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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύει 3,4 δισ. ευρώ σε έργα τεχνολογιών μηδενικών καθαρών εκπομπών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/10/2026 - 15:50
Τριπλή διεθνής αναγνώριση για τη VesselBot από Gartner, IDC και FreightWaves
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/10/2026 - 15:48
Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο του εθνικού διαλόγου για την Καινοτομία και την Τεχνητή Νοημοσύνη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/10/2026 - 15:46
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Γνωστοποιήθηκε η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της ENACT από θυγατρική της Motor Oil
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/10/2026 - 15:35
Καταγγελία ΣΥΦΩΕΛ στην Κομισιόν για περικοπές και αρνητικές τιμές φωτοβολταϊκών - Στο τελικό στάδιο οι προσφυγές για αποζημιώσεις
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/10/2026 - 15:27
Πάνω από 390 εκατ. ευρώ επενδύει η ΕΕ σε 135 νέα έργα για το κλίμα και το περιβάλλον
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/10/2026 - 15:25
Αιτήσεις χορήγησης και τροποποίησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
20/10/2026 - 15:01
Κυρ. Μητσοτάκης: Η σημαντικότερη επένδυση είναι στην παραγωγή της γνώσης
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
20/10/2026 - 14:24
Η Γαλλία εξασφάλισε επιπλέον παραδόσεις 200.000 τόνων ντίζελ το μήνα από ΗΑΕ και Μπαχρέιν
ΚΟΣΜΟΣ
20/10/2026 - 13:50
Δύο Silver διακρίσεις για τη Volton στα Environmental Awards 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/10/2026 - 13:18
Alpha Bank: Η χρηματοδοτική της παρουσία πίσω από δύο εμβληματικές επενδύσεις στην ενεργειακή και ψηφιακή μετάβαση της χώρας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/10/2026 - 12:50
Η ZeniΘ δίνει ενέργεια σε κάθε χιλιόμετρο του 14ου Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθώνιου Θεσσαλονίκης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/10/2026 - 12:49
Green Tank: Ο ρόλος των ΑΠΕ και της αποθήκευσης στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/10/2026 - 12:13
Στην Πάτμο και τη Λέρο ο Σταύρος Παπασταύρου – Έργα για το νερό, στήριξη στις υποδομές της νησιωτικής Ελλάδας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/10/2026 - 11:41
ΥΠΕΘΟΟ-ΥΠΑΑΤ-ΑΑΔΕ: Από 1η Νοεμβρίου η νέα διαδικασία για την απαλλαγή ΕΦΚ και αναλογούντος ΦΠΑ στο αγροτικό πετρέλαιο
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20/10/2026 - 11:09
Από τη Σαντορίνη έως τη Νίσυρο: Τα ηφαίστεια της Ελλάδας «ζωντανεύουν» τη γεωλογική ιστορία του Αιγαίου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/10/2026 - 11:06
Πρωτοβουλία Γ. Μανιάτη για την προστασία των Λιμνών με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/10/2026 - 10:26
Η NANKO στηρίζει τη βελτίωση της αγροτικής οδού στην Αδριανή του Δήμου Παρανεστίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/10/2026 - 10:19
Εγκαινιάζεται σήμερα από τον πρωθυπουργό το νέο έξυπνο κτίριο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
20/10/2026 - 10:15
Αναστάτωση λόγω οσμής αερίου από οικία στον Λυκαβηττό
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20/10/2026 - 10:11
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Στην ενεργειακή αναβάθμιση τριών ακόμη δημοτικών κτηρίων προχωρά ο Δήμος Χαλανδρίου
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20/10/2026 - 09:57
Γιαννης Τριηρης: Η καταδίκη της βίας δεν σημαίνει αποδοχή της κοινωνικής αδικίας
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20/10/2026 - 08:17
Ενεργειακό κόστος: Πλήγμα στην κερδοφορία των επιχειρήσεων - Υποχωρούν οι επενδυτικές προσδοκίες
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20/10/2026 - 08:08
Ρεύμα: Στα 248 ευρώ η χονδρική- Ασπίδα απέναντι στις αυξήσεις τα μπλε τιμολόγια  
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20/10/2026 - 07:57
Η κλιματική κρίση αφήνει πόλη της Νορβηγίας χωρίς πόσιμο νερό
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20/10/2026 - 06:50
Η μία συσκευή κουζίνας που πρέπει πάντα να βγάζετε από την πρίζα πριν κοιμηθείτε
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Newsroom
Τρίτη, 20/10/2026 - 15:01
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1. Αιτήσεις Αποθήκευσης (Οκτώβριος 2026) [Excel]

2. Αιτήσεις τροποποιήσεων αποθήκευσης (Οκτώβριος 2026) [Excel]

Οι αντιρρήσεις συνοδεύονται από έγγραφα και στοιχεία που είναι αναγκαία για την τεκμηρίωσή τους.

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