης είναι η τεχνητή λίμνη Ίσνταμεν. Η ραγδαία άνοδος της θερμοκρασίας, ωστόσο, προκάλεσε την τήξη του μόνιμου παγετού (permafrost), με αποτέλεσμα την απελευθέρωση επικίνδυνων μετάλλων στο νερό.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το πρόβλημα οφείλεται στη συνδυαστική δράση της τήξης του εδάφους και της γεωλογίας της περιοχής. Τα πετρώματα της περιοχής περιέχουν πυρίτη. Όταν ο πυρίτης έρχεται σε επαφή με το νερό και το οξυγόνο, οξειδώνεται, δημιουργώντας ένα οξύ που διαλύει τα πετρώματα και απελευθερώνει βαρέα μέταλλα στους υδάτινους πόρους.

Οι δημοτικές αρχές ενημέρωσαν τους 2.600 κατοίκους όταν τα επίπεδα μαγγανίου στο δίκτυο βρέθηκαν 25 φορές υψηλότερα από τα συνιστώμενα όρια. Η μακροχρόνια έκθεση σε υψηλά επίπεδα μαγγανίου μπορεί να προκαλέσει νευρολογικά προβλήματα, ιδιαίτερα στα παιδιά. Παρά τη μετέπειτα υποχώρηση του μαγγανίου, εντοπίστηκαν ακόμη αυξημένες συγκεντρώσεις θειικών αλάτων και νικελίου. Κάπως έτσι, η σύσταση για αποφυγή της κατανάλωσης του νερού παραμένει σε ισχύ.

Η λύση που βρέθηκε

Για την αντιμετώπιση της κρίσης, οι αρχές εγκατέστησαν κεντρικές δεξαμενές με δωρεάν φιλτραρισμένο νερό, όπου οι κάτοικοι μπορούν να γεμίζουν τα δοχεία τους. Παράλληλα, ο δήμαρχος της πόλης, Τέρτζε Άουνεβικ, εξετάζει τη δημιουργία ενός εντελώς νέου δικτύου ύδρευσης, που θα περιλαμβάνει συστήματα φιλτραρίσματος ή μονάδα αφαλάτωσης.

Ωστόσο, το κόστος είναι τεράστιο και οι τεχνικές προκλήσεις μεγάλες, καθώς οι θερμοκρασίες του νερού στην περιοχή είναι συχνά υπό το μηδέν.

Συναγερμός για ολόκληρη την Αρκτική

«Στη Νορβηγία θεωρούσαμε πάντα δεδομένο ότι μπορούμε να πιούμε νερό από τη βρύση», δήλωσε ο δήμαρχος, τονίζοντας ότι και άλλες μικρές κοινότητες πρέπει να προετοιμαστούν για παρόμοια σενάρια.

Επιστήμονες προειδοποιούν ότι η ρύπανση των υδάτων στο Σβάλμπαρντ είναι μόνο η αρχή.

Αντίστοιχα πετρώματα πλούσια σε πυρίτη και μόνιμος παγετός που λιώνει υπάρχουν σε ολόκληρη την Αρκτική, όπως στον βόρειο Καναδά και την Αλάσκα. Η κλιματική κρίση απειλεί πλέον άμεσα την πρόσβαση των τοπικών πληθυσμών σε καθαρό πόσιμο νερό.

Πηγή: The Guardian