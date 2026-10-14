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Πώς θα μειώσετε τον λογαριασμό θέρμανσης με μια φθηνή πλαστική μεμβράνη
Pexels
Newsroom
Τετάρτη, 14/10/2026 - 06:41
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Η σφράγιση των παλαιών κουφωμάτων με ειδικές θερμομονωτικές μεμβράνες αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες και οικονομικές λύσεις για τον περιορισμό των θερμικών απωλειών.

Όταν βρίσκεστε αντιμέτωποι με παλαιά και ανεπαρκώς μονωμένα παράθυρα, οι διαθέσιμες επιλογές περιορίζονται ουσιαστικά σε δύο: την πλήρη αντικατάσταση των κουφωμάτων ή την εφαρμογή ειδικών θερμομονωτικών μεμβρανών (πλαστικών καλυμμάτων).

Τα ειδικά κιτ μόνωσης που διατίθενται στην αγορά επιτρέπουν την κάλυψη πολλαπλών παραθύρων, με τις κατασκευάστριες εταιρείες να υπόσχονται αισθητή μείωση του κόστους θέρμανσης. Πόσο αποτελεσματική είναι όμως αυτή η μέθοδος στην πράξη;

Πώς θα πετύχετε μέγιστη απόδοση

Σύμφωνα με το Energy Star, το επίσημο πρόγραμμα της Αμερικανικής Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA), η απάντηση είναι… πολύ. Ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή και τις κλιματικές συνθήκες, η σφράγιση των διαρροών σε ένα σπίτι μπορεί να περιορίσει τους λογαριασμούς ενέργειας έως και κατά 20%.

Για να επιτευχθεί, ωστόσο, η μέγιστη δυνατή απόδοση, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η μεμβράνη πρέπει να εφαρμόζεται με θερμοσυρρίκνωση. Αυτό επιτυγχάνεται εύκολα κατά την τοποθέτηση με τη χρήση μιας πηγής θερμότητας, όπως ένα πιστολάκι μαλλιών, ώστε το υλικό να τεντώσει πλήρως και να δημιουργήσει ένα στεγανό στρώμα αέρα.

Πώς θα καταλάβετε ότι χρειάζεστε πλαστικές μεμβράνες

Για να διαπιστώσετε εάν το σπίτι σας χρειάζεται άμεσα τέτοιου είδους παρέμβαση, το πρόγραμμα Energy Star συνιστά να ελέγξετε για συγκεκριμένες ενδείξεις: κραδασμούς στα τζάμια από τον άνεμο, ορατά κενά γύρω από τα πηχάκια ή την κάσα, αυξημένη συσσώρευση σκόνης κοντά στα κουφώματα, εισροή εξωτερικών οσμών ή φθορές και ξεφλούδισμα στο χρώμα του πλαισίου.

Επιπρόσθετα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε δύο απλούς πρακτικούς ελέγχους:

Το τεστ του χαρτιού: Τοποθετήστε ένα φύλλο χαρτιού ανάμεσα στο φύλλο του παραθύρου και την κάσα και κλείστε το. Εάν το χαρτί τραβιέται και αφαιρείται με ευκολία, η αεροστεγανότητα του παραθύρου είναι ανεπαρκής και απαιτείται ενίσχυση της στεγανοποίησης.

Το τεστ του καπνού: Ασφαλίστε το παράθυρο και πλησιάστε μια πηγή καπνού (όπως ένα αρωματικό στικ) στις ενώσεις και τα αρμοκάλυπτρα. Εάν ο καπνός εκτρέπεται αισθητά προς μία κατεύθυνση, επιβεβαιώνεται η παρουσία διαρροής που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση.

Πηγή: familyhandyman.com

Τελευταία τροποποίηση στις 14/10/2026 - 06:41
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