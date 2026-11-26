Την ικανοποίησή του για την έγκριση από τη συντριπτική πλειοψηφία της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του κοινού ψηφίσματος καταδίκης του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου εξέφρασε ο Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) και ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, υπογραμμίζοντας τις συγκεκριμένες προβλέψεις για την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, ο Γ. Μανιάτης δήλωσε:

«Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασε το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, ζητώντας συγκεκριμένα μέτρα για την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου.

Όπως είχα δεσμευθεί, ως εισηγητής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, διεκδίκησα στις διαπραγματεύσεις με τις άλλες πολιτικές ομάδες ένα ισχυρό ψήφισμα με ουσιαστικές προβλέψεις για την πατρίδα μας. Είμαι περήφανος για το αποτέλεσμα.

Πετύχαμε να συμπεριληφθεί στο ψήφισμα το αίτημα για την επιβολή στοχευμένων κυρώσεων σε πρόσωπα ή οντότητες που παραβιάζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα λόγω του παράνομου μνημονίου.

Για να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις, ζητούμε από το Συμβούλιο και την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλας, την επιχειρησιακή προετοιμασία για την εφαρμογή της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας (άρθρο 42.7).

Παράλληλα, ζητούμε από την Κομισιόν να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου (GSI), καθώς και την αναστολή ή ανακατεύθυνση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης δραστηριοτήτων που στηρίζονται στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο και παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα κρατών μελών της ΕΕ.

Με τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύουμε τη γεωπολιτική θέση της πατρίδας μας και μετατρέπουμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε συγκεκριμένες πράξεις».