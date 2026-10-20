Αναστάτωση λόγω οσμής αερίου από οικία στον Λυκαβηττό

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύει 3,4 δισ. ευρώ σε έργα τεχνολογιών μηδενικών καθαρών εκπομπών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/10/2026 - 15:50
Τριπλή διεθνής αναγνώριση για τη VesselBot από Gartner, IDC και FreightWaves
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/10/2026 - 15:48
Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο του εθνικού διαλόγου για την Καινοτομία και την Τεχνητή Νοημοσύνη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/10/2026 - 15:46
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Γνωστοποιήθηκε η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της ENACT από θυγατρική της Motor Oil
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/10/2026 - 15:35
Καταγγελία ΣΥΦΩΕΛ στην Κομισιόν για περικοπές και αρνητικές τιμές φωτοβολταϊκών - Στο τελικό στάδιο οι προσφυγές για αποζημιώσεις
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/10/2026 - 15:27
Πάνω από 390 εκατ. ευρώ επενδύει η ΕΕ σε 135 νέα έργα για το κλίμα και το περιβάλλον
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/10/2026 - 15:25
Αιτήσεις χορήγησης και τροποποίησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
20/10/2026 - 15:01
Κυρ. Μητσοτάκης: Η σημαντικότερη επένδυση είναι στην παραγωγή της γνώσης
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
20/10/2026 - 14:24
Η Γαλλία εξασφάλισε επιπλέον παραδόσεις 200.000 τόνων ντίζελ το μήνα από ΗΑΕ και Μπαχρέιν
ΚΟΣΜΟΣ
20/10/2026 - 13:50
Δύο Silver διακρίσεις για τη Volton στα Environmental Awards 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/10/2026 - 13:18
Alpha Bank: Η χρηματοδοτική της παρουσία πίσω από δύο εμβληματικές επενδύσεις στην ενεργειακή και ψηφιακή μετάβαση της χώρας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/10/2026 - 12:50
Η ZeniΘ δίνει ενέργεια σε κάθε χιλιόμετρο του 14ου Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθώνιου Θεσσαλονίκης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/10/2026 - 12:49
Green Tank: Ο ρόλος των ΑΠΕ και της αποθήκευσης στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/10/2026 - 12:13
Στην Πάτμο και τη Λέρο ο Σταύρος Παπασταύρου – Έργα για το νερό, στήριξη στις υποδομές της νησιωτικής Ελλάδας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/10/2026 - 11:41
ΥΠΕΘΟΟ-ΥΠΑΑΤ-ΑΑΔΕ: Από 1η Νοεμβρίου η νέα διαδικασία για την απαλλαγή ΕΦΚ και αναλογούντος ΦΠΑ στο αγροτικό πετρέλαιο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/10/2026 - 11:09
Από τη Σαντορίνη έως τη Νίσυρο: Τα ηφαίστεια της Ελλάδας «ζωντανεύουν» τη γεωλογική ιστορία του Αιγαίου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/10/2026 - 11:06
Πρωτοβουλία Γ. Μανιάτη για την προστασία των Λιμνών με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/10/2026 - 10:26
Η NANKO στηρίζει τη βελτίωση της αγροτικής οδού στην Αδριανή του Δήμου Παρανεστίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/10/2026 - 10:19
Εγκαινιάζεται σήμερα από τον πρωθυπουργό το νέο έξυπνο κτίριο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
20/10/2026 - 10:15
Αναστάτωση λόγω οσμής αερίου από οικία στον Λυκαβηττό
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/10/2026 - 10:11
ΡΑΑΕΥ: Παράταση προθεσμίας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον κατάλογο διαιτητών και επιδιαιτητών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/10/2026 - 10:03
Στην ενεργειακή αναβάθμιση τριών ακόμη δημοτικών κτηρίων προχωρά ο Δήμος Χαλανδρίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/10/2026 - 09:57
Γιαννης Τριηρης: Η καταδίκη της βίας δεν σημαίνει αποδοχή της κοινωνικής αδικίας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/10/2026 - 08:17
Ενεργειακό κόστος: Πλήγμα στην κερδοφορία των επιχειρήσεων - Υποχωρούν οι επενδυτικές προσδοκίες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/10/2026 - 08:08
Ρεύμα: Στα 248 ευρώ η χονδρική- Ασπίδα απέναντι στις αυξήσεις τα μπλε τιμολόγια  
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/10/2026 - 07:57
Η κλιματική κρίση αφήνει πόλη της Νορβηγίας χωρίς πόσιμο νερό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/10/2026 - 06:50
Η μία συσκευή κουζίνας που πρέπει πάντα να βγάζετε από την πρίζα πριν κοιμηθείτε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/10/2026 - 06:50
Τέλος στις λάμπες LED: Η νέα τεχνολογία που μειώνει ακόμα περισσότερο τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/10/2026 - 06:50
Το νέο χαρτοφυλάκιο λύσεων συνεχούς ρεύματος της ABB επαναπροσδιορίζει την ενεργειακή αρχιτεκτονική των AI Data Centers
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/10/2026 - 15:52
Συνέντευξη του Ευάγγελου Μυτιληναίου στο CNBC
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/10/2026 - 15:51

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Αναστάτωση λόγω οσμής αερίου από οικία στον Λυκαβηττό

Αναστάτωση λόγω οσμής αερίου από οικία στον Λυκαβηττό
Newsroom
Τρίτη, 20/10/2026 - 10:11
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα

Αναστάτωση για λίγη ώρα στην Πυροσβεστική και στην Αστυνομία προκάλεσε οσμή αερίου που προερχόταν από οικία, σήμερα το πρωί στην περιοχή του Λυκαβηττού, από την πλευρά των Εξαρχείων.

Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων αναφέρει πως όπως, έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ελήφθη ειδοποίηση λόγω της οσμής αερίου από οικία στην οδό Πατριάρχου Φωτίου 29. Για λόγους πυρασφάλειας μετέβη στο σημείο ένα πυροσβεστικό όχημα με τρεις πυροσβέστες, ενώ από την Αστυνομία διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Δοξαπατρή.

Πριν από λίγη ώρα, ωστόσο, συνεργείο της ΔΕΦΑ που ειδοποιήθηκε σχετικά, αποκατέστησε το πρόβλημα και ο συναγερμός έληξε, και δόθηκε στην κυκλοφορία ο δρόμος, ενώ οι δυνάμεις αποχώρησαν.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πετρέλαιο Θέρμανσης από τα πρατήρια Shell: Έως 6% όφελος με την Τράπεζα Πειραιώς και κουπόνια καυσίμων 45€ με snappi
Πετρέλαιο Θέρμανσης από τα πρατήρια Shell: Έως 6% όφελος με την Τράπεζα Πειραιώς και κουπόνια καυσίμων 45€ με snappi 19 Οκτωβρίου 2026
ΥΠΕΘΟΟ-ΥΠΑΑΤ-ΑΑΔΕ: Από 1η Νοεμβρίου η νέα διαδικασία για την απαλλαγή ΕΦΚ και αναλογούντος ΦΠΑ στο αγροτικό πετρέλαιο 20 Οκτωβρίου 2026
ΥΠΕΘΟΟ-ΥΠΑΑΤ-ΑΑΔΕ: Από 1η Νοεμβρίου η νέα διαδικασία για την απαλλαγή ΕΦΚ και αναλογούντος ΦΠΑ στο αγροτικό πετρέλαιο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ενεργειακός χειμώνας στην Ευρώπη: Η ακτινογραφία των τιμών σε ρεύμα και αέριο – Η θέση της Ελλάδας
ΚΟΣΜΟΣ

Ενεργειακός χειμώνας στην Ευρώπη: Η ακτινογραφία των τιμών σε ρεύμα και αέριο – Η θέση της Ελλάδας

Στοιχεία ΔΕΣΦΑ για την κατανάλωση Φυσικού Αερίου για το 9μηνο του 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Στοιχεία ΔΕΣΦΑ για την κατανάλωση Φυσικού Αερίου για το 9μηνο του 2026

Φυσικό αέριο: Νέα πύλη εξαγωγών από την Ελλάδα μέσω TAP
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Φυσικό αέριο: Νέα πύλη εξαγωγών από την Ελλάδα μέσω TAP

Σταύρος Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος είναι ένα έργο εθνικής σημασίας και ευρωπαϊκής εμβέλειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος είναι ένα έργο εθνικής σημασίας και ευρωπαϊκής εμβέλειας

Σκάνδαλο με επιστολές AI για τους θερμοσίφωνες αερίου
ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο με επιστολές AI για τους θερμοσίφωνες αερίου

Φυσικό Αέριο: Οι άδειες αποθήκες απειλούν την Ευρώπη - Η προειδοποίηση του ENTSOG για το 2027
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Φυσικό Αέριο: Οι άδειες αποθήκες απειλούν την Ευρώπη - Η προειδοποίηση του ENTSOG για το 2027