Νέα χρηματοδότηση ύψους 780.000 ευρώ εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Αττικής

Στην ενεργειακή αναβάθμιση τριών ακόμη δημοτικών κτηρίων προχωρά ο Δήμος Χαλανδρίου, μετά την έγκριση χρηματοδότησης ύψους 780.000 ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1.013.979 ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί κατά 780.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ το υπόλοιπο ποσό, ύψους περίπου 233.979 ευρώ, θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου.

Οι παρεμβάσεις αφορούν δύο σχολικές μονάδες —το 8ο Γυμνάσιο στο Πάτημα και το 9ο Δημοτικό Σχολείο στο Πολύδροσο— καθώς και το Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο. Η συνολική επιφάνεια των κτηρίων στα οποία θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες ανέρχεται σε 4.513 τ.μ.

Η έγκριση της χρηματοδότησης βασίστηκε στην ολοκληρωμένη μελέτη που υπέβαλε ο Δήμος Χαλανδρίου, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και τον περιορισμό του λειτουργικού τους κόστους.

Τι περιλαμβάνουν οι παρεμβάσεις

Οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης περιλαμβάνουν:

Αντικατάσταση κουφωμάτων.

Εφαρμογή νέων θερμομονώσεων.

Εγκατάσταση αντλιών θερμότητας.

Αντικατάσταση φωτιστικών λαμπτήρων με ενεργειακά αποδοτικότερους.

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα δύο σχολεία.

Σίμος Ρούσσος: «Σταθερή επιλογή η εξοικονόμηση ενέργειας»

Την έγκριση της χρηματοδότησης χαιρέτισε ο δήμαρχος Χαλανδρίου, Σίμος Ρούσσος, ο οποίος δήλωσε:

«Ένα ακόμη καλό νέο για την πόλη μας είναι η έγκριση της χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση τριών επιπλέον δημοτικών κτηρίων, την οποία υπέγραψε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς. Τον ευχαριστώ θερμά για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας.

Πολλές ευχαριστίες αξίζουν επίσης στα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στους εξωτερικούς συνεργάτες, στον σύμβουλο δημάρχου κ. Κωστή Μασούρα και σε όλους όσοι εργάστηκαν αθόρυβα για την ωρίμανση των μελετών και την αρτιότητα της πρότασης.

Ο Δήμος Χαλανδρίου συνεχίζει με συνέπεια, από το 2015, την υλοποίηση της στρατηγικής του για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Πρόκειται για μια σταθερή επιλογή, η οποία αποτυπώνεται και στο Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ), που εγκρίθηκε το 2019, καθώς και στις δεσμεύσεις που απορρέουν από το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια», κατέληξε ο Δήμος Χαλανδρίου.

Έργα ενεργειακής αναβάθμισης με μετρήσιμα αποτελέσματα

Η νέα παρέμβαση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά έργων που έχει υλοποιήσει ο Δήμος Χαλανδρίου τα προηγούμενα χρόνια, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δημοτικών εγκαταστάσεων.

Ενεργειακή αναβάθμιση εννέα σχολείων

Την περίοδο 2022-2023 αναβαθμίστηκαν ενεργειακά εννέα σχολεία του Δήμου, με αντικατάσταση κουφωμάτων, εγκατάσταση φωτισμού LED και εργασίες θερμομόνωσης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε σε 1.248.732 ευρώ, με χρηματοδότηση 750.000 ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» και κάλυψη του υπόλοιπου ποσού από ίδιους πόρους του Δήμου.

Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 555.671 kWh και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 152,79 τόνους.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση του 1ου Γυμνασίου Χαλανδρίου, ενός από τα παλαιότερα και πιο ενεργοβόρα σχολικά κτήρια της πόλης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δήμου, η κατανάλωση ενέργειας μειώθηκε από 19.589 kWh το 2022 σε 5.230 kWh έως τον Οκτώβριο του 2023.

Γεωθερμία στο αθλητικό κέντρο «Ν. Πέρκιζας»

Στο Αθλητικό Κέντρο «Ν. Πέρκιζας» εγκαταστάθηκε σύστημα γεωθερμίας για τη θέρμανση των κολυμβητικών δεξαμενών. Το έργο, προϋπολογισμού 836.000 ευρώ, χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Αττικής και συνέβαλε στη μείωση της δαπάνης θέρμανσης των δύο δεξαμενών κατά 50%.



Επόμενος στόχος η ενεργειακή αυτονομία των σχολείων

Ο σχεδιασμός του Δήμου δεν σταματά στις παρεμβάσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή δρομολογηθεί. Επόμενος στόχος είναι η περαιτέρω μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των σχολικών κτηρίων και η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με προοπτική την ενίσχυση της ενεργειακής τους αυτονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος έχει υποβάλει ολοκληρωμένες προτάσεις στα προγράμματα «Ηλέκτρα» και net metering για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε σχολικές μονάδες.

Ειδικότερα, η πρόταση στο πρόγραμμα «Ηλέκτρα» αφορά 11 σχολεία και περιλαμβάνει εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, θερμομονώσεις, αντικατάσταση κουφωμάτων και εγκατάσταση αντλιών θερμότητας. Η πρόταση παρότι έχει λάβει προέγκριση, δεν έχει προχωρήσει από το υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Με τις παρεμβάσεις αυτές, ο Δήμος Χαλανδρίου επιδιώκει να διαμορφώσει σταδιακά ένα πιο ενεργειακά αποδοτικό και περιβαλλοντικά υπεύθυνο δίκτυο δημοτικών κτηρίων. Μια επένδυση που μπορεί να περιορίσει τις λειτουργικές δαπάνες, να απελευθερώσει πόρους για άλλες ανάγκες της πόλης και να συμβάλει στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για τις επόμενες γενιές.