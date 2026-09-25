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«Ιστορίες Ελπίδας» από τη Motor Oil: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος

«Ιστορίες Ελπίδας» από τη Motor Oil: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος
Newsroom
Παρασκευή, 25/09/2026 - 13:59
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Ο δεύτερος έρχεται σύντομα με τέσσερις νέες αληθινές ιστορίες

Με τέσσερα επεισόδια και παρουσιάστρια την Αθηναΐδα Νέγκα ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος της σειράς podcast «Ιστορίες Ελπίδας», η οποία υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil. Η σειρά συνεχίζεται, με τέσσερα νέα επεισόδια να αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες, συγκροτώντας τον δεύτερο κύκλο.

Βασισμένες σε αληθινές μαρτυρίες ανθρώπων από την οικογένεια του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» και του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», οι «Ιστορίες Ελπίδας» αναδεικνύουν διαφορετικές όψεις της προσφοράς και της αλληλεγγύης, μέσα από προσωπικές διαδρομές που δείχνουν πώς μία πράξη μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά τη ζωή ενός ανθρώπου.

Στο πρώτο επεισόδιο, με τίτλο «Ένα έργο, δώρο ζωής», η Νικολέτα Ευρυπίδου, πρώτη Ελληνίδα δότρια μυελού των οστών, η Στεφανία Μανωλοπούλου, λήπτρια μοσχεύματος, και ο παιδίατρος – αιματολόγος Στέλιος Γραφάκος μιλούν για τα πρώτα βήματα της «ΕΛΠΙΔΑΣ» και την πραγματική σημασία της προσφοράς.

Η σειρά συνεχίζεται με το δεύτερο επεισόδιο, «Η ευλογία της προσφοράς», το οποίο παρουσιάζει την πορεία δημιουργίας της Τράπεζας Εθελοντών Δοτών μέσα από τη μαρτυρία της γενικής γραμματέως του Συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ, Ινώς Κωνσταντοπούλου.

Στο τρίτο επεισόδιο, «Οι φύλακες της Ελπίδας», πρωταγωνιστούν οι «αφανείς ήρωες» που στηρίζουν καθημερινά παιδιά και οικογένειες, μέσα από τις ιστορίες των ογκολόγων Βασίλη Παπαδάκη, Αντώνη Κατάμη, Δημήτρη Δογάνη και της νοσηλεύτριας Αλεξάνδρας Παπασαραντοπούλου.

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