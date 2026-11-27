Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο πρόσθετων μέτρων στήριξης των πολιτών το 2027 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπό την προϋπόθεση ότι θα προκύψει επιπλέον δημοσιονομικός χώρος, ενώ αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, στις υποθέσεις Χατζηγιαννάκη και Λιάκου, καθώς και στην προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση για την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9,84, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών αποτελεί διαρκή προτεραιότητα της κυβέρνησης, αναγνωρίζοντας ότι οι μέχρι σήμερα παρεμβάσεις δεν επαρκούν για την πλήρη αντιμετώπιση των συνεπειών της ακρίβειας.

Νέα μέτρα στήριξης και φοροελαφρύνσεις το 2027

«Όσα μέτρα και να πάρουμε, αυτά δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι τα τελευταία», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο μέσω της αύξησης των κρατικών εσόδων, χωρίς αύξηση των φορολογικών συντελεστών.

Αναφερόμενος στον προϋπολογισμό του 2027, διευκρίνισε ότι θα περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη ψηφιστεί και ανακοινωθεί, με έμφαση στις φορολογικές ελαφρύνσεις. Όπως είπε, εφόσον προκύψουν επιπλέον έσοδα από την εκτέλεσή του, χωρίς υπέρβαση των ευρωπαϊκών ορίων δαπανών, το οικονομικό επιτελείο θα εξετάσει νέες παρεμβάσεις με μόνιμα χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να λαμβάνει έκτακτα μέτρα για όσο διάστημα διαρκεί η ενεργειακή κρίση.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στις μειώσεις της φορολογίας εισοδήματος, υπογραμμίζοντας ότι σημαντικό μέρος των ωφελειών θα γίνει αισθητό στα εισοδήματα των πολιτών το 2027. Ειδική αναφορά έκανε στους τρίτεκνους και τους αγρότες, για τους οποίους, όπως είπε, προβλέπεται μηδενισμός του σχετικού φόρου μέχρι τις 20.000 ευρώ.

Ακρίβεια και έλεγχοι στην αγορά

Για την ακρίβεια και τις δηλώσεις του προέδρου του ΣΕΒ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν διεκδικεί το αλάθητο, αλλά έχει προχωρήσει σε σημαντικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση των εισοδημάτων και την προστασία των καταναλωτών.

Υπογράμμισε ότι οι έλεγχοι στην αγορά θα συνεχιστούν, διευκρινίζοντας ότι στόχος δεν είναι η στοχοποίηση των επιχειρήσεων, αλλά η τήρηση των κανόνων.

«Οι επιχειρήσεις για την κυβέρνηση αυτή και για τον δικό μας πολιτικό χώρο δεν είναι εχθροί, είναι σύμμαχοι», είπε, προσθέτοντας ότι η προστασία των καταναλωτών αποτελεί το πρώτο μέλημα της κυβέρνησης.

Σημείωσε ακόμη ότι η επιβολή προστίμων αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώνονται παραβάσεις, τονίζοντας πως η εντατικοποίηση των ελέγχων είναι αναγκαία σε μια περίοδο έντονων πληθωριστικών πιέσεων.

Επενδύσεις, ανάπτυξη και δημόσιο χρέος

Αναφερόμενος στην οικονομική πολιτική, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί κατά 95% την τελευταία επταετία, έναντι αύξησης 5% στην Ευρώπη, ενώ το ποσοστό τους επί του ΑΕΠ έχει ανέλθει από το 10% στο 17,5%.

Παράλληλα, τόνισε ότι η μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ αποτελεί βασική κυβερνητική επιλογή, ώστε να μην επιβαρυνθούν οι επόμενες γενιές.

Επισήμανε επίσης ότι η μείωση των φορολογικών συντελεστών για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα έχει συνοδευτεί από αύξηση των φορολογικών εσόδων, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Υποθέσεις Χατζηγιαννάκη και Λιάκου

Για τις υποθέσεις Χατζηγιαννάκη και Λιάκου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι δεν υφίσταται οικογενειακή ευθύνη στην πολιτική, διαχωρίζοντας ωστόσο τις επαγγελματικές δραστηριότητες συγγενικών προσώπων από περιπτώσεις στις οποίες προκύπτει προσωπική επιχειρηματική εμπλοκή πολιτικού στελέχους.

Όπως ανέφερε, στην περίπτωση Χατζηγιαννάκη προέκυψαν, σύμφωνα με δημοσιεύματα, στοιχεία για συμβάσεις εταιρειών στις οποίες συμμετέχει ο ίδιος, γεγονός που οδήγησε στην υποβολή ερωτημάτων προς τον πρόεδρο της ΕΛ.ΑΣ.

Παράλληλα, επέκρινε τη στάση του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για διαφορετική αντιμετώπιση των δύο υποθέσεων. Όπως είπε, ο κ. Τσίπρας συμπεριέλαβε την περίπτωση Λιάκου στην κριτική του κατά του πρωθυπουργού περί «αρχιερέα της διαφθοράς», παρότι αφορούσε δραστηριότητα συγγενικών προσώπων, ενώ ακολούθησε διαφορετική στάση στην υπόθεση Χατζηγιαννάκη.

Για την περίπτωση του υφυπουργού Λιάκου, διευκρίνισε ότι έγινε σύσταση να ανασταλεί, όσο διαρκούν τα καθήκοντά του στο υπουργείο Εσωτερικών, η σχετική επαγγελματική δραστηριότητα συγγενικών του προσώπων, προκειμένου να αποφευχθούν ζητήματα έμμεσης σύγκρουσης συμφερόντων. «Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη», επανέλαβε, επισημαίνοντας ότι κάθε πολιτικός πρέπει να κρίνεται για τις προσωπικές του πράξεις και παραλείψεις, εκτός εάν προκύπτει επαγγελματική ή επιχειρηματική σύνδεση με συγγενικά του πρόσωπα.

Ραδιοφωνικές άδειες - Ειδική πρόβλεψη για τους δημοτικούς σταθμούς

Στο ζήτημα της αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών, ο κ. Μαρινάκης γνωστοποίησε ότι η εσωτερική διαβούλευση για το νομοθετικό πλαίσιο έχει ολοκληρωθεί και η σχετική ρύθμιση είναι έτοιμη να εισαχθεί σε ένα από τα επόμενα υπουργικά συμβούλια.

Όπως εξήγησε, η καθυστέρηση οφείλεται στην ολοκλήρωση του χάρτη συχνοτήτων από την αρμόδια αρχή, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν τεχνικά ζητήματα και αλληλοεπικαλύψεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους δημοτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, διαβεβαιώνοντας ότι θα υπάρξει ειδική νομοθετική πρόβλεψη για τη συνέχιση της λειτουργίας τους και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας.

«Η θέση κάθε εργαζομένου θα είναι διασφαλισμένη», τόνισε, προσθέτοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να κλείσουν οριστικά εκκρεμότητες δεκαετιών στον χώρο των μέσων ενημέρωσης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε, τέλος, ότι η διαδικασία αδειοδότησης θα παραμείνει στην αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση.