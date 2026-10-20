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Ρεύμα: Στα 248 ευρώ η χονδρική- Ασπίδα απέναντι στις αυξήσεις τα μπλε τιμολόγια
Άννα Διανά
Τρίτη, 20/10/2026 - 07:57
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Στα 247,82 ευρώ/MWh εκτινάσσεται σήμερα, Τρίτη 20 Οκτωβρίου, η χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα, καταγράφοντας νέα αύξηση 6,62% σε σχέση με χθες και εντείνοντας τις ανησυχίες για το κόστος ηλεκτροδότησης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων ενόψει του χειμώνα.

Η άνοδος δεν περιορίζεται στην ελληνική αγορά, καθώς σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες οι τιμές ξεπερνούν τα 300 ευρώ/MWh, με βασικό παράγοντα πίεσης την εκτίναξη των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου.

Στην ελληνική Αγορά Επόμενης Ημέρας, η μέση τιμή διαμορφώνεται σήμερα στα 247,82 ευρώ/MWh, από 232,43 ευρώ/MWh τη Δευτέρα και 180,78 ευρώ/MWh την Κυριακή, καταγράφοντας αύξηση περίπου 37% μέσα σε δύο ημέρες. Η ανώτατη τιμή φτάνει τα 406,48 ευρώ/MWh, ενώ η κατώτατη περιορίζεται στα 0,01 ευρώ/MWh. Και αυτό παρά το γεγονός ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας καλύπτουν το 42,84% του ενεργειακού μείγματος, με το φυσικό αέριο να συμμετέχει σε ποσοστό 38,91%. Οι πιέσεις στις τιμές του ηλεκτρισμού εκτείνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, ακολουθώντας την εκρηκτική άνοδο του φυσικού αερίου. Στον ολλανδικό κόμβο TTF, η τιμή διαμορφώθηκε χθες στα 88,3 ευρώ/MWh, φτάνοντας κοντά στα επίπεδα του Δεκεμβρίου του 2022. Στην Ουγγαρία η μέση χονδρεμπορική τιμή για σήμερα διαμορφώνεται στα 326,57 ευρώ/MWh, στη Σερβία στα 317,08 ευρώ/MWh, στη Ρουμανία στα 307,24 ευρώ/MWh και στη Βουλγαρία στα 299,98 ευρώ/MWh. Στην Ιταλία η τιμή φτάνει τα 258,89 ευρώ/MWh, στην Αυστρία τα 242,74 ευρώ/MWh, στη Γαλλία τα 212,32 ευρώ/MWh, στη Γερμανία τα 195,66 ευρώ/MWh, στην Ισπανία και την Πορτογαλία τα 195,52 ευρώ/MWh και στην Πολωνία τα 183,56 ευρώ/MWh. Η ανοδική πορεία των τιμών του ηλεκτρισμού έχει ξεκινήσει ήδη από το καλοκαίρι.

Τον Ιούλιο η μέση χονδρεμπορική τιμή διαμορφώθηκε κοντά στα 98 ευρώ/MWh, για να αυξηθεί στα 133,46 ευρώ/MWh τον Αύγουστο και στα 156,31 ευρώ/MWh τον Σεπτέμβριο. Στο πρώτο εικοσαήμερο του Οκτωβρίου η μέση τιμή έχει ανέλθει στα 172,94 ευρώ/MWh, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις για περαιτέρω αυξήσεις στα κυμαινόμενα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας. Η πορεία αυτή έχει ήδη οδηγήσει σε αλλεπάλληλες αυξήσεις στα πράσινα τιμολόγια, με τα οποία ηλεκτροδοτείται, κυρίως μέσω της ΔΕΗ, περίπου το 60% των νοικοκυριών. Είναι ενδεικτικό ότι το πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ αυξήθηκε από 0,138 ευρώ/kWh τον Ιούλιο σε 0,15913 ευρώ/kWh τον Οκτώβριο, ενώ όλα δείχνουν ότι θα υπάρξει νέα αύξηση και τον Νοέμβριο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, τα μπλε σταθερά τιμολόγια αποκτούν ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα νοικοκυριά, καθώς προσφέρουν προστασία από τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς, διασφαλίζοντας αμετάβλητη χρέωση για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου η ΔΕΗ προσφέρει μπλε σταθερό τιμολόγιο ετήσιας διάρκειας με χρέωση 0,115 ευρώ/kWh και μηνιαίο πάγιο 3,5 ευρώ, το οποίο αυξάνεται κατά 1 ευρώ μετά το πρώτο δίμηνο. Ωστόσο, οι καταναλωτές έχουν περιθώριο να συνάψουν τη συγκεκριμένη σύμβαση έως το τέλος Οκτωβρίου. Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, χωρίς δυνατότητα σύναψης στα καταστήματα της ΔΕΗ, ενώ προϋπόθεση αποτελεί η σύνδεση της πληρωμής του λογαριασμού με τραπεζικό λογαριασμό ή κάρτα. Το συγκεκριμένο προϊόν φαίνεται ότι ενισχύει τη στροφή των καταναλωτών προς τα σταθερά τιμολόγια της ΔΕΗ, διαμορφώνοντας νέα δεδομένα στον ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια ώρα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ερωτηθείς εάν η κυβέρνηση σχεδιάζει παρεμβάσεις στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις, όπως τα αρτοποιεία, επισήμανε ότι οι οικιακοί καταναλωτές μπορούν να στραφούν σε σταθερά τιμολόγια, εξασφαλίζοντας μια καλή τιμή για ολόκληρο το έτος. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων για τις μικρές επιχειρήσεις, εφόσον η κατάσταση επιδεινωθεί. Εξάλλου, με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αγορά ηλεκτρισμού, που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, καθιερώνεται η υποχρέωση των εταιρειών προμήθειας να προσφέρουν σταθερά τιμολόγια στους καταναλωτές. Υπενθυμίζεται ότι στην ελληνική αγορά η διάθεση σταθερού τιμολογίου ήταν ήδη υποχρεωτική για τους προμηθευτές με περισσότερους από 200.000 πελάτες, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης της ΡΑΑΕΥ τον Ιανουάριο του 2025. Η νέα ρύθμιση εντάσσεται στην ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2024/1711 στο εθνικό δίκαιο.

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