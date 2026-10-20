Πάνω από 390 εκατ. ευρώ επενδύει η ΕΕ σε 135 νέα έργα για το κλίμα και το περιβάλλον

Επτά έργα με ελληνική συμμετοχή θα αντιμετωπίσουν βασικά περιβαλλοντικά και κλιματικά προβλήματα , από τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, έως την περιβαλλοντική ευθύνη και τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε πάνω από 390 εκατ. ευρώ σε 135 νέα έργα σε ολόκληρη την Ευρώπη στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Το ποσό αυτό είναι πάνω από το μισό των συνολικών επενδυτικών αναγκών ύψους 579 εκατ. ευρώ για τα έργα αυτά. Η υπόλοιπη χρηματοδότηση προέρχεται από εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, επιχειρήσεις, εταίρους των έργων και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Επτά έργα με ελληνική συμμετοχή θα αντιμετωπίσουν βασικά περιβαλλοντικά και κλιματικά προβλήματα, από τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, έως την περιβαλλοντική ευθύνη και τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας.

Το έργο LIFE Platanos θα προστατεύσει τα οικοσυστήματα πλατάνων στη δυτική Ελλάδα από τη νόσο του μεταχρωματικού έλκους, μια σοβαρή μυκητιασική λοίμωξη που απειλεί αυτά τα εμβληματικά δέντρα. Το έργο θα συντονίσει τις δράσεις σε διάφορες περιφέρειες, θα αναπτύξει χάρτες κινδύνου και θα δημιουργήσει μια εφαρμογή για φορητές συσκευές για την υποβολή αναφορών σε πραγματικό χρόνο από τους πολίτες.

θα προστατεύσει τα οικοσυστήματα πλατάνων στη δυτική Ελλάδα από τη νόσο του μεταχρωματικού έλκους, μια σοβαρή μυκητιασική λοίμωξη που απειλεί αυτά τα εμβληματικά δέντρα. Το έργο θα συντονίσει τις δράσεις σε διάφορες περιφέρειες, θα αναπτύξει χάρτες κινδύνου και θα δημιουργήσει μια εφαρμογή για φορητές συσκευές για την υποβολή αναφορών σε πραγματικό χρόνο από τους πολίτες. Το έργο LIFE SAFER ELD θα βελτιώσει την εφαρμογή της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη με την επέκταση μιας ψηφιακής πλατφόρμας για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών κινδύνων. Το έργο θα βελτιώσει τη λειτουργικότητα της πλατφόρμας, θα κάνει ευκολότερη την εισαγωγή δεδομένων και θα διευρύνει τις ικανότητές της ώστε να συμπεριλαμβάνει και τις βλάβες στα θαλάσσια ύδατα.

θα βελτιώσει την εφαρμογή της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη με την επέκταση μιας ψηφιακής πλατφόρμας για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών κινδύνων. Το έργο θα βελτιώσει τη λειτουργικότητα της πλατφόρμας, θα κάνει ευκολότερη την εισαγωγή δεδομένων και θα διευρύνει τις ικανότητές της ώστε να συμπεριλαμβάνει και τις βλάβες στα θαλάσσια ύδατα. Το έργο LIFE nurture θα δημιουργήσει ένα δίκτυο κλιματικών καταφυγίων σε επίπεδο κοινότητας ώστε οι πόλεις να μπορούν να αντιμετωπίζουν την αύξηση της θερμοκρασίας και τους καύσωνες. Συνδυάζοντας πράσινες υποδομές, σκιασμένους δημόσιους χώρους, και κοινωνικές πρωτοβουλίες, το έργο θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα των αστικών περιοχών στην κλιματική αλλαγή και θα προωθήσει την κοινωνική ένταξη.

θα δημιουργήσει ένα δίκτυο κλιματικών καταφυγίων σε επίπεδο κοινότητας ώστε οι πόλεις να μπορούν να αντιμετωπίζουν την αύξηση της θερμοκρασίας και τους καύσωνες. Συνδυάζοντας πράσινες υποδομές, σκιασμένους δημόσιους χώρους, και κοινωνικές πρωτοβουλίες, το έργο θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα των αστικών περιοχών στην κλιματική αλλαγή και θα προωθήσει την κοινωνική ένταξη. Το έργο LIFE-RENEW θα βοηθήσει τις περιφέρειες να ανοικοδομούν τις περιοχές τους με πιο βιώσιμο τρόπο μετά από καταστροφές όπως οι πλημμύρες και οι δασικές πυρκαγιές. Το έργο θα αναπτύξει ένα πρακτικό εγχειρίδιο για τις αρχές και θα δοκιμάσει τις συστάσεις του σε πληγείσες κοινότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και η Θεσσαλία στην Ελλάδα, στήνοντας παράλληλα ένα δίκτυο για την ανταλλαγή διδαγμάτων και ορθών πρακτικών.

θα βοηθήσει τις περιφέρειες να ανοικοδομούν τις περιοχές τους με πιο βιώσιμο τρόπο μετά από καταστροφές όπως οι πλημμύρες και οι δασικές πυρκαγιές. Το έργο θα αναπτύξει ένα πρακτικό εγχειρίδιο για τις αρχές και θα δοκιμάσει τις συστάσεις του σε πληγείσες κοινότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και η Θεσσαλία στην Ελλάδα, στήνοντας παράλληλα ένα δίκτυο για την ανταλλαγή διδαγμάτων και ορθών πρακτικών. Το έργο LIFE CHIP-EU θα βοηθήσει τις ευρωπαϊκές πόλεις να αναπτύξουν ολοκληρωμένα και βιώσιμα σχέδια θέρμανσης και ψύξης. Συνδυάζοντας τη συνεργατική διακυβέρνηση, τις μεθόδους τεχνικού σχεδιασμού, και πρακτικά εργαλεία, το έργο θα συνδράμει τους δήμους να προσδιορίσουν τις επενδυτικές τους προτεραιότητες και να συνδέσουν την καθαρή ενέργεια με την αστική αναγέννηση, την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, και τη μείωση της φτώχειας.

θα βοηθήσει τις ευρωπαϊκές πόλεις να αναπτύξουν ολοκληρωμένα και βιώσιμα σχέδια θέρμανσης και ψύξης. Συνδυάζοντας τη συνεργατική διακυβέρνηση, τις μεθόδους τεχνικού σχεδιασμού, και πρακτικά εργαλεία, το έργο θα συνδράμει τους δήμους να προσδιορίσουν τις επενδυτικές τους προτεραιότητες και να συνδέσουν την καθαρή ενέργεια με την αστική αναγέννηση, την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, και τη μείωση της φτώχειας. Το έργο LIFE HERMES θα δημιουργήσει ενιαίους κόμβους για τις ανακαινίσεις στην Αθήνα, τα Τρίκαλα και την Καλαμάτα, ώστε οι ιδιοκτήτες κατοικιών να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις ενεργειακές αναβαθμίσεις. Οι κόμβοι θα συνδυάζουν τεχνικές συμβουλές, χρηματοδότηση, διοικητική υποστήριξη, και συντονισμό εργολάβων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα ευάλωτα νοικοκυριά και στην ανθεκτικότητα στους καύσωνες.

θα δημιουργήσει ενιαίους κόμβους για τις ανακαινίσεις στην Αθήνα, τα Τρίκαλα και την Καλαμάτα, ώστε οι ιδιοκτήτες κατοικιών να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις ενεργειακές αναβαθμίσεις. Οι κόμβοι θα συνδυάζουν τεχνικές συμβουλές, χρηματοδότηση, διοικητική υποστήριξη, και συντονισμό εργολάβων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα ευάλωτα νοικοκυριά και στην ανθεκτικότητα στους καύσωνες. Το έργο LIFE RENReady θα βελτιώσει την πιστοποίηση των υπεύθυνων εγκατάστασης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη, καλύπτοντας τις εγκαταστάσεις ηλιακής ενέργειας, τις αντλίες θερμότητας, την αποθήκευση ενέργειας, και τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Τα ψηφιακά εργαλεία, αλλά και ένα πλαίσιο αμοιβαίας αναγνώρισης, θα βελτιώσουν τη φορητότητα των προσόντων και τις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού και θα προωθήσουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Μέσω αυτών των έργων, η Ελλάδα θα συμβάλει στις ευρωπαϊκές προσπάθειες για την προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων, την προετοιμασία των κοινοτήτων για την κλιματική αλλαγή, και την επιτάχυνση της μετάβασης σε καθαρότερη ενέργεια. Το πρόγραμμα LIFE θα συνεχίσει να προωθεί καινοτόμες λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν και αλλού στην Ευρώπη, αποφέροντας μακροπρόθεσμα οφέλη για το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία.

Τα έργα LIFE παίζουν σημαντικό ρόλο στη μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σε μια καθαρή, κυκλική και ανθεκτική οικονομία. Συμβάλλουν στη βελτίωση της ετοιμότητας και της ανθεκτικότητας απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα, και στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Η επένδυση αυτή θα έχει μακροχρόνιες θετικές συνέπειες για το περιβάλλον, την οικονομία, τη βιομηχανία και την ευημερία όλων των Ευρωπαίων.