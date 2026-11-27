Στην 31η Διάσκεψη της Σύμβασης Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών (UNFCCC) για την Κλιματική Αλλαγή (COP31), στην Αττάλεια της Τουρκίας, η διεθνής κοινότητα εζυγίσθη, εμετρήθη και ευρέθη ελλιπής.

Γράφει ο Νίκος Πέτρου, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) και Πρόεδρος του Foundation for Environmental Education (FEE)

Μετά από δύο εβδομάδες έντονων διαπραγματεύσεων και σημαντική υπέρβαση της επίσημης ημερομηνίας λήξης κατά 50 ώρες, η Διάσκεψη ολοκληρώθηκε στις 22 Νοεμβρίου, χωρίς συμφωνία για το κεντρικό πολιτικό κείμενο. Η αποτυχία αυτή είναι μία από τις σοβαρότερες κρίσεις στη διαδικασία των διεθνών διαπραγματεύσεων για το κλίμα μετά την COP15 της Κοπεγχάγης το 2009.

Οι 197 χώρες μέλη της UNFCCC (απουσίαζαν μόνο οι ΗΠΑ) δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε κοινά αποδεκτό «Σύμφωνο της Αττάλειας» (Antalya Pact) όπως το προωθούσαν οι δύο Προεδρίες της COP31. Τα βασικά σημεία αντιπαράθεσης ήταν η απουσία σαφούς αναφοράς στην απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα, οι προβλέψεις για την αμφιλεγόμενη χρήση μεθόδων δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS) και η έλλειψη επαρκών και συγκεκριμένων δεσμεύσεων για τη χρηματοδότηση των αναπτυσσόμενων χωρών.



Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε: «Είμαι βαθιά απογοητευμένος που η COP31 ολοκληρώθηκε χωρίς συναίνεση για ένα συνολικό αποτέλεσμα. Συμμερίζομαι τη βαθύτατη αγανάκτηση όλων όσοι περίμεναν από τις κυβερνήσεις να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων που απαιτεί η κλιματική κρίση. Όμως, η οπισθοδρόμηση δεν αλλάζει τα δεδομένα. Μπορεί να μην υπάρχει συναίνεση στην αίθουσα των διαπραγματεύσεων, δεν υπάρχει όμως καμία αμφισημία στην επιστήμη».

Δυστυχώς, ακόμη και οι θετικές πρωτοβουλίες που παρουσιάστηκαν για την ηλεκτροδότηση, τους ωκεανούς και την προστασία του περιβάλλοντος παραμένουν εθελοντικές, χωρίς δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και μηχανισμούς ελέγχου της εφαρμογής τους.

Η διεθνής κοινότητα εμφανίζεται να αναγνωρίζει όλο και περισσότερο την ανάγκη για ταχύτερη δράση, αλλά τα οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα εξακολουθούν να εμποδίζουν τις απαραίτητες αποφάσεις τη στιγμή που το παράθυρο ευκαιρίας για να διατηρήσουμε την υπερθέρμανση στον 1,5°C έχει πλέον κλείσει.

Το μεγάλο αγκάθι

Το βασικό σημείο σύγκρουσης ήταν η απουσία σαφούς αναφοράς στην ανάγκη μετάβασης από τα ορυκτά καύσιμα.

Η «προοδευτική συμμαχία», με περισσότερες από 130 χώρες, ζητούσε να επαναβεβαιωθεί η δέσμευση που είχε συμφωνηθεί στην COP28 στο Ντουμπάι, το 2023. Ωστόσο, το μπλοκ των πετρελαιοπαραγωγών κρατών, με προεξάρχοντα τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά και η Ρωσία, αντιτάχθηκαν σκληρά στην επαναφορά σαφούς διατύπωσης για τα ορυκτά καύσιμα. Η Σαουδική Αραβία υπερασπίστηκε επίσης τη συμπερίληψη τεχνολογιών CCS, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να παραμένουν διαθέσιμες όλες οι τεχνολογικές επιλογές, παρ' ότι οι περισσότερες αξιολογήσεις δείχνουν ότι οι τεχνολογίες αυτές δεν είναι αποτελεσματικές, έχουν μεγάλο κόστος και τελικά χρησιμοποιούνται ως άλλοθι για τη συνέχιση της χρήσης ορυκτών καυσίμων.

Το λόμπι της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων είχε και πάλι ισχυρή παρουσία. Τα στοιχεία δείχνουν ότι πάνω από 100 όμιλοι με ιστορικό παρεμπόδισης της κλιματικής δράσης εκπροσωπήθηκαν στην COP31, πολλοί από αυτούς ως μέλη εθνικών αντιπροσωπιών, ακόμη και ως μέλη διαπραγματευτικών ομάδων.



Στον αντίποδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Παναμάς, η Νορβηγία, οι Νήσοι Μάρσαλ, καθώς και πολλές ευάλωτες χώρες απέρριψαν το τελικό σχέδιο, θεωρώντας ότι δεν ανταποκρινόταν στην επιστημονική πραγματικότητα. Η ΕΕ, μέσω του Ιρλανδού Υπουργού Περιβάλλοντος Ντάρα Ο'Μπράιεν, ξεκαθάρισε ότι δεν μπορούσε να δεχθεί «το πράσινο ξέπλυμα των ορυκτών καυσίμων» και να υποστηρίξει μια συμφωνία που «... δεν ανταποκρίνεται στη στιγμή ... και δεν περιέχει καν αναφορά στην κύρια αιτία της κλιματικής αλλαγής».

Παράλληλα, όμως, υπήρξε και κριτική εκπροσώπων αναπτυσσόμενων χωρών, ιδιαίτερα από την Αφρική, οι οποίοι υποστήριξαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αποδίδει όλη την ευθύνη στους πετρελαιοπαραγωγούς, όταν και η ίδια και οι ανεπτυγμένες οικονομίες συστηματικά δεν εκπληρώνουν τις χρηματοδοτικές υποχρεώσεις τους.

Η αδυναμία συμφωνίας, συνεπώς, δεν αφορά μόνο την αντιπαράθεση με τα συμφέροντα της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων αλλά και το βαθύτερο ζήτημα της ευθύνης για το κόστος της κλιματικής κρίσης.

Το δεύτερο καίριο αδιέξοδο

Εξίσου σημαντικό πρόβλημα ήταν η χρηματοδότηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, που αφορά ιδιαίτερα τα μικρά νησιωτικά κράτη, την Αφρική και τις χώρες της Νότιας Ασίας.

Οι αναπτυσσόμενες χώρες υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν να αναλάβουν το ίδιο κόστος με τις πλουσιότερες οικονομίες, καθώς έχουν συμβάλει ιστορικά πολύ λιγότερο στις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ενώ συχνά αντιμετωπίζουν πολύ σκληρότερες συνέπειες από τις κλιματικές μεταβολές, όπως τόνισε ο Υπουργός Παιδείας του Νεπάλ, περιγράφοντας τις καταστροφές από την πρόσφατη κατάρρευση του παγετώνα και τις τεράστιες πλημμύρες.

Οι ανάγκες τους περιλαμβάνουν την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων, την προστασία των παράκτιων περιοχών από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και της ερημοποίησης, την προσαρμογή της γεωργίας, την ενίσχυση των συστημάτων πολιτικής προστασίας, την αποκατάσταση υποδομών μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα και τη χρηματοδότηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και καθαρών τεχνολογιών. Για πολλές φτωχότερες χώρες το πρόβλημα είναι πλέον υπαρξιακό, καθώς οι οικονομίες τους επιβαρύνονται από το αυξανόμενο κόστος αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, ενώ το δημόσιο χρέος και τα υψηλά επιτόκια περιορίζουν τη δυνατότητά τους να επενδύσουν στην ανθεκτικότητα. Έτσι, η κλιματική κρίση μετατρέπεται και σε κρίση οικονομικής και κοινωνικής ανισότητας.

Σύμφωνα με στοιχεία του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), οι αναπτυσσόμενες χώρες θα χρειάζονται έως το 2035 περίπου 310-365 δισ. δολάρια ετησίως για να προστατευθούν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ενώ η διεθνής δημόσια χρηματοδότηση που έλαβαν το 2023 ήταν μόλις 26 δισ. δολάρια. Η COP31 προώθησε τον σχεδιασμό νέων χρηματοδοτικών διαδρομών, μεταξύ των οποίων ο Οδικός Χάρτης Αττάλειας–Αντίς Αμπέμπα, και ενίσχυσε θεσμικά το Ταμείο Προσαρμογής (Adaptation Fund), ανοίγοντας τον δρόμο για πρόσθετα έσοδα από τις αγορές άνθρακα, χωρίς, όμως, να εξασφαλίσει συγκεκριμένους νέους πόρους ανάλογους με το μέγεθος των αναγκών.

Το ποιος θα πληρώσει για την προστασία των κοινωνιών που βρίσκονται ήδη στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η εμπιστοσύνη μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών συνεχίζει να υποχωρεί.

Υπήρξαν ουσιαστικές εξελίξεις;

Η απλή απάντηση είναι: όχι!

Στο πλαίσιο των επίσημων διαπραγματεύσεων υπήρξαν επιμέρους αποφάσεις, καθώς και πρωτοβουλίες που παρουσιάστηκαν από τις δύο Προεδρίες. Όμως σχεδόν όλες οι εξαγγελίες της Αττάλειας είναι εθελοντικές δεσμεύσεις και πολιτικές διακηρύξεις που δεν συνοδεύονται από σαφείς νομικές υποχρεώσεις για τις χώρες.

Στο θέμα της Δίκαιης Μετάβασης (Just Transition), η COP31 κατέληξε σε συγκεκριμένη απόφαση αλλά με περιορισμένη φιλοδοξία: τα κράτη συμφώνησαν να παρατείνουν έως το 2029 το Πρόγραμμα Εργασίας της COP28, ενισχύοντας τους διαλόγους και τη σύνδεσή τους με τις υπουργικές συζητήσεις. Η απόφαση αυτή διατηρεί τη Δίκαιη Μετάβαση στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων και διευρύνει τη θεματολογία, δεν συνιστά όμως μηχανισμό εφαρμογής ή χρηματοδοτικής στήριξης. Οι κρίσιμες λεπτομέρειες για τη λειτουργία του ξεχωριστού Μηχανισμού που θα χρηματοδοτεί ή θα στηρίζει απευθείας τις χώρες και τις κοινωνικές ομάδες που πλήττονται από τη μετάβαση, όπως οι αρμοδιότητες, η διακυβέρνηση και οι επιχειρησιακές ρυθμίσεις, παρέμειναν σε εκκρεμότητα και μετατέθηκαν για συζήτηση το 2027.

Ξεκίνησε επίσης η διαδικασία της δεύτερης Παγκόσμιας Αποτίμησης (Global Stocktake) της Συμφωνίας του Παρισιού, η οποία θα εξετάσει τη συλλογική πρόοδο των κρατών ως προς τη μείωση των εκπομπών, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τη χρηματοδότηση. Ωστόσο, η έναρξή της δεν πρέπει να συγχέεται με την υιοθέτηση νέας πολιτικής συμφωνίας ή δεσμευτικών μέτρων για τις χώρες. Η διατύπωση που πρότεινε η Προεδρία για την ενίσχυση της παρακολούθησης των στόχων της πρώτης Αποτίμησης περιλαμβανόταν στο Σύμφωνο της Αττάλειας, το οποίο τελικά δεν εγκρίθηκε. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το 2028.

Η επιτάχυνση της ηλεκτροδότησης της οικονομίας ήταν μια από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες της Τουρκικής Προεδρίας, που είχε προτείνει τον στόχο «35 ως το 35», δηλαδή αύξηση του μεριδίου της ηλεκτρικής ενέργειας στην τελική ενεργειακή κατανάλωση στο 35% έως το 2035.

Η ιδέα είναι να αντικατασταθεί σταδιακά η κατανάλωση πετρελαίου και φυσικού αερίου σε πολλούς τομείς, στις μεταφορές, τα κτίρια και τη βιομηχανία, από ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Ωστόσο, καθώς το Σύμφωνο της Αττάλειας δεν υιοθετήθηκε, και αυτός ο στόχος δεν αποτελεί επίσημη διεθνή δέσμευση.

Το ίδιο ισχύει και για το «Πακέτο Δράσεων για τον Εξηλεκτρισμό» (Electrification Delivery Package) που παρουσιάστηκε στις 19 Νοεμβρίου. Το πακέτο αυτό συγκεντρώνει υφιστάμενες πρωτοβουλίες, επενδυτικά σχέδια και στόχους που ανακοινώθηκαν από σχεδόν 150 χώρες (μαζί με την ΕΕ), 37 πόλεις και πάνω από 260 επιχειρήσεις και υποστηρίζει τον ευρύτερο στόχο «35 ως το 35». Χωρίς όμως δεσμευτικό χαρακτήρα, είναι μόνο μια ένδειξη της κατεύθυνσης της αγοράς και της τεχνολογικής εξέλιξης και όχι σχέδιο διασφάλισης της απαιτούμενης μείωσης των εκπομπών.

Ανακοίνωση της Πλατφόρμας για τη Θαλάσσια Ρύπανση

Η Τουρκική Προεδρία έδωσε επίσης ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ωκεανών και θαλασσών και στην αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης, παρουσιάζοντας το «Σύμφωνο της Αττάλειας για τους Ωκεανούς και τις Θάλασσες» (Antalya Ocean and Seas Compact), το οποίο επιδιώκει να ενισχύσει τη συνεργασία για την προστασία των θαλασσών και την ενσωμάτωση των ωκεανών στις εθνικές κλιματικές πολιτικές, καθώς και η «Πλατφόρμα Δράσης για τη Θαλάσσια Ρύπανση» (Marine Litter Action Platform), με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την καλύτερη καταγραφή των δράσεων και την ενίσχυση της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των θαλάσσιων απορριμμάτων.

Ωστόσο, τόσο το Σύμφωνο, όσο και η Πλατφόρμα δεν δημιουργούν νέες υποχρεώσεις ή νέους μηχανισμούς, ούτε προβλέπουν κυρώσεις για τις χώρες που δεν εφαρμόζουν τις εξαγγελίες τους, συνεπώς είναι σχήματα εθελοντικής συνεργασίας και όχι δεσμευτικές διεθνείς συμφωνίες.

Η διαχείριση των αποβλήτων και η κυκλική οικονομία ήταν επίσης προτεραιότητες της COP31. Η Τουρκική Προεδρία προώθησε την πρωτοβουλία Zero Waste, θέτοντας ως φιλοδοξία τον περιορισμό κατά 50% της προβλεπόμενης αύξησης της παγκόσμιας παραγωγής αποβλήτων έως το 2035. Η πρωτοβουλία στόχευε στη μείωση των απορριμμάτων, την ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση και τον περιορισμό των εκπομπών μεθανίου. Αφού όμως το Σύμφωνο της Αττάλειας δεν υιοθετήθηκε και αυτός ο στόχος δεν απέκτησε το καθεστώς κοινής απόφασης των κρατών, παραμένει εθελοντική φιλοδοξία, της οποίας η η χρησιμότητα θα εξαρτηθεί από την ουσιαστική συμμετοχή κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και τοπικών κοινωνιών.

Έναρξη της Υπουργικής Συνόδου για την πράσινη εκπαίδευση

Στον τομέα της εκπαίδευσης, η COP31 φιλοξένησε Υπουργική Σύνοδο για την ενσωμάτωση της κλιματικής διάστασης στα εκπαιδευτικά συστήματα. Στο επίκεντρο βρέθηκε το Πρωτόκολλο Δράσης της Αττάλειας, μια πρωτοβουλία συνεργασίας που υποστηρίζει τη Σύμπραξη για την Πράσινη Εκπαίδευση της UNESCO, με έμφαση στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, στην ενεργότερη συμμετοχή των νέων και στην παρακολούθηση της προόδου. Παράλληλα, δρομολογήθηκαν νέες ομάδες εργασίας και η ανάπτυξη διεθνών κατευθυντήριων γραμμών για την κλιματική εκπαίδευση. Και αυτές είναι θετικές πρωτοβουλίες, των οποίων η αξία θα κριθεί από το κατά πόσο θα μεταφραστούν σε αλλαγές στα εθνικά προγράμματα σπουδών, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και στη χρηματοδότηση των σχολείων.

Πάνελ για τη συνεισφορά του Eco-Campus στους στόχους της GEP. Από αριστερά: Νίκος Πέτρου, Πρόεδρος FEE,

Ahmet Yozgatligil, Πρύτανης του Middle East Technical University, Olga Kruscheva, Διδάκτωρ στο Manchester Metropolitan University.

Και τώρα τι;

Η αδυναμία υιοθέτησης τελικού πολιτικού κειμένου είναι σίγουρα θεσμική και πολιτική αποτυχία. Όμως, το κρίσιμο ερώτημα είναι αν ένα τέτοιο κείμενο, ακόμη κι αν εγκρινόταν, θα άλλαζε ουσιαστικά την πορεία των εκπομπών και την κλιματική δράση.

Η απάντηση και σε αυτό το ερώτημα είναι όχι. Το σχέδιο του Συμφώνου της Αττάλειας δεν περιλάμβανε σαφή αναφορά στην απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα, ενώ οι προβλέψεις του για την προσαρμογή και την ενεργειακή μετάβαση δεν συνοδεύονταν από συγκεκριμένες δεσμεύσεις εφαρμογής. Η απόρριψή του, επομένως, δεν σημαίνει ότι χάθηκε μια συμφωνία ικανή να ανατρέψει την κλιματική πορεία.

Το UNEP αναφέρει στην έκθεση για τις παγκόσμιες εκπομπές το 2026, ότι η υπέρβαση του ορίου του 1,5°C είναι πλέον αναπόφευκτη, επομένως το ζητούμενο μετατοπίζεται στον περιορισμό του μεγέθους και της διάρκειας αυτής της υπέρβασης. Με τις σημερινές πολιτικές, η προβλεπόμενη υπερθέρμανση εκτιμάται ότι θα φτάσει τους 2,8°C έως το τέλος του αιώνα. Ακόμη και αν εφαρμοστούν πλήρως οι σημερινές εθνικές δεσμεύσεις, η εκτίμηση παραμένει στους 2,3–2,5°C.

Το πραγματικό πρόβλημα, λοιπόν, δεν είναι ότι δεν εγκρίθηκε ένα τελικό κείμενο. Είναι ότι, ακόμη και όταν εγκρίνονται κείμενα, όπως σε όλες τις προηγούμενες COP, η απόσταση ανάμεσα στις υποσχέσεις και στην εφαρμογή παραμένει τεράστια. Δυστυχώς, η διεθνής κοινότητα δεν στερείται διακηρύξεων και στόχων· στερείται της πολιτικής βούλησης και των μηχανισμών που θα μετατρέψουν αυτούς τους στόχους σε πραγματική μείωση εκπομπών.

Οι κυβερνήσεις αναγνωρίζουν την επιστημονική πραγματικότητα, αλλά εξακολουθούν να συγκρούονται για το ποιος θα αναλάβει το κόστος, ποιος θα χρηματοδοτήσει τη μετάβαση και πόσο γρήγορα θα περιοριστεί η εξάρτηση από πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακα.

Και οι ευκαιρίες χάνονται ...

Το αποτέλεσμα της COP31 εντείνει επίσης την αμφισβήτηση για το αν οι ετήσιες διασκέψεις για το κλίμα συνεχίζουν να είναι αποτελεσματικό εργαλείο διεθνούς συνεργασίας και για το αν μπορούν να αποκτήσουν την πολιτική και πρακτική αποτελεσματικότητα που απαιτείται σήμερα.

Οι COP παραμένουν αναγκαίες: είναι το μοναδικό πλαίσιο στο οποίο σχεδόν όλες οι χώρες διαπραγματεύονται κοινούς κανόνες και αναλαμβάνουν, έστω και άνισες, ευθύνες. Όμως η διαδικασία της ομοφωνίας, οι γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις και η δυνατότητα κάθε χώρας να εμποδίζει κρίσιμες διατυπώσεις συχνά οδηγούν σε συμβιβασμούς που δεν ανταποκρίνονται στις επιστημονικές προειδοποιήσεις ούτε, βεβαίως, στην ταχύτητα εξέλιξης της κλιματικής κρίσης.

Για να αλλάξει ουσιαστικά ο θεσμός, χρειάζεται να μεταρρυθμιστεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων ώστε οι διαπραγματεύσεις να μην οδηγούνται συστηματικά σε αδιέξοδο, καθώς και μετατοπιστεί το κέντρο βάρους από τις διακηρύξεις στην εφαρμογή. Αυτό σημαίνει μετρήσιμους στόχους, διαφανή παρακολούθηση της προόδου, σαφή χρονοδιαγράμματα, ουσιαστική λογοδοσία και, κυρίως, χρηματοδότηση που να φτάνει στις χώρες και στις κοινωνίες που τη χρειάζονται. Σημαίνει επίσης συγκεκριμένο οδικό χάρτη για τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, χωρίς να μετατίθεται διαρκώς η δύσκολη συζήτηση για την εφαρμογή του.

Τι μπορούμε, λοιπόν, να περιμένουμε;

Πιθανότατα όχι μία μεγάλη συμφωνία που θα λύσει την κρίση, αλλά μια συνεχή μάχη για την ενίσχυση των δεσμεύσεων, την εξασφάλιση πόρων και την επιτάχυνση της μετάβασης. Η αξιοπιστία της επόμενης COP, στην Αντίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας, τον Νοέμβριο του 2027, δεν θα κριθεί από το πόσο φιλόδοξο θα είναι το τελικό της κείμενο, αλλά από το αν θα μπορεί να μετατρέψει όσα συμφωνηθούν σε πολιτικές, επενδύσεις και λιγότερες εκπομπές.

Γιατί η κλιματική κρίση δεν περιμένει την επόμενη σύνοδο.

Και αυτό που διακυβεύεται δεν είναι η επιτυχία της επόμενης διάσκεψης, αλλά το μέλλον της ζωής όπως τη γνωρίζουμε.