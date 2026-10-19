Το νέο χαρτοφυλάκιο λύσεων συνεχούς ρεύματος της ABB επαναπροσδιορίζει την ενεργειακή αρχιτεκτονική των AI Data Centers

Η ABB ανακοίνωσε την κυκλοφορία του Infinitus, ενός ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου λύσεων συνεχούς ρεύματος (DC), σχεδιασμένου να ανταποκριθεί στις ραγδαία αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες των data centers τεχνητής νοημοσύνης. Το νέο χαρτοφυλάκιο αναμένεται να επιταχύνει την υιοθέτηση αρχιτεκτονικών συνεχούς ρεύματος στα data centers, ενισχύοντας την ενεργειακή απόδοση, μειώνοντας τις απαιτήσεις σε χώρο για τις υποδομές τροφοδοσίας και αυξάνοντας τη διαθέσιμη υπολογιστική ισχύ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του International Energy Agency (IEA) η παγκόσμια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από data centers αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί έως το 2030. Την ίδια στιγμή, τα AI chips επόμενης γενιάς θα απαιτούν ισχύ 1 MW ή και περισσότερο ανά rack (έναντι σχεδόν 200 kW σήμερα), καθιστώντας αναγκαία τη μετάβαση σε αρχιτεκτονικές συνεχούς ρεύματος (DC) που μπορούν να υποστηρίξουν τις αυξημένες επιδόσεις.

Με διανομή στα 800 VDC, απαιτείται λιγότερος χώρος, ενώ μειώνονται οι ενεργειακές απώλειες και καταργούνται περιττές μετατροπές ισχύος που υπάρχουν στα συμβατικά συστήματα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC). Πρόσφατη έκθεση των BCG και ABB αποκαλύπτει ότι η διανομή DC προσφέρει βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης που ξεπερνά το 5%, ελευθερώνοντας παράλληλα πολύτιμο χώρο για την εγκατάσταση υπολογιστικών racks. Σε ένα data center ισχύος 500 MW, μια βελτίωση της απόδοσης κατά 5% μεταφράζεται σε επιπλέον 25 MW διαθέσιμα για υπολογιστικές υποδομές, δημιουργώντας προοπτική για πρόσθετα έσοδα άνω των 300 εκατ. Δολαρίων/έτος.

Ο Giampiero Frisio, επικεφαλής του τομέα Electrification της ABB, δήλωσε:

«Η ABB πρωτοπορεί στην τεχνολογία συνεχούς ρεύματος (DC) για περισσότερα από 25 χρόνια σε ποικίλους κλάδους. Συνεργαζόμαστε στενά με chipmakers, παρόχους hyperscale υποδομών, κλαδικούς φορείς και φορείς data centers, ώστε να διαμορφώσουμε τα νέα πρότυπα και να επιταχύνουμε την υιοθέτηση αρχιτεκτονικών DC υψηλής αποδοτικότητας. Το Infinitus είναι το πρώτο χαρτοφυλάκιο που παρέχει τα βασικά δομικά στοιχεία κάθε αρχιτεκτονικής data center – είτε βασίζεται εξ ολοκλήρου σε συνεχές ρεύμα (DC native) είτε συνδυάζει συστήματα συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος (DC/AC) – επιτρέποντας την αποτελεσματική τροφοδοσία των AI chips επόμενης γενιάς. Η τεχνολογία αυτή θα προσφέρει αντίστοιχα οφέλη ενεργειακής απόδοσης και σε άλλους κλάδους, όπως η βιομηχανική παραγωγή μεγάλης κλίμακας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ναυτιλία».

Το χαρτοφυλάκιο Infinitus DC της ABB στηρίζεται σε πέντε βασικούς πυλώνες:

Medium Voltage Powertrains , παρέχουν σταθερή και αξιόπιστη τροφοδοσία ισχύος από το δίκτυο ή από τοπικά συστήματα παραγωγής ενέργειας.

, παρέχουν σταθερή και αξιόπιστη τροφοδοσία ισχύος από το δίκτυο ή από τοπικά συστήματα παραγωγής ενέργειας. DC Sources and Power Quality , μετατρέπουν το εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) σε συνεχές (DC), εξαλείφοντας την ανάγκη μετατροπής εντός του χώρου των υπολογιστικών συστημάτων (White Space).

, μετατρέπουν το εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) σε συνεχές (DC), εξαλείφοντας την ανάγκη μετατροπής εντός του χώρου των υπολογιστικών συστημάτων (White Space). DC Power Distribution , διασφαλίζει την ασφαλή και αξιόπιστη διανομή ισχύος, επιτρέποντας υψηλότερη πυκνότητα ισχύος σε μικρότερο χώρο εγκατάστασης.

, διασφαλίζει την ασφαλή και αξιόπιστη διανομή ισχύος, επιτρέποντας υψηλότερη πυκνότητα ισχύος σε μικρότερο χώρο εγκατάστασης. DC Power Protection , παρέχει προστασία στους χειριστές, στους AI servers και στον εξοπλισμό από σφάλματα σε δίκτυα συνεχούς ρεύματος (DC).

, παρέχει προστασία στους χειριστές, στους AI servers και στον εξοπλισμό από σφάλματα σε δίκτυα συνεχούς ρεύματος (DC). Cooling Optimization, μειώνει την ενεργειακή κατανάλωση τόσο στους βοηθητικούς χώρους (Grey Space) όσο και στους χώρους των υπολογιστικών συστημάτων (White Space), μέσω κινητήρων και ρυθμιστών στροφών μεταβλητής ταχύτητας (VSDs) που τροφοδοτούνται με DC.

Η παρουσίαση του χαρτοφυλακίου ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική συνεργασία της ABB με την NVIDIA για την ανάπτυξη αρχιτεκτονικών τροφοδοσίας 800 VDC σε AI factories κλίμακας Gigawatt. Τα πρώτα αμιγώς DC data centers (DC-native) αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία μέσα στα επόμενα 2 με 3 χρόνια.