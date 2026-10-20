Η NANKO στηρίζει τη βελτίωση της αγροτικής οδού στην Αδριανή του Δήμου Παρανεστίου

Η NANKO συμμετείχε σε εργασίες αποκατάστασης και βελτίωσης τμήματος της αγροτικής οδού που συνδέει τη Δημοτική Κοινότητα Αδριανής με το εξωκκλήσι του Αγίου Ιωάννη, στον Δήμο Παρανεστίου, ανταποκρινόμενη σε σχετικό αίτημα του Δήμου.

Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή όπου λειτουργεί αιολικό πάρκο της εταιρείας και επικεντρώθηκε στα πρώτα και δυσκολότερα 500 μέτρα της διαδρομής, συνολικού μήκους περίπου δύο χιλιομέτρων. Οι εργασίες περιλάμβαναν διαμόρφωση του δρόμου, διάστρωση υλικού, διαβροχή και συμπύκνωση του οδοστρώματος, με στόχο την ασφαλέστερη και ευκολότερη πρόσβαση. Η NANKO συνεισέφερε με τη διάθεση μηχανημάτων και προσωπικού, καθώς και με την κάλυψη μέρους του κόστους των υλικών.

Το εξωκκλήσι του Αγίου Ιωάννη, χτισμένο στα ερείπια παλαιού κάστρου με πανοραμική θέα στον κάμπο, αποτελεί σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία και τόπο ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Η βελτίωση της διαδρομής διευκολύνει την πρόσβαση κατοίκων και επισκεπτών, ιδιαίτερα κατά τον εορτασμό του Αγίου Ιωάννη.

Σε ευχαριστήρια επιστολή του προς τη NANKO, ο Δήμαρχος Παρανεστίου, Αναστάσιος Καγιάογλου, αναγνώρισε τη συνεισφορά και την άμεση ανταπόκριση της εταιρείας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της παρέμβασης για τις μετακινήσεις στην περιοχή.

Η Χάρις Νάνου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της NANKO, δήλωσε: «Για εμάς, η υπεύθυνη ανάπτυξη των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σημαίνει και διαρκή σύνδεση με τον τόπο και τους ανθρώπους που μας φιλοξενούν. Αυτή η σχέση αποκτά περιεχόμενο μέσα από τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και την ανταπόκριση σε πραγματικές ανάγκες τους. Η συνεισφορά μας στη βελτίωση του δρόμου στην Αδριανή είναι μια πρακτική εφαρμογή αυτής της προσέγγισης».

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη δέσμευση της NANKO να συνδέει την ανάπτυξη των έργων της με τη στήριξη των περιοχών όπου δραστηριοποιείται, μέσα από τη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και παρεμβάσεις με πρακτικό όφελος για τους κατοίκους.