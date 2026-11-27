Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι επιχειρήσεις σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από τη διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, με τη συμμετοχή αστυνομικών από διάφορες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων τα αστυνομικά τμήματα Παλλήνης και Χαλανδρίου, η διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, η ΟΠΚΕ και η διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

Όπως επισημαίνεται από την αστυνομία, στόχος των επιχειρήσεων ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων στις συγκεκριμένες περιοχές, καθώς και η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και η προστασία της δημόσιας περιουσίας.

Παράλληλα, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση 3.400 μέτρων καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, καθώς οι παράνομες παρεμβάσεις στο δίκτυο ηλεκτροδότησης εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια.

Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.