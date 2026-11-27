«Φτάσαμε στον ευρωπαϊκό εμφύλιο». Η εικόνα που διαμορφώνεται στις Βρυξέλλες, με αφορμή τις διαπραγματεύσεις για τον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ 2028-2034, αποκαλύπτει ένα πρωτοφανές ρήγμα ανάμεσα στα κράτη-μέλη.

Η χρηματοδότηση της Ουκρανίας, οι αμυντικές δαπάνες και οι περικοπές στις κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές έχουν μετατρέψει τη συζήτηση για τον κοινό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό σε πεδίο σκληρής αντιπαράθεσης. Και πίσω από τις διαφωνίες για τα κονδύλια βρίσκεται ένα πολύ βαθύτερο ερώτημα: ποια Ευρώπη οικοδομείται και ποιες ανάγκες τελικά υπηρετεί;

Οι διαπραγματεύσεις έχουν ουσιαστικά βαλτώσει. Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι λεγόμενες «φειδωλές» χώρες του Βορρά, με επικεφαλής τη Γερμανία, που πιέζουν για περιορισμό των δαπανών και των εθνικών εισφορών. Απέναντί τους, οι «Φίλοι της Συνοχής» αντιστέκονται στις περικοπές των πόρων για τις αγροτικές ενισχύσεις και τις περιφέρειες, φοβούμενοι ότι θα πληρώσουν και πάλι το τίμημα οι οικονομικά ασθενέστερες χώρες και οι κοινωνίες τους.

Το χάσμα ανάμεσα στις κυβερνήσεις δεν αφορά απλώς τη διαχείριση των κονδυλίων, αλλά τις ίδιες τις προτεραιότητες της Ένωσης.

Το πλέον χαρακτηριστικό είναι ότι η χρηματοδότηση της Ουκρανίας αποτελεί πρόσθετο σημείο σύγκρουσης. Τα 90 δισ. ευρώ του δανείου για την περίοδο 2026-2027 έχουν ήδη εγκριθεί, ενώ στον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό εξετάζεται νέα, ακόμη μεγαλύτερη χρηματοδοτική δέσμευση προς το Κίεβο. Έτσι, η συνέχιση της οικονομικής και στρατιωτικής υποστήριξης της Ουκρανίας συγκρούεται ευθέως με τις υπόλοιπες ανάγκες της Ένωσης.

Για τους αγρότες, τις περιφέρειες και τις κοινωνικές πολιτικές οι πόροι αποτελούν αντικείμενο σκληρής διαπραγμάτευσης. Για τη χρηματοδότηση της ουκρανικής πολεμικής προσπάθειας, όμως, αναζητούνται διαρκώς νέες λύσεις. Αυτή η αντίφαση βρίσκεται στον πυρήνα της ευρωπαϊκής κρίσης.

Και ενώ οι Βρυξέλλες προσπαθούν να διατηρήσουν μια κοινή γραμμή, η ουκρανική πολεμική δραστηριότητα επεκτείνεται πλέον και στη Μεσόγειο. Η επίθεση σε ρωσικά πλοία στα λιβυκά ύδατα προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ιταλίας. Ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι εξέφρασε την ανησυχία της Ρώμης, ενώ η Τζόρτζια Μελόνι προειδοποίησε ότι ο πόλεμος δεν πρέπει να επεκταθεί στη Μεσόγειο. Η εξέλιξη αυτή δείχνει πόσο ευρύτερες μπορεί να γίνουν οι συνέπειες μιας σύγκρουσης που εξακολουθεί να μην έχει ορατή διπλωματική διέξοδο.

Την ίδια ώρα, οι δηλώσεις του Τζάρεντ Κούσνερ, απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ στις διαπραγματεύσεις, για τον Βλαντιμίρ Πούτιν προκαλούν ιδιαίτερη αίσθηση. Τον χαρακτήρισε ιστορική πολιτική προσωπικότητα, υποστηρίζοντας ότι έχει επιδείξει αυτοσυγκράτηση στο ζήτημα των πυρηνικών όπλων και ότι επιδιώκει μια νέα αρχή στις σχέσεις με τις ΗΠΑ. Οι δηλώσεις αυτές, ανεξάρτητα από το πώς αξιολογούνται, αποτυπώνουν τη διαφορετική προσέγγιση της Ουάσιγκτον απέναντι στην προοπτική διαπραγμάτευσης.

Η συνάντηση Τραμπ – Μαρκ Ρούτε στη Φλόριντα στις 25 Νοεμβρίου προσθέτει ακόμη μία διάσταση στην ευρωπαϊκή αβεβαιότητα. Η συζήτηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ανάγκη ειρηνικής διευθέτησης και την αύξηση των αμυντικών δαπανών επιβεβαιώνει ότι το μέλλον του ΝΑΤΟ και η αμερικανική στάση εξακολουθούν να αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την ασφάλεια της Ευρώπης.

Το αποτέλεσμα είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση βαθιά διχασμένη: διαφωνεί για τον προϋπολογισμό της, αδυνατεί να συμφωνήσει στις οικονομικές της προτεραιότητες, αναζητά πόρους για τη συνέχιση του πολέμου και ταυτόχρονα αγωνιά για τη θέση της στις διεθνείς διαπραγματεύσεις.

Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες δεν έχουν ανάγκη από μια Ένωση που θα μετρά τις δυνατότητές της κυρίως με βάση τις στρατιωτικές δαπάνες και τις χρηματοδοτήσεις ενός πολέμου χωρίς ορατό τέλος. Έχουν ανάγκη από επενδύσεις, παραγωγή, αγροτική πολιτική, κοινωνική προστασία και μια πραγματική διπλωματική προσπάθεια για την ειρήνη.

Όταν η χρηματοδότηση του πολέμου γίνεται προτεραιότητα και η συνοχή της ίδιας της Ευρώπης υποχωρεί, το πρόβλημα δεν είναι απλώς δημοσιονομικό. Είναι βαθιά πολιτικό. Και ο ευρωπαϊκός διχασμός που αποκαλύπτεται σήμερα μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο επικίνδυνος για το μέλλον της Ένωσης από όσο δείχνουν οι αριθμοί των προϋπολογισμών.