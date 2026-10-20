Τριπλή διεθνής αναγνώριση για τη VesselBot από Gartner, IDC και FreightWaves

Η Ελληνική εταιρεία τεχνολογίας αναγνωρίζεται διεθνώς για την αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης, στη βελτιστοποίηση των παγκόσμιων μεταφορών εμπορευμάτων.

Τρεις σημαντικές διεθνείς αναγνωρίσεις από τους Gartner, IDC και Freight Waves έλαβε μέσα σε λίγους μήνες η VesselBot, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την καινοτομία της τεχνολογίας που αναπτύσσει για τον τομέα των μεταφορών και της βιωσιμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η VesselBot αναγνωρίστηκε από δύο κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς έρευνας και ανάλυσης της αγοράς τεχνολογίας, την Gartner και την IDC, ενώ παράλληλα συμπεριλήφθηκε στη λίστα FreightTech100 του FreightWaves για το 2027, η οποία αναδεικνύει 100 εταιρείες που ξεχωρίζουν για την καινοτομία τους στον χώρο των εμπορευματικών μεταφορών.

Οι αναγνωρίσεις έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας για τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, κατά την οποία οι επιχειρήσεις χρειάζονται πιο αξιόπιστα και επίκαιρα δεδομένα για να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις γύρω από το κόστος, την αποδοτικότητα και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μεταφορών τους

Τρεις διεθνείς αναγνωρίσεις για την τεχνολογική καινοτομία

Η Gartner συμπεριέλαβε τη VesselBot στην έκθεση «Coolest Vendor Innovations in Cross-Functional Supply Chain Technology», Caleb Thomson, Vas. Plessas, Tess Frenzel (24 July 2026). Πρόκειται για τη δεύτερη αναγνώριση της εταιρείας από τη Gartner, μετά την παρουσία της στην έκθεση «Cool Vendors in Cross-Functional Supply Chain Management Technology» το 2023.

Παράλληλα, η IDC αναγνώρισε τη VesselBot ως IDC Innovator, στην έκθεση «IDC Innovators: AI-Native/Enabled Sustainability Software Across the Product Life Cycle, 2026». Η συγκεκριμένη έκθεση εξετάζει αναδυόμενες εταιρείες που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για την αντιμετώπιση προκλήσεων βιωσιμότητας σε όλο τον κύκλο ζωής των προϊόντων και την αλυσίδα αξίας.

Η τρίτη αναγνώριση προήλθε από το FreightWaves, έναν διεθνή οργανισμό ενημέρωσης και ανάλυσης της αγοράς εμπορευματικών μεταφορών, που συμπεριέλαβε τη VesselBot στη λίστα 2027 FreightTech100. Η επιλογή πραγματοποιήθηκε από την ερευνητική ομάδα του FreightWaves, με κριτήρια την τεκμηριωμένη καινοτομία, τον αντίκτυπο στην αγορά και την εξέλιξη των τεχνολογικών λύσεων των εταιρειών. Η VesselBot είχε συμπεριληφθεί και στη λίστα του 2025.

Από τα δεδομένα των μεταφορών σε επιχειρηματικές αποφάσεις

Η VesselBot αναπτύσσει τεχνολογία που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αποκτούν ουσιαστική εικόνα για το πώς πραγματοποιούνται οι μεταφορές των εμπορευμάτων τους και να αξιοποιούν αυτή τη γνώση τόσο για την μείωση τους ανθρακικού τους αποτυπώματος όσο και για τη βελτίωση των μεταφορών τους.

Η Logistics Intelligence Platform της VesselBot επεξεργάζεται περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια δεδομένα ημερησίως, αξιοποιεί δεδομένα εκτέλεσης μεταφορών σε πραγματικό χρόνο, προηγμένα μοντέλα υπολογισμού κατανάλωσης καυσίμων και τεχνολογία ψηφιακών διδύμων (Digital Twin). Μέσω της ανάλυσης των μεταφορών με όλα τα μέσα- καράβια, αεροπλάνα, φορτηγά, τρένα και αποστολές δεμάτων - παρέχει στις επιχειρήσεις αξιόπιστη πληροφόρηση για τις πρόσθετες χρεώσεις καυσίμων, την αποδοτικότητα των συνεργαζόμενων μεταφορικών εταιρειών και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, υποστηρίζοντας τη λήψη τεκμηριωμένων επιχειρηματικών αποφάσεων.

Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος, ιδρυτής και CEO της VesselBot, δήλωσε: «Οι τρεις αυτές διεθνείς αναγνωρίσεις αποτελούν σημαντική επιβεβαίωση της τεχνολογίας που αναπτύσσουμε και της αξίας που δημιουργεί για τις επιχειρήσεις. Σε ένα περιβάλλον όπου οι μεταφορές επηρεάζονται διαρκώς από μεταβολές στο κόστος, γεωπολιτικές εξελίξεις και αυξανόμενες απαιτήσεις για βιωσιμότητα, η πρόσβαση σε αξιόπιστα και επίκαιρα δεδομένα είναι κρίσιμη. Στη VesselBot μετατρέπουμε τα δεδομένα μεταφορών σε επιχειρησιακή γνώση, δίνοντας στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να λαμβάνουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις για το κόστος, την αποδοτικότητα και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Η διεθνής αναγνώριση της δουλειάς μας αποτελεί παράλληλα μια σημαντική ένδειξη των δυνατοτήτων της ελληνικής τεχνολογικής καινοτομίας να δίνει λύσεις σε προκλήσεις παγκόσμιας κλίμακας».