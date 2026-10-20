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Δύο Silver διακρίσεις για τη Volton στα Environmental Awards 2026

Δύο Silver διακρίσεις για τη Volton στα Environmental Awards 2026
Newsroom
Τρίτη, 20/10/2026 - 13:18
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Το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης «Φωτίζουμε ό,τι αξίζει» αναγνωρίζεται για το κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Volton στα ακριτικά νησιά

Η Volton απέσπασε δύο Silver διακρίσεις στα Environmental Awards 2026 της Boussias Communications, στις κατηγορίες «Environmental CSR» και «Social Environmental Impact / Community Sustainability», για την πρωτοβουλία εγκατάστασης αυτόνομων ηλιακών φωτιστικών σε Αγαθονήσι και Σίκινο.

Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Φωτίζουμε ό,τι αξίζει», σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Σύμπλευση» και συνδυάζει την αξιοποίηση της καθαρής ενέργειας με την κάλυψη ουσιαστικών αναγκών των τοπικών κοινωνιών.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2025 στο Αγαθονήσι, με την εγκατάσταση αυτόνομων ηλιακών φωτιστικών στη διαδρομή από την κεντρική πλατεία προς τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα, και επεκτάθηκε το 2026 στη Σίκινο, με την εγκατάσταση 35 φωτιστικών σε κομβικό τμήμα του δρόμου που συνδέει την Αλοπρόνοια με τη Χώρα.

Τα φωτιστικά λειτουργούν αυτόνομα, χωρίς σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια συμβάλλοντας στην ασφαλέστερη μετακίνηση κατοίκων και επισκεπτών και στη βελτίωση βασικών υποδομών των νησιών.

Η Κατερίνα Γκίνη, Corporate & Marketing Communications Director της Volton, δήλωσε: «Η καθαρή ενέργεια αποκτά πραγματική αξία όταν μεταφράζεται σε καλύτερη καθημερινότητα για τους ανθρώπους. Με το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης «Φωτίζουμε ό,τι αξίζει» θέλουμε να είμαστε παρόντες εκεί όπου υπάρχει ουσιαστική ανάγκη, δημιουργώντας θετικό και διαρκές αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες. Η διπλή αυτή διάκριση μας δίνει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση».

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