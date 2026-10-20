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Ενεργειακό κόστος: Πλήγμα στην κερδοφορία των επιχειρήσεων - Υποχωρούν οι επενδυτικές προσδοκίες

Ενεργειακό κόστος: Πλήγμα στην κερδοφορία των επιχειρήσεων - Υποχωρούν οι επενδυτικές προσδοκίες
Άννα Διανά
Τρίτη, 20/10/2026 - 08:08
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Η άνοδος των τιμών των καυσίμων και η αβεβαιότητα για την εξέλιξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή πλήττουν την κερδοφορία των επιχειρήσεων και επιδεινώνουν το οικονομικό κλίμα, με τρεις στους τέσσερις διευθύνοντες συμβούλους να διαπιστώνουν ήδη μέτρια έως υψηλή αρνητική επίδραση από το αυξημένο κόστος καυσίμων.

Η πίεση είναι εντονότερη στη βιομηχανία, όπου το 43% των CEOs αξιολογεί ως υψηλή την αρνητική επίδραση στην κερδοφορία, έναντι 25% στο σύνολο των επιχειρήσεων. Την ίδια στιγμή, η αβεβαιότητα για την εξέλιξη των αναταράξεων στη διεθνή αγορά πετρελαίου και τις επιπτώσεις τους στη μελλοντική επιχειρηματική δραστηριότητα αποτυπώνεται στην υποχώρηση του δείκτη οικονομικού κλίματος, αλλά και στην εξασθένηση των προσδοκιών για την οικονομία, τις επενδύσεις και την απασχόληση.

Τα ευρήματα προκύπτουν από την τριμηνιαία έρευνα της Εταιρείας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), σε συνεργασία με την ICAP CRIF, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται σε δείγμα 2.700 διευθυνόντων συμβούλων και γενικών διευθυντών μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 49% των CEOs εκτιμά ότι η μέχρι τώρα άνοδος των τιμών των καυσίμων έχει προκαλέσει μέτρια αρνητική επίδραση στην κερδοφορία, ενώ το 25% χαρακτηρίζει την επίδραση υψηλή. Μόλις το 26% θεωρεί ότι οι επιπτώσεις παραμένουν περιορισμένες.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η εικόνα στη βιομηχανία, όπου το ποσοστό όσων αναφέρουν υψηλή επιβάρυνση φτάνει το 43%, αναδεικνύοντας τη μεγαλύτερη έκθεση του παραγωγικού τομέα στις διακυμάνσεις του ενεργειακού κόστους.

Η επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος αποτυπώνεται στον γενικό δείκτη οικονομικού κλίματος των CEOs, ο οποίος υποχώρησε στις 141 μονάδες το τρίτο τρίμηνο του 2026, από 153 μονάδες το προηγούμενο τρίμηνο, ανακόπτοντας την πρόσκαιρη ανάκαμψη που είχε προηγηθεί.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η υποχώρηση των προσδοκιών για το επόμενο διάστημα. Ο σχετικός δείκτης μειώθηκε στις 142 μονάδες, από 160, ενώ ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης περιορίστηκε στις 139 μονάδες, από 145.

Η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφεται στις προβλέψεις για την ελληνική οικονομία. Μόλις το 16% των CEOs εκτιμά πλέον ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα βελτιωθεί μέσα στον επόμενο χρόνο, έναντι 30% το προηγούμενο τρίμηνο. Αντίστοιχα, ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομία υποχώρησε στις 146 μονάδες, από 183.

Η επιδείνωση των προσδοκιών επεκτείνεται και στις επιχειρήσεις. Το ποσοστό των CEOs που αναμένουν βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας τους τον επόμενο χρόνο μειώθηκε στο 39%, από 49%, ενώ ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών υποχώρησε στις 142 μονάδες, από 149.

Μόλις το 35% των CEOs προβλέπει αύξηση των επενδυτικών δαπανών τον επόμενο χρόνο, αν και το ποσοστό είναι υψηλότερο στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις (44%) και στη βιομηχανία (43%).

Στην απασχόληση, το ποσοστό όσων αναμένουν αύξηση του προσωπικού τους διαμορφώθηκε στο 33%, με τον σχετικό δείκτη προσδοκιών να υποχωρεί στις 141 μονάδες, από 158.

Πέρα από το ενεργειακό κόστος, οι επικεφαλής των επιχειρήσεων επισημαίνουν και τη φορολογική επιβάρυνση. Το 45% τη χαρακτηρίζει υψηλή και το 51% μέτρια, ενώ μόλις το 4% θεωρεί ότι είναι χαμηλή. Στις εμπορικές επιχειρήσεις, το ποσοστό όσων αξιολογούν τη φορολογική επιβάρυνση ως υψηλή αυξάνεται στο 51%.

Όπως επισημαίνει ο σύμβουλος διοίκησης της ΕΑΣΕ, Βασίλης Ραμπάτ, η υποχώρηση του οικονομικού κλίματος μετά την πρόσκαιρη άνοδο του προηγούμενου τριμήνου αντανακλά την αβεβαιότητα των CEOs για τις αναταράξεις στη διεθνή αγορά πετρελαίου και τις πιθανές επιπτώσεις τους στη μελλοντική επιχειρηματική δραστηριότητα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αυξημένες τιμές των καυσίμων έχουν ήδη επιβαρύνει την κερδοφορία των επιχειρήσεων.

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